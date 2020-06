A24 el canal que gana el rating

“Desde abril de 2017 el directorio del Grupo América apostó al proyecto de una señal de noticias relevante y competitiva. Hoy, ese proyecto aparece consolidado», destaca Juan Cruz Ávila, socio con la productora Jotax del Grupo América y director de Noticias de A24. “Haberlo sostenido a lo largo de más de tres años hizo posible llegar a estar en condiciones de pelear por el liderazgo en el mercado de la información y el periodismo independiente«.

«El futuro, en un contexto global muy difícil -remarca Ávila-, nos encuentra ahora con un canal y una marca afianzados, y en constante crecimiento. Esto se logró gracias a un gran equipo, con la dirección de Esteban Talpone y todo el directorio: Daniel Vila, Agustín Vila, Gabriel Hochbaum, Claudio Belocopitt y el management del grupo, que confían y apoyan nuestro trabajo”.

Para Jonathan Viale, conductor del programa Realidad Aumentada (de 18 a 19), es “muy gratificante» el crecimiento que está teniendo A24. “Estoy muy contento desde lo personal, y en lo colectivo también porque nos está yendo muy bien: es muy gratificante que la gente acompañe. Les estamos ganando casi todos los días a los demás canales de noticias, incluso superamos a veces a los de aire, que es algo muy loco. Nunca hacemos menos de 3 puntos de rating, y el pase con Eduardo Feinmann es una locura: llegamos a picos de 5”.

¿Cuál es la razón del fenómeno? «Primero las caras, que son caras fuertes: Feinmann, Baby Etchecopar, Mauro Viale, Maxi Montenegro, Antonio Laje, nosotros… -consideran Jonathan-. Segundo, el contenido: es muy potente, con información, adelantos, editoriales y opinión fundamentada. Esto es no hacer panelismo sino dar opiniones con datos, argumentadas. Creo que pasa por ahí, y me parece que es un fenómeno muy particular porque se está dando en un contexto de crisis económica, social y sanitaria, y de falta de veracidad en muchas noticias, de muchas fakes news… La gente viene a buscar periodistas. Es un momento de periodismo puro. Tal vez la gente se siente más tranquila o más segura escuchando la información rigurosa de periodistas y no tanto de animadores, presentadores u opinólogos. En los momentos de crisis la gente tiende a confiar más en el periodismo profesional”.

Eduardo Feinmann, que conduce El noticiero A24(19 a 22), sostiene que el éxito se debe a la exactitud en la información. “La única forma de hacer periodismo en este momento es contando las cosas que pasan, aunque sean crudas. Justamente nuestro noticiero es el más visto del país porque tratamos de mostrar las cosas con seriedad. Y con información cruda, dura y seria”, afirma.

Desde la dirección del canal explican que el crecimiento está ligado a la estrategia que armaron cuando se relanzó el canal, tranzado una estrategia en dos puntales: la elección de la programación y los periodistas indicados para cada horario. La credibilidad de los conductores -todos con nombre propio- es fundamental: editorializan, y dejan su marca. Y cada uno de ellos se involucra en la producción, lo que permite acrecentar el contenido, valorando tanto la información nacional como la internacional.

Pese a la independencia y la libertad de cada equipo de trabajo -ya sea de los periodistas como los productores-, se encontró una dinámica entre la Dirección de Noticias y las figuras de la señal, con una premisa clara: la información es de la señal, no de un programa o un conductor. Al momento de renovar el canal se buscó mucho más que una línea editorial determinada: fueron detrás de una suerte de continuidad. De este modo, A24 está pensado cono un solo programa: todos los ciclos están conectados entre sí. “Todos aportan a la información, a toda hora, más allá que estén al aire o no”, destacan los directivos sobre este compromiso general.

Este resultado también se observa en la imagen de la pantalla, tanto en la gráfica como en la música y la puesta en general. Además, se valora tanto la información nacional como la internacional. “La objetividad periodística es fundamental, así como también el esfuerzo de la mesa de noticias y del equipo de producción, Un noticiero no lo hace una sola persona y mucho menos toda una programación informativa”, dicen en el canal.

Ante el cambio de paradigma constante que vive hoy la Argentina, el espectador necesita saber a ciencia cierta cuál es la situación sanitaria, económica y social del país. Y para ello recurre, entre otros medios informativos, a una señal como A24 sin banderías políticas. Sin embargo, en el canal entienden que esta afluencia de público también tiene que ver con lo que la emisora vino sembrado durante todos estos años.

“Cuando tuvo que ir a buscar información relacionada a su vida cotidiana, la gente buscó marcas que le aseguraran que la noticia fuera real. Que tuvieran firma. Desde que lanzamos la señal de noticias, nos mantuvimos sin caer ni de un lado ni del otro de los extremos. Hicimos periodismo objetivo -asegura un directivo del canal-. Y a medida que el televidente fue viendo que todo lo que le íbamos diciendo pasaba, se fue generando un vínculo de confianza. Por eso los números de rating de hoy, que reflejan que público cree en lo que nosotros le contamos”.

Son días de pandemia. De informar sobre un número dramático: la cantidad de muertos y de infectados por el COVID-19. Las cifras hacen mella en el televidente; en cada uno de nosotros. Pero los periodistas, que deben contar lo que está sucediendo, comprometidos con la realidad y a la altura de las necesidades de la gente, no pueden ser ajenos a este presente tan delicado. Desde comunicar con rigurosidad este escenario hasta salir a la calle, cámara o micrófono en mano, para acercarse a la situación, hacerse presente: para los profesionales de los medios, es imposible escapar de la tragedia. Y en ese sentido, todos los trabajadores de la emisora están contenidos por el Grupo América, que hace un trabajo interdisciplinario muy importante desde la Gerencia General hasta Recursos Humanos.

Los números muestran que en comparación con el mismo mes del año pasado, en mayo A24 aumentó su audiencia en un porcentaje del 51,9 %, que alcanza el 97 % en las franjas lideradas por Feinmann y Viale. Incluso en esos horarios es el líder de noticias, superando a casi todos los canales de la televisión abierta, a excepción de Telefe. Teniendo en cuenta la programación en vivo, que se transmite entre las 7 y las 24, el esfuerzo del equipo no ha sido en vano.

Fuente: Infobae