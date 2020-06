La importancia del trabajo social

En el marco de la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo entero, el Gobierno provincial viene llevando adelante diversas estrategias en materia de asistencia garantizando derechos a los sectores más vulnerables.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay, ponderó el trabajo realizado con los actores sociales.

Señaló además que “los sanjuaninos en su conjunto nos propusimos acatar y respetar todas las normativas sanitarias de esta pandemia que hoy nos azota. También los sanjuaninos en su conjunto tenemos por delante un objetivo importante que es esa construcción colectiva, que pretendemos a partir de este acuerdo que se nos propone desde la política desde los distintos sectores”´.

En ese mismo sentido, la titular de Amas de Casa, Laura Vera, agradeció que el Gobierno provincial visibice «el trabajo que venimos haciendo las organizaciones desde hace muchos años y en donde en esta pandemia hemos pasado a ser trabajadores esenciales, con presencia en barrios y en las villas, no solamente para garantizar el alimento a los comedores y merenderos, sino también a través de la economía social y popular».

Además, Vera señaló que «las organizaciones de mujeres continuamos trabajando contra algo que es un flagelo, que es la violencia de género y nuestras compañeras en el territorio han podido demostrar con trabajo cómo las mujeres pueden salir de las diversas situaciones”.

Por su parte, Sergio Calderón de la CTA manifestó que «con el ministro Aballay venimos trabajando desde hace un mes en el Comité de Emergencia Social. Hemos estado todo este tiempo asistiendo a los compañeros que no podían salir de su vivienda, a quienes no tenían trabajo, a quienes no tenían recursos alimentarios, a quienes tenían problemas de salud, a quienes tenían problemas educativos”.

Organizaciones sociales con las que trabaja Desarrollo Humano

Scouts de Argentina, Cruz Roja, Acción Católica Argentina, CC, TEP, Amas de Casa, Agrupación Virgen de Fátima, Somos Barrio de Pie, Santos Guayama, CTA, Movimiento Polo Obrero, Polo Obrero, Movimiento Territorial Polo Obrero, Martín Fierro, Inquilinos San Juan, Asociación Civil 4 de junio, Asociación Civil Jesús, Mujeres con Nuevas Raíces, MMAR, Ni una Menos San Juan, Juntas y a la Izquierda, La Poderosa San Juan, Movimiento Evita, Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, Kolina San Juan, Mujeres x San juan, Asociación Civil Madres Luchadoras, Asociación Civil Almas Unidas, AEqualis, Acercándonos, ATTTA, LET, La Glorieta,Pueblos Originarios, Pueblos Originarios Pinkanta, Libres del Sur, DHH, VER, CTD Aníbal Verón, Movimientos Territoriales de Liberación, Mujeres y Género, CTA Autónoma, Federación de Mutuales, FUVAT,Dirigentes Barriales, Asociación Civil 26 de Julio, Agrupación Exlavacoches, RECOPE, entre otras.