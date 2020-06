Comenzó la capacitación para el Poder Legislativo en Perspectiva de Género

La capacitación es dictada por representantes de la Oficina de la Mujer dependiente de la Corte de Justicia y destinada a los treinta y seis legisladores, los secretarios Legislativo y Administrativo y el vicegobernador.

Esta actividad se desarrolla en el marco del cumplimiento de la “Ley Micaela”, y en esta oportunidad fue llevado a cabo el primer encuentro de formación a cargo de la coordinadora operativa de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, Carolina Vallejo, acompañada por su equipo operativo conformado por Juan Manuel Babera, Natacha Poroli y Amelia Ginestar. También estuvo presente Adriana Ginestar de la Dirección de la Mujer del Poder Ejecutivo. Cabe señalar que la próxima jornada será el martes 30 de junio, en el horario de 09.30 a 11.30.

Durante la presentación el vicegobernador señaló que la Cámara de Diputados adhirió a través de la ley 2007-A a la Ley nacional que impone la obligación de capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos su niveles y jerarquías, de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sobre perspectiva de género y violencia contra la mujer.

“Recordamos que esta ley se conoce como Ley Micaela en memoria de Micaela García una joven de veintiún años que fue brutalmente violada y asesinada con el condimento especial que su feminicida fue liberado. Micaela era una militante del Movimiento Evita y también del Movimiento “Ni una menos” y fue este hecho el disparador para que esta ley fuera sancionada y hoy la estemos ejecutando” sostuvo Roberto Gattoni.

A su turno, la presidente de la Corte manifestó que “quienes estamos a cargo de diseñar, implementar y aplicar políticas públicas debemos asumir la responsabilidad de la perspectiva de género, la mirada en igualdad de condiciones”.

Seguidamente explicó que “venimos a hablar de perspectiva y no de ideología de género, porque entendemos que lo que tenemos que aprender es a comprender todas las miradas. Esto es perspectiva, aprender a mirar desde otra mirada, es aprender a visibilizar, es comprender que juzgar, legislar y actuar con perspectiva de género es poder mirar integralmente una situación. Es poder ponernos en el lugar del otro, poder comprender que realmente somos iguales en dignidad, y porque somos iguales en dignidad merecemos igualdad de trato”.

“Hay que desterrar definitivamente aquellas cuestiones que nos estereotipan y nos encasillan. Cuando digo esto me refiero a todos, también a las mujeres, porque a veces por crianza, por educación y a veces por hacernos un lugar en aquellos que nos han sido vedados, asumimos como normal o natural algunas cuestiones que no hacen más que estereotiparnos. Asumimos cuestiones que no corresponden y las dejamos pasar. Como una broma, un chiste, un silencio”, declaró Adriana García.

Por último, dijo que “hablar de perspectiva de género es aprender a visibilizarnos. Estos talleres de perspectiva de género tiene que ver con aprender a vernos, donde naturalmente no nos vemos. No quiere decir empoderar uno sobre otros, no quiere decir ponernos por encima del otro. Lo que quiere decir es asumir que somos iguales en dignidad y a veces hace falta colocar una especial atención, porque por mucho tiempo estuvieron invisibilizadas. Cuando aprendamos a vernos vamos a aprender a ver las necesidades del otro y ahí disminuir la violencia”.

Es importante destacar que es la primera vez que en el país una Oficina de la Mujer, en este caso de la Corte de Justicia de San Juan, capacita a los miembros del Poder Legislativo, ya que otras iniciativas realizadas en otras provincias fueron dictadas por otros organismos.

Finalizada la apertura, comenzó el taller de capacitación para los treinta y seis diputados, los secretarios Legislativo y Administrativo y el vicegobernador.

































































































ROBERTO GATTONI VICEGOBERNADOR DE SAN JUAN