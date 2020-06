Consideraciones para el servicio eléctrico ante inclemencias climáticas

Desde el EPRE, organismo encargado del transporte y distribución de energía eléctrica, dieron algunas pautas a seguir si el servicio se viera afectado por tormentas o vientos de fuertes.

Las personas usuarias del servicio público de electricidad tienen el derecho a recibir un suministro de energía continuo, regular, uniforme y general que cumpla con los niveles mínimos de calidad establecidos por el EPRE en los contratos de concesión del servicio a las distribuidoras. En nuestra provincia, son habituales vientos de ráfagas intensas o descargas eléctricas atmosféricas (rayos), que afectan la calidad del servicio y producen cortes eléctricos.

Es por ello que cuando esta situación ocurre, las concesionarias tienen la obligación de reponerlo a la brevedad, utilizando todos los recursos humanos y materiales disponibles. De lo contrario, se les aplican multas que son transferidas como bonificaciones en las facturas de los usuarios.

Cómo reclamo un corte en el servicio eléctrico?

La interrupción del servicio debe denunciarse a los teléfonos de atención de emergencias de las distribuidoras concesionarias en San Juan. Es decir, a Energía San Juan S.A. (0-800-666-3637) o la Distribuidora Eléctrica de Caucete -DECSA- (496-1784)

En caso de no obtener respuestas, los usuarios deben comunicarse al EPRE a las siguientes vías de contacto:

Whatsapp: 264-5677184

Línea telefónica: 0800-333-6666

Facebook: EPRE San Juan

Página web: https://epresanjuan.gob.ar/reclamos

Si estoy registrado como electrodependiente por razones de salud, ¿cómo doy aviso de corte?

La Ley Provincial Nº1813-A establece que las personas incluidas en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud Provincial, contarán con beneficios en la prestación del servicio. Es por ello que quienes estén en el registro deben reclamar el corte del comunicándose al 911 CISEM.

Si ya reclamé el corte¿ ¿inmediatamente debe haber personal de la distribuidora para restituir el servicio?

El procedimiento que se sigue consiste en que una vez registrado el reclamo, la distribuidora que corresponde debe asignar personal para trabajar en la restitución del servicio. En caso de contingencias por vientos fuertes, no se pueden realizar labores hasta que las ráfagas no se reduzcan a valores que no amenacen la seguridad de los trabajadores.

Cuando las tareas de reparación deban realizarse en altura y con ramas de árboles que azotados por el viento, deben extremarse las medidas de cuidado para el personal que realiza las tareas.

Es obligación de las distribuidoras disponer de los mayores esfuerzos para restituir el servicio a la brevedad posible; caso contrario, se le aplican graves sanciones económicas. Como también, deben garantizar la seguridad del personal.

¿Qué hacer con los artefactos eléctricos durante las tormentas?

En ocurrencia de temporales de viento o lluvia y, sobre todo en presencia de rayos, es recomendable la desconexión de artefactos eléctricos muy sensibles a variaciones en los niveles de tensión del suministro. La empresa distribuidora deberá hacerse cargo de la reparación y/o reposición de los artefactos dañados, salvo casos de fuerza mayor. En tanto que la persona afectada deberá realizar dicho reclamo a la distribuidora o al EPRE.

Ante cualquier duda o consulta, deben comunicarse a las siguientes vías de contacto

Línea telefónica rotativa: 4291800

Línea gratuita: 0800 333 6666 (en horario de 7 a 14 horas)

Email: reclamos@epresj.gov.ar

WhatsApp: 264 567 7184

O puede ingresar un reclamo directamente en el siguiente link: https://epresanjuan.gob.ar/reclamos