Reconocieron gesto de honestidad a empleado de empresa prestataria de servicios

Durante la mañana el vicegobernador Roberto Gattoni junto al diputado Gustavo Rodríguez y los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo, y Administrativo, Roberto Iglesias, realizaron un reconocimiento por el destacado accionar de un empleado, Matías Moreno, de la empresa Santa Guadalupe que cumple el servicio de limpieza en la Cámara de Diputados, quien encontró dinero e inmediatamente informó a la guardia policial para que fuera a su dueño.

La cita fue cumplida en la sala de Vicegobernadores de la Legislatura provincial y contó con la presencia de los compañeros de trabajo de Matías, y la supervisora, Ana Torres, encargada de monitorear el servicio en el edificio legislativo.

En la ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados relató que “tomamos conocimiento en el día de ayer, a través de una nota que el diputado Rodríguez presentó informando que un compañero de ustedes había tenido un acto de honestidad muy importante. Había encontrado en la oficina del diputado Rodríguez una suma de dinero y no dudó un segundo en avisar a la guardia para devolverlo. Esto pone en valor que mucha gente joven como Matías, que trabaja, estudia, que se esfuerza, que es honesta, tiene valores morales que hay que destacar. Lo que él ha hecho está bien y hay que reconocerlo, porque alguna veces ocurre que una cuestión que debería ser normal nos llama la atención a todos, algo así nos parece extraño cuando en realidad debería ser normal, por eso merece ser destacado”.

A su turno, el diputado Gustavo Rodríguez expresó “quiero destacar que es un hecho que no tiene que ver con lo material, sino con los valores de la honestidad que están tan vapuleados en estos tiempos. A nosotros nos pareció un hecho destacable de parte de una persona joven, a veces injustamente decimos que los jóvenes no tienen valores, principios, ni futuro y en este caso la idea es resaltar en él estos valores y tener esperanza de que existe un futuro mejor”.

Por su parte, Matías, de veinticuatro años, agradeció el reconocimiento y dijo que “no dudé en llamar a la guardia policial para que se haga presente por lo que había encontrado. La empresa donde yo trabajo se rige por este accionar y también con los valores inculcados desde casa, que siempre me enseñaron que lo que no es de uno, siempre hay que devolverlo y no dudar en ningún momento en hacer lo correcto”.

En el Audio palabras de la Supervisora Ana Torres.