Uñac lanzó el Acuerdo San Juan con una participación histórica de diversos sectores

Un día histórico vivió la provincia de San Juan tras el lanzamiento, por parte del gobernador Sergio Uñac, del Acuerdo San Juan, un llamado para construir el futuro a través del diálogo y el consenso. De este lanzamiento, encabezado por el primer mandatario, participaron 16 mesas que encolumnaron a diversos sectores públicos y privados de la economía y la sociedad sanjuaninas, que se conectaron con el gobernador vía online.

La convocatoria puso el foco en el trabajo que se llevará a cabo en la provincia cuando se comience a transitar una nueva normalidad, tras la pandemia de COVID-19 que azota a todo el planeta, como también el largo plazo.

El primer mandatario realizó este histórico lanzamiento desde el Salón Cruce de los Andes, en el Centro Cívico. Estuvo acompañado por el vicegobernador Roberto Gattoni; la presidenta Corte de Justicia, Adriana García; el senador Rubén Uñac; el senador Roberto Basualdo; la senadora Cristina López; el diputado Nacional Walberto Allende; el diputado Nacional Francisco Guevara; el diputado Nacional Marcelo Orrego; la diputada Nacional Graciela Caselles; el diputado Nacional José Luis Gioja; el diputado Nacional Eduardo Cáceres y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone.

El gobernador Uñac comenzó el encuentro agradeciendo «a todas las mesas de trabajo que harán un aporte invalorable del futuro que queremos construir entre todos. Agradezco a los sectores que hoy están representados. Llegó el momento de dejar de distinguir entre oficialismo y oposición y reconocernos como representantes de los sanjuaninos. Lo que nos queda es trabajar por y para los sanjuaninos”.

Además, hizo referencia al espíritu que mueve este llamado al diálogo. “El pasado 13 de junio les decía que hoy se haría la convocatoria a un encuentro significativo a todos los sectores de la provincia. Esta pandemia redobla el compromiso y la responsabilidad de sacar lo mejor de cada uno desde una mirada colectiva para un futuro que nos pueda cobijar a todos”, dijo Uñac.

El gobernador agregó además que «la pandemia puso en vilo y en crisis las estructuras sanitarias y económicas del mundo. En este marco, crece la responsabilidad de encontrar desde el análisis del presente, una salida en corto, mediano y largo plazo”.

En ese marco, aseguró que “tenemos la enorme responsabilidad de despojarnos de las individualidades, el pensamiento deberá ser colectivo y la convocatoria plural. En este Acuerdo San Juan imagino grandes conclusiones y haciendo foco en una económica más distributiva hacia la sociedad sanjuanina y menos contributiva hacia el Estado. Imagino sociedad equitativa e inclusiva. Debemos asegurar un punto de partida para todos los habitantes. Si no igualamos la línea de partida crecerá la desigualdad. Imagino a un Acuerdo San Juan con una economía o grandes conclusiones que permitan impulsar una nueva realidad para los sanjuaninos».

“El desafío es emprender en conjunto y a eso los convoco, y es la base para lograr lo que queremos en la provincia de San Juan», explayó Uñac.

«Desde el 1 de julio y durante 60 días corridos, las mesas sectoriales donde los sanjuaninos estarán representados, instando a la participación de los sanjuaninos para que se puedan expresar. De esas mesas saldrá lo mejor de lo que tenemos. Partiendo del esfuerzo de todos», añadió

Dijo además: “El desafío que propongo es un nuevo sentido de bienestar. Por lo sanitario, lo económico y también lo emocional. Bienvenidos al Acuerdo San Juan”

Las 16 mesas sectoriales estuvieron distribuidas en distintos puntos físicos y se comunicaron con la mesa central, encabezada por el gobernador, vía Zoom.

