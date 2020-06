¿Qué estupendo libro se publicó el año de tu nacimiento?

Hemos elaborado una lista literaria y cronológica de tinta y papel a través de varias décadas eligiendo un libro por año bajo el criterio de la relevancia.

¿Qué autor creó una obra emblemática el año en el que naciste? ¿Qué libro fue relevante y fue devorado por miles de personas? ¿Cuál fue la obra que revolucionó o cambió una manera de pensar? ¿Qué novela que emocionó a miles de lectores el año de tu salida al mundo? Pasen y lean que como decía Borges: » Uno llega a ser grande no por lo que escribe, sino por lo que LEE».

1950. Crónicas marcianas, de Ray Bradbury

«Avanza envuelta en belleza como la noche, de regiones sin nubes y cielos estrellados; y todo lo mejor de lo oscuro y lo brillante se une en su rostro y sus ojos…»

1951. Bestiario, de Julio Cortazar

“Me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir.”

1952. El truco de los espejos, de Agatha Christie

«La psiquiatría se impuso durante la guerra. Lo único bueno que salió de ella»

1953. Casino Royale, de Ian Fleming

«¿Por qué la gente que no admite consejos siempre intenta darlos?.»

1954. Lagar, de Gabriela Mistral

«La bailarina ahora está danzando, la danza del perder cuanto tenía»

1955. Howl, de Allen Ginsberg

«He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos…»

1956. Crítica de la razón dialéctica, de Jean-Paul Sartre

«La conciencia se piense a sí misma»

1957. El chivo expiatorio, de Daphne du Maurier

«Yo siempre espero que la gente se convide ella misma. La vida es muy corta para mandar invitaciones.»

1958. Principiantes, de Colin MacInnes

«Quizá sea porque Dido esté en decadencia, o porque lo esté el diario, o simplemente porque estos días todo cae en los planos regazos de los reyes de la aleluya.»

1959. Primera Memoria, de Ana María Matute

«Detente ahi, éste es mi mundo. Detente, ésta es la puerta privada de mi reino.»

1960. Matar un ruiseñor, de Harper Lee

«Nunca conoces realmente a una persona hasta que no has llevado sus zapatos y has caminado con ellos.»

1961. Trampa 22, de Joseph Heller

«No le disparan a usted. Disparan a todo el mundo. Quieren matar a todo el mundo»

1962. La naranja mecánica, de Anthony Burgess

«Y nosotros, los jóvenes e inocentes malchicos, no teníamos la culpa de nada. Cierto, cierto, cierto»

1963. La insolación, de Carmen Laforet

«Por eso me quedo, porque puedo irme…»

1964. Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl

“Todo lo que hay en esta sala es comestible. Hasta yo lo soy. Pero eso sería canibalismo, queridos niños, y está mal visto en la mayoría de las sociedades”

1965. Ariel y otros poemas. Lady Lazarus, de Sylvia Plath

«Morir es un arte, como cualquier otra cosa. Yo lo hago excepcionalmente bien.»

1966. La madre, de Pearl S. Buck

«Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad».

1967. Cien años de soledad, de G. García Marquez

“El mundo habrá acabado de joderse -dijo entonces- el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga.”

1968. Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer

«La situación venía a ser como la de un muchacho a punto de saltar de un tejado a otro. Lo único que no debía hacerse era esperar…»

1969. Escritos de un viejo indecente, de Charles Bukowski

«Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado; Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple.»

1970. El informe de Brodie, de Jorge Luis Borges

«He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola»

1971. Miedo y Asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson

«La sensación de victoria inevitable sobre las fuerzas del mal y de lo viejo. No de una forma mezquina o militar; no necesitábamos eso. Nuestra energía simplemente prevalecería.»

1972. El muchacho persa, de Mary Renault

«Odiar la calidad es odiar a los dioses (…)Hay que saludarla en todas partes, entre pueblos desconocidos de remotos confines de la tierra; pero no hay que abaratarla jamás.»

1973. Archipiela Gulag, de A. Solzhenitsyn

«No tengo nada más que decir, y sin embargo me cuesta ceder el uso de la palabra. Mientras duren los debates, los acusados seguirán con vida. Pero cuando éstos terminen, terminarán sus vidas…»

1974. Abaddón el exterminador, de Ernesto Sabato

“Escribir al menos para eternizar algo: un amor, un acto de heroísmo como el de Marcelo, un éxtasis. Acceder a lo absoluto. O quizá necesario para gente como él, incapaz de esos actos absolutos de la pasión y el heroísmo…»

1975. El Origen, de Thomas Bernhard

«El suicidio y el pensamiento del suicidio son siempre la materia más científica, pero eso es incomprensible para una sociedad de mentiras»

1976. Entrevista con el vampiro, de Anne Rice

«La mayoría de nosotros preferimos ver morir a alguien que ser objeto de rudeza bajo nuestros techos. Es extraño, sí, pero muy cierto, te lo aseguro.»

