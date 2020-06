Bilardo no tiene coronavirus

Jorge Bilardo, hermano del ex entrenador de la selección argentina, aseguró que el Doctor no tiene coronavirus y le echó la culpa al laboratorio. “Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó, es para matarlos. Casi seguro vuelve al mismo lugar”, publicó lo confirmó en su cuenta de Twitter y luego borró el posteo realizado desde su cuenta (@JorgeBilardo).

El Servicio de Salud hizo el estudio y se equivocó en la comunicación”, le indicaron a Télam allegados a la familia de Bilardo, que finalmente no está contagiado “porque el hisopado le dio negativo y no positivo, algo que se informó erróneamente”, remarcaron.

Hasta el momento no hubo otra declaración pública de Jorge Bilardo, tampoco del resto de la familia ni del Instituto del Diagnóstico donde se encuentra el ex entrenador de 82 años. Vale recordar que por este episodio, el Doctor había sido trasladado a dicho Instituto desde la clínica geriátrica de rehabilitación en donde reside hace un tiempo.