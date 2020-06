«La Calma» llega al festival de Cannes

La película mendocina La Calma, dirigida por Mariano Cócolo, participará este martes por la tarde en el Marché du Film (Mercado de Films) del Festival de Cannes.

Desde el lunes al viernes se realiza este encuentro que por primera vez será de manera online debido a la pandemia, mientras que la edición competitiva fue pospuesta para mayo de 2021.

La Calma fue filmada en Lavalle entre 2018 y 2019 con la actuación de Tania Casciani, Miguel Ángel Borra y Elsa Cortopassi. La trama se centra en una chica de una zona rural, que decide viajar a la ciudad para estudiar y sufre el desarraigo de su tierra. Sumado a esto tiene que trabajar para subsistir y en un momento debe volver al campo para hacerse cargo de su padre quien sufrió un ACV.

Esta película, que fue seleccionada entre seis filmes para Ventana Sur, el mercado de cine latinoamericano más grande, con el apoyo de la Federación Audiovisual Argentina (FAVA), ahora tendrá la posibilidad de mostrarse e interactuar con distribuidores y productores de todas partes del mundo, con el objetivo de dar a conocer e impulsar diferentes proyectos.

El Marché du Film es el mercado cinematográfico más importante del mundo, reuniendo cada año a más de 12.500 profesionales de la industria, incluyendo casi 4.000 productores y más de 3.000 compradores y distribuidores. La Calma será la representante de Cuyo, por lo que el director Mariano Cócolo y la productora Dámaris Rendón se mostraron muy orgullosos en diálogo con radio Nihuil.

«La verdad que estamos muy felices, es una experiencia espectacular. Lo único que se habilitó por la pandemia a realizar es el mercado de films, la parte de la industria en donde todos los agentes de ventas, programadores de festivales, distribuidores, van a buscar y ver películas para poder programar y exhibir. Que nuestra peli esté como representante de Cuyo no es algo menor y es algo hermoso», explicó Dámaris en Presente Simple.

«El filme se pensó desde lo independiente. Es una película austera, filmada casi el 80% en un puesto y todo salió de nuestros ahorros y de algunas productoras asociadas», contó por su parte Mariano haciendo referencia a las productoras Año Luz, Peca Cine, en asociación con Buda, además del apoyo de We Make Color, Tres Foquitos, Bodega Monteviejo, el Fondo Nacional de las Artes, Mímesis y los Municipios de Lavalle y Godoy Cruz:

«El cine independiente es muy lindo pero también es lindo que crezca la industria. Hay dos caminos muy distintos», agregó el director, que también dirigió el corto El Silencio con quien recorrió varios festivales de cine, quedándose con el de Mar del Plata.

Por su parte, la productora explicó: «aunque tengamos el presupuesto del INCAA es poco y hay que pagar un montón de libre deudas que es mucha plata. Tenemos que potenciar la creatividad a full sin contar con todo el dinero que nos gustaría, entonces nos acomodamos a ese lenguaje».

La pandemia ha llevado a que el cine encuentre una nueva alternativa en rodajes inmediatos y en cuarentena. Esto, por ejemplo, se utilizó en el Festival Graba en donde la iniciativa invitaba a presentar una filmación grabada en solo 48 horas dentro del hogar.

«De alguna manera está bien, es un proceso, pero tenemos la esperanza que esto se termine. Se necesita del contacto físico porque se filma en interiores, se viaja en combi, hay mucha relación fuera de cámara entre todos los equipos de trabajo. Entonces queremos que eso vuelva a la normalidad», reflexionó Cócolo sobre la pandemia y también destacó cómo se han potenciado las plataformas locales (fuera de Netflix) como cine.ar.

La Calma todavía no está disponible para ver aunque la idea es poder ser entrenada en diversas salas nacionales e internacionales. Claro que al no recibir subsidio del INCAA que esto suceda no es algo sencillo.

«La idea es tener el recorrido de festivales para ir a contactarnos con los programadores para ver si tenemos la suerte de quedar en algún festival internacional», cuenta Rendón sobre el recorrido internacional.

Sobre el conflicto que surge de no poder estrenar en una sala nacional por no recibir dinero del INCAA, Mariano explica que «es una lucha que se puede dar y creo que la federalización del cine también lleva a que pensemos que el Instituto del cine apoye a este tipo de películas para poder estrenar en sala», finalizó el director de la película en diálogo con Presente Simple por radio Nihuil.

