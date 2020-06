Hernán Federico Pereyra, un trotamundos del vóley

Hernán Federico Pereyra nació un 19 de junio de 1988 y está próximo a cumplir 32 años. Lleva el vóley en la sangre, tanto que pasó por siete países jugando en esta disciplina deportiva.

Le gustaba mucho jugar al fútbol de chico, pero el vóley era su pasión. Su papá José, de profesión árbitro de fútbol, quería que se dedicara al deporte de la redonda, y su mamá Liliana lo inclinó por el vóley, porque ella practicaba ese deporte. “Me gustaba mucho el fútbol, de hecho me gusta jugar para divertirme, pero el vóley siempre fue mi pasión”, comenzó diciendo. Su hermana Fernanda también comenzó jugando a este deporte, hasta que se dedicó al beach volley, disciplina deportiva en la que compite profesionalmente. “Mis viejos son los grandes hacedores de que yo llegué al mejor nivel, siempre me llevaron a los entrenamientos, me apoyaron en los partidos, nunca nos dejaron solos tanto a mi hermana como a mí”, confesó.

Su paso por la escuela primaria y secundaria

El deportista sanjuanino asistió en la primaria a la Escuela Antonio Torres y en la secundaria pasó por la EPET N°4. “Se complicaba con los estudios porque era vago, no me gustaba, pero mi mamá me empujaba. En matemática era bueno porque ella me enseñaba, y me gustaban geografía e historia, materias que me sirvieron después al momento de conocer otros países, la cultura es muy importante”, agregó.

Sobre su rendimiento dentro del ámbito escolar, Pereyra remarcó que le “era difícil ir a la escuela porque tenía muchos viajes con el vóley y cuando volvía al curso no entendía nada, iba una o dos semanas atrasado con las tareas y evaluaciones. Por eso no pude terminar esa etapa, pero me gustaría finalizar los estudios secundarios en algún momento».

Su debut en Obras y su trayectoria deportiva

Alejandro “Pichón” Barrionuevo, exjugador de vóley, lo llamó para jugar en Obras cuando él estaba dando sus primeros pasos en Unión Vecinal de Trinidad (UVT). Federico debutó en la Primera del club cuando tenía 15 años. “En ese momento compartía equipo con Gastón Tissera, Rodrigo Quiroga, Nicolás Sánchez, entre otros jugadorazos y con apellidos muy ligados a la historia del club. Siempre le dieron prioridad a los chicos del club y por suerte todos llegamos lejos”, comentó el opuesto.

Después de su paso por Obras, jugó en Boca en la temporada 2006-2007, Kifissia V.C. de Grecia en 2007-2008, Ciudad del Medio Ambiente Soria de España en 2008-2009, Drean Bolívar en las temporadas 2009-2010 y 2010-2011, Montes Claros Vólei de Brasil en 2011-2012, Volley Brolo de Italia en 2012-2013, VC Greenyard Maaseik de Bélgica en 2013-14 y 2015-16, Mizan Khorasan VC de Irán en la temporada 2014-15, alternando con el país belga, y luego la vuelta a Argentina en su segundo paso por Obras en el 2016-2017, Lomas Vóley en 2017-2018, Monteros Vóley Club en la temporada 2018-2019. Pero el año pasado tuvo la posibilidad de viajar a Arabia Saudita al equipo Al Hilal, equipo en el que juega actualmente.

Fue un desafío para él viajar con su esposa Alejandra y su hijo Lorenzo de 2 años al país árabe, la cuarentena lo privó de jugar más tiempo, y después de dos meses en cuarentena pudo regresar a San Juan. “Fue muy lindo volver y reencontrarme con mi familia, aparte voy a pasar mi cumpleaños acá”, recordó entre risas.

Su paso por las selecciones sanjuaninas y argentinas

En la provincia integró la selección sanjuanina Sub-16 que se consagró campeona nacional y luego la selección Sub-18 que finalizó cuarta. En 2003 integró el seleccionado mayor de San Juan ganó los Juegos Binacionales.

Previo a viajar la Selección Argentina mayor al Mundial de Japón 2006, se lesionó un jugador y Pereyra entró como juvenil a integrar ese equipo. “Fue un amistoso contra Brasil en el Luna Park, ganamos 3-2, estaba Jon Uliarte como entrenar y yo sentado en el banco, no lo podía creer”, manifestó. Un año después fue a su primer mundial en Marruecos con la selección juvenil, y el combinado nacional terminó quinto.

En la selección mayor debutó contra Venezuela, y aclaró que “sentía nervios porque era un partido televisado, lo veían todos. Ahora lo disfruto, pero al principio me costaba”, agregó.

En 2011, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2011. Integra la Selección argentina de voleibol y con la misma integró la delegación olímpica de ese país que se desempeñó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Es hermosa la experiencia de participar en un juego olímpico, entrar a la cancha, a la Villa Olímpica, viajé con mi hermana y pudo vivir todo eso también. Me gustaría estar nuevamente en un juego olímpico y me estoy preparando para Tokio 2021”, remarcó el deportista de Alto Rendimiento.

Frases de Federico Pereyra

“Soy un trotamundos del vóley, me encanta viajar y si se da la oportunidad, jugar en los clubes que más puedo. Me encanta conocer distintas culturas y personas, aprender idiomas diferentes”.

“Uno de mis mejores recuerdos es mi paso por el equipazo de Bolívar con Javier Weber de entrenador. Yo jugaba de punta y me cambió a la posición de opuesto, compartí plantel con los jugadores como Sóle, Crer, y otros que llegaron a la selección”.

“Tuve un paso lindo por Lomas, en ese momento nació mi hijo y Martín Insaurralde, el presidente, me apoyó mucho”.

“A todos los deportistas, a todas las personas, les recomiendo que sigan sus sentimientos en el ámbito que sean. Sean constantes, hagan el esfuerzo y dediquen el mayor tiempo posible”

“Está la posibilidad de jugar en Qatar, el acuerdo es de palabra pero todavía no está cerrado”.