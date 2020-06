Larreta, Negri y Bullrich lamentaron los dichos de Santiago Cafiero

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, salieron hoy a responderle al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por sus recientes declaraciones sobre la forma en que el ex presidente Mauricio Macri hubiera gestionado la pandemia.

“No me engancho en discusiones políticas. Tenemos que buscar la unidad de todos los argentinos”, dijo Larreta en radio Mitre. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con los dichos del funcionario y pidió “buscar en este momento trabajar todos juntos, y no hacer diferencias”, ya que “la ocasión lo requiere”.

En esa línea, reafirmó su postura de no confrontación con el Gobierno nacional: “Me mantengo muy firme en no entrar en discusiones políticas. Ya tendremos tiempo. Como espacio de oposición tenemos posiciones diferentes pero este momento es el más difícil en muchos años, y no voy a entrar en controversias políticas”.

Por su parte, en un tono más punzante, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio calificó los dichos de Cafiero como “una provocación lamentable”.

“Las palabras del Jefe de Gabinete no están a la altura del momento crítico que los argentinos estamos atravesando”, dijo Negri a través de las redes sociales.

Este sábado por la mañana, Cafiero afirmó que el Gobierno nacional “fortaleció el sistema de salud en un tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó Mauricio Macri”, y consideró que la situación por el coronavirus hubiera sido una “catástrofe” si hubiera continuado esa gestión. “Recordemos que nos habían dejado sin Ministerio de Salud”, disparó Cafiero.

Negri lamentó los dichos del funcionario y luego enumeró las acciones que Juntos por el Cambio, de haber continuado en el gobierno nacional, no hubiera realizado. “Estoy seguro de que no le hubiéramos dado superpoderes al Jefe de Gabinete, porque nuestro gobierno se autolimitó y redujo la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, primero hasta el 7,5% y luego hasta el 5% del Presupuesto”, dijo.

En ese línea, agregó que no hubieran intentado “salvar” al ex juez Rodolfo Canicoba Corral en el Consejo de la Magistratura.

“Sé que no íbamos a hacer lo que hizo el Secretario de Derechos Humanos de presentarse como amicus curiae para soltar a Ricardo Jaime. Sé que no hubiéramos aprovechado la pandemia para que (Amado) Boudou, que se robó media Argentina, descanse en su casa cómodamente. Sé que no hubiéramos retirado las querellas en las causas Hotesur y Los Sauces. Sé que no hubiésemos querido nombrar procurador a quien va a desarmar las causas en las que la Vicepresidenta está investigada”, continuó.

Según Negri, al Gobierno actual “no le sobra nada” y “lo que debe hacer es tener humildad para trabajar en la salida de la pandemia”. “Una república no es un país de excepción, donde el poder se concentra y la emergencia es permanente”, resumió Negri y le recordó a Cafiero que en seis meses no ha asistido a brindar informes a ninguna de las dos cámaras legislativas.

En la misma línea, el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio planteó que los “funcionarios del gobierno nacional tienen que dejar la politiquería electoral para otro momento y trabajar en conjunto con la oposición para llevar tranquilidad a todos los argentinos”.

Con el correr de las horas, desde el PRO difundieron un comunicado en el que también respondieron a los dichos del Cafiero. Titulado “Un ejercicio de historia contrafáctica: Mauricio Macri y la pandemia”, el escrito está firmado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich; los vicepresidentes del mismo, Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado; y el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo.

La respuesta del diputado Cristian Ritondo a través de las redes sociales

Entre otras cosas, desde el PRO aseguraron que Macri “habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal, no habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones» y “gracias a sus relaciones de años con los principales países del mundo, habría seguido desde el principio la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos, para rastrear y aislar posibles focos de contagio y no tener la cuarentena más larga del mundo”.