1977. La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa

“No les guardo rencor, estoy acostumbrado a la incomprensión de la gente. ¡Hasta siempre, señores!”

1978. El mundo según Garp, de John Irving

“Sentía que, si alguna vez tenía hijos, los amaría igual a los veinte que a los dos años; de hecho, pueden necesitarte más a los veinte, pensaba.»

1979. La historia interminable, de Michael Ende

«La fantasía no es una forma de evadirse de la realidad, sino un modo más agradable de acercarse a ella.»

1980. La conjura de los necios, John Kennedy Toole

«Dicen que la vida se puede recorrer por dos caminos: el bueno y el malo. Yo no creo eso. Yo más bien creo que son tres: el bueno, el malo y el que te dejan recorrer.”

1981. De qué hablamos cuando hablamos de amor, de Raymond Carver

“Creo que en el amor no somos más que principiantes. Decimos”

1982. La casa de los espítirus, de Isabel Allende

«Tenía la idea de que al poner nombre a los problemas, éstos se materializan y ya no es posible ignorarlos; en cambio, si se mantienen en el limbo de las palabras no dichas, pueden desaparecer solos, con el transcurso del tiempo. «

1983. La pianista, de Elfriede Jelinek

«El instinto de la manada siempre lleva a valorar muy alto lo mediocre»



1984. Neuromante, de William Gibson

«El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisión sintonizada en un canal muerto»

1985. El juego de Ender, de Orson Scott Card

“Puede que sea imposible disfrazarse con una identidad sin convertirse en lo que se finge ser.”

1986. Forrest Gump, de Winston Groom

«Ser un idiota no es como una caja de bombones»

1987. La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe

«Un liberal es un conservador que ha sido detenido. «

1988. Los versos satánicos, de Salman Rushdie

«Algo andaba mal con la vida espiritual del planeta … Demasiados demonios dentro de personas que aclamaban creer en Dios»

1989. Las edades de Lulú, de Almudena Grandes

«Él volvió a reclinarse contra el asiento, me miró, y yo me di cuenta de que el mundo se estaba viniendo abajo, el mundo se me estaba viniendo abajo.»

1990. El buda de los suburbios, de Hanif Kureishi

«Quítate el reloj, por favor -me pidió-. El factor tiempo no existe en mis dominios.»

1991. Maus, de Art Spiegelman

«De todos modos, las víctimas nunca podrán contar su versión de la historia, así que quizá sea mejor no contar más historias.»

1992. El día que Nietzsche lloró, de Irvin D. Yalom

«Hay quienes no puede aflojar sus propias cadenas y sin embargo pueden liberar a sus amigos. Debes estar preparado para arder en tu propio fuego: ¿Cómo podrías renacer sin haberte convertido en cenizas?»

1993. Trainspotting, de Irvine Welsh

«El limbo del yonki. Demasiado chungo para dormir, demasiado cansado para quedarme despierto».

1994. Uno por dinero, de Janet Evanovich

«Hay hombres que entran el vida de una mujer y se la arruinan para siempre»

1995. Alta fidelidad, de Nick Hornby

«Las personas más desgraciadas que yo he conocido, románticamente hablando, son las que tienen un desarrollado gusto por la música pop.»

1996. El Club de la lucha, de Chuck Palahniuk



«Desempeñas trabajos que odias para comprar cosas que no necesitas.»

1997. Harry Potter y la piedra filosal, de J.K Rowling

«Hay muchos tipos de valentía. Hay que tener un gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor para hacerlo con los amigos.»

1998. Las partículas elmentales, de Michel Houellebecq

«Una mentira es útil cuando permite transformar la realidad, pensó; pero cuando la transformación fracasa sólo queda la mentira, la amargura y la conciencia de la mentira.»

1999. Melocotones helados, de Espido Freire

«Si tienes que irte, tienes que irte. Pero todos tenemos problemas. Todos vivimos situaciones difíciles. Sólo que unos nos enfrentamos a ellas, y otros nos escondemos.»

2000. Ángeles y Demonios, de Dan Brown

«El miedo incapacita con mayor rapidez que ningún instrumento de guerra.»