Así expusieron el Sector Empresarial Productivo, coordinado por los ministros de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano y de Minería, Carlos Astudillo; el Sector Financiero, encabezado por la ministra de Hacienda, Marisa López y director de Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, Fabián Ejarque. Estuvo presente también el Sector Municipal representado por los intendentes departamentales. El Sector Económico, Turismo, Comercio y Servicios estuvo coordinado por la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan y secretario de Industria y Comercio, Alejandro Mestre. Mientras que el Sector Trabajo: Gremios, Sindicatos, fue encabezado por el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe y secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Nerina Eusebi. El Sector Cultura fue coordinado por la secretaria de Cultura, Virginia Agote. Por otro lado, estuvieron también las Entidades Profesionales FEPU y de Investigación Científica/ Institutos Científicos y de Investigación Nacionales con asiento en San Juan, coordinado este sector por la subsecretaria en Ciencia y Tecnología, Marita Benavente. El Sector Salud y sociedades científicas fue encabezado por la ministra de Salud, Alejandra Venerando; el Sector Educación y Universidades fue encabezado por el ministro de Educación, Felipe de Los Ríos y secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tulio del Bono. Mientras que el sector Deportes fue coordinado por el secretario de Deportes, Jorge Chica. También estuvo presente el Sector Obras, Ambiente y Energías, coordinado por el ministro de Obras y Servicio, Julio Ortiz Andino y secretario de Ambiente, Raúl Tello. El Sector de Investigación y Desarrollo TEC fue encabezado por el secretario de Política Económica, Alejandro Moreno y presidenta COPESJ, Graciela Martín de Roca y las Organizaciones Sociales estuvieron representadas por el ministro de Desarrollo Humano, Fabio Aballay. Fuerzas Armadas y de Seguridad fue coordinada por el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga. El Sector Legislativo, Cámara de Diputados/Partidos Políticos con representación Parlamentaria, fue coordinado por el vicegobernador, Roberto Gattoni. Por último, Cultos y ONG fue coordinado por el secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes.

En nombre del Sector Empresarial Productivo habló Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior. “La pandemia nos pone situación difícil que tenemos que asumir. Saldremos mejor desde el punto de vista social. La agricultura, la economía familiar, la minería estarán presentes para hacer su aporte. Será importante aprender a escucharnos. Así, el sector privado está comprometido para que toda la comunidad pueda salir lo mejor posible de la pandemia”, aseguró.

Por su lado, el presidente del Banco San Juan, Sebastián Esquenazi, habló en representación del Sector Financiero, agradeció «la oportunidad de estar todos juntos y de ver cuáles son las problemáticas. El sector financiero está comprometido con el sector productivo, de investigación, social y para dar herramientas a lo que vendrá. Nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto y para que en poco tiempo haya ideas concretas sobre distintas situaciones».

En representación de los municipios y en nombre de los intendentes, Fabián Martín analizó que «es oportuno poder trabajar en un acuerdo social entre todos los sectores, destacar el estatus sanitario privilegiado que nos permite reactivar la economía provincia. La historia de la humanidad está marcada por los acuerdos sociales luego de las grandes crisis, es por eso que los intendentes haremos un trabajo paralelo, comunicándonos con los sectores vivos de departamento para traer nuestras propuestas superadores que nos permitan fijar los objetivos, respuestas a corto y largo plazo, pensar en un San Juan que nos permita vivir mejor».

Por el Sector Turismo, Comercio y Servicio, habló el presidente del Centro Comercial de San Juan, Dino Minozzi: “Estamos atravesando una situación eventual. Hay que tener en cuenta tres conceptos, responsabilidad, conciencia y solidaridad, basado en el hecho de poder sobrevivir a esta pandemia, somos responsables de escribir nuestra historia. En esta mesa se manifestaron todos los aspectos que afecta esta pandemia. Es momento de planificar nuestro futuro”.

Por los gremios y sindicatos que componen la CGT San Juan, Julio Figueroa, calificó el encuentro de «histórico», al señalar que «es la primera vez que se nos da la oportunidad de opinar sobre el futuro. Estamos agradecidos, los trabajadores siempre pensamos en la defensa del trabajador, doy gracias por habernos unidos todos. Podemos ganarle a la pandemia si abrimos las mentes para que nos escuchemos todos”.

En tanto que por los representantes de la cultura sanjuanina, tuvo la palabra el realizador audiovisual, Daniel Gil. “De las grandes crisis se sale con acuerdos, eso es una verdad. Ahora hay que reconstruir desde los lazos solidarios. La cultura es un sector privilegiado, ya que se desarrolla en distintos ámbitos, privado y público y redoblaremos el esfuerzo. La idea es nuclearnos, hay deseo colectivo de juntarnos. Hay que vislumbrar un nuevo San Juan”.

En representación de las Entidades Profesionales FEPU y de Investigación Científica/ Institutos Científicos y de Investigación Nacionales con asiento en San Juan, Cristobal Sánchez dijo que “este es un sector importante en la sociedad», por tener una mirada multisectorial, «creemos en la sumatoria de todos, para que el Gobierno tengan verdaderas políticas de Estado después de esta pandemia, también pensar en el San Juan del futuro. Queremos aportar ideas y proyectos. Que el sector le devuelva a la sociedad lo que ésta le dio”.

