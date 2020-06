En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el gobernador habló vía Zoom con pequeños sanjuaninos

El 12 de junio se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil en todo el mundo, con el fin de fomentar actividades para erradicar el trabajo forzoso entre los niños.

En ese marco, este viernes por la noche, el gobernador Sergio Uñac, acompañado del ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay, mantuvieron una videollamada a través de la plataforma Zoom con 4 pequeños sanjuaninos.

María Luz, María Emilia, Esteban y Santiago compartieron una charla distendida con el mandatario que les recordó el motivo de tan significativa fecha.

«Ustedes están en edad de aprender y recrearse, no deben trabajar, sí colaborar en la casa si lo piden los papás. El trabajo es cosa de grandes y cuando ustedes sean grandes van a tener que trabajar seguramente, como lo hacemos nosotros. Hoy es momento de jugar, hacer amigos e ir a la escuela», señaló Uñac ante la atenta mirada de los niños y niñas.

«En definitiva, son cosas que los grandes tenemos que asegurarles a los más chicos, desde el Gobierno con las posibilidades que le brindan sus familias para que puedan reafirmar todos sus derechos», añadió.

Durante más de media hora, María Luz, María Emilia, Esteban y Santiago le pudieron contar al gobernador y al ministro sobre cómo pasan sus días en casa, cuáles son sus juegos favoritos, qué quieren ser de grandes y cómo fue el reencuentro con otros familiares luego de la vuelta de las reuniones con la familia, algo que permitió el estatus sanitario que mantiene la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus.

El ministro Aballay, reafirmó el mensaje de Uñac, al asegurar que «la responsabilidad de trabajar queda a cargo de los mayores y somos los mayores los que debemos garantizar que eso suceda con cada familia de nuestra provincia y país».

Agostina no se quedó sin su saludo

Una de las pequeñas participantes de esta entretenida videollamada, Agostina, no se pudo sumar al encuentro virtual por problemas de conexión, pero eso no fue impedimento para que no pudiera conocer al gobernador.

Uñac, mediante un video grabado, le dejó un saludo a la pequeña, en el mismo tono que la charla mantenida con sus pares: «Me dijeron que no pudiste sumarte a la videollamada, pero quiero dejarte un gran saludo, espero que junto a tu familia sigas jugando y aprendiendo mucho. Un gran abrazo», señaló el mandatario.