Desde la Asociación Sarmiento, Ricardo Ruvinsky, tomó la palabra desde la mesa que reunió a representantes de la salud, «hablamos de la necesidad del manejo de lo que quede de la pandemia, que ojalá sea poco. Queremos planificar para etapa pospandemia. Cada sector expuso su problemática, no se dejó de tener en cuenta a los pacientes. Lo hicimos dejando de lado intereses personales, tratando de ser más amplio en el criterio, llegaremos a buen puerto».

Para representar al Sector Educación y Universidades, habló el rector de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea, quién consideró el Acuerdo San Juan como un ejemplo para otras provincias, «por el fruto de la comunicación y los resultados. Algunas ideas han quedado que tenemos que trabajar desde el nivel inicial hasta los grados universitarios. No solo como atravesar a pandemia y después, sino para tomar acciones para realizar actividades para que la educación sea equitativa. Estas decisiones y accione que trabajaremos, pensamos en un plan y consensuados con los diferentes actores que forman el sector educativo. Tomamos esta catástrofe como oportunidad de aprendizaje y progreso”.

La mesa de Deportes, estuvo representada por el presidente de la Federación Sanjuanina de Básquebol, Darío Bustos, quién reconoció «el progreso del deporte en estos últimos 4 años. El deporte nos une, es educación, es inversión y trabajo. El deporte atraviesa a todas las clases sociales y este flagelo nos pone a prueba. Como comunidad tenemos la oportunidad de asumir este compromiso, para lograr un acuerdo que nos lleve a afrontar lo que se nos pone en el camino”.

El la voz del sector Obras, Ambiente y Energía, estuvo el presidente de la Cámara de la Construcción, Ante Dumandzic, quién reflexionó que «este acuerdo demuestra una sociedad madura, por el San Juan que queremos. Hoy nos toca resolver este problema de pandemia, estamos todos unidos para seguir trabajando por nuestro futuro. Demostramos a nuestros jóvenes que tenemos una sociedad madura. Lo que tenemos claros es que estamos juntos para tirar de este gran carro».

Daniel Baca, presidente de CASETIC, fue quién en representación de los sectores de Investigación y Desarrollo TEC y aseguró que el escenario mundial «Nos impulsa a una transformación digital».

«Tenemos propuestas que están en sintonía con los objetivos de la Provincia, con generación de empleo y transformación de la matriz productiva. Creo que la demanda de trabajo a nivel global es gigante. En San Juan podemos capitalizarlo”, añadió.

En representación de las Organizaciones Sociales hablaron Sergio Calderón y Laura Vera, de Amas de Casa, quienes coincidieron en afirmar que ya vienen trabajando con los sectores más vulnerables de la provincia y que seguirán en esa sintonía. “Vamos a aportar nuestra experiencia”, dijeron.

Fue el jefe de la Policía de San Juan quien habló en representación del sector Fuerzas Armadas y de Seguridad. Luis Martínez dijo con alto sentido de compromiso y pertenencia que «estamos a disposición para trabajar en procura de garantizar cumpliendo directrices emanadas de la OMS, canalizadas por el Comité COVID, para garantizar los estándares de salud de la provincia”.

En nombre de los legisladores sanjuaninos, Sergio Miodowsky, aseguró que “estamos trabajando todos los bloques unidos porque así saldremos adelante. Ponemos en el marco de pluralidad de ideas para llegar al consenso necesario para mejorar la vida de los sanjuaninos”.

Para finalizar, el arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano señaló en nombre de los Cultos que «estamos preocupados todos como esta emergencia impacta sobre todo en los más pobres, Esta situación es transversal, las mesas no son compartimentos estancos. Nuestro aporte tiene que ver con el desarrollo integral para cuidarnos para que no centremos la mirada en el dinero sino e la inclusión social, que podamos crecer en fraternidad. Sobre las situaciones anímicas de nuestra población, desde los diversos cultos queremos hace llegar palabras de aliento, esperanza. La dimensión espiritual nos ayuda a sostener el tiempo de crisis desde una mirada esperanzadora. Que tengamos lugar para todos, teniendo en cuenta que no sobra nadie y todos somos necesarios”.

Luego de que todos los sectores expusieron y para concluir, el gobernador Uñac dijo: “Tenemos distintos tipos de responsabilidades, pero conformamos el presente y futuro de los sanjuaninos. Saldremos mirando hacia adelante. La pandemia pone en discusión el presente y el futuro que podamos construir entre todos. Dejando las diferencias de lado para encontrar un camino que nos conduzca hacia el futuro. El desafío será convertir un hecho negativo, en una gran oportunidad. Repensemos a San Juan, estamos convocados a eso”.

FUENTE: SISANJUAN