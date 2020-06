Ricky Martin junto a su marido para celebrar el Día del Orgullo 2020

Este domingo se celebran 51 años de Stonewall, la noche que marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos LGBT+, cuando varias personas decidieron resistirse a los abusos de la policía. Sin embargo, en el Día del Orgullo 2020 no podrá haber ningún tipo de marcha debido a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero. Es por eso que muchos artistas buscaron otras maneras de manifestarse en una fecha tan especial. Y uno de ellos fue Ricky Martin, quien decidió subir a su cuenta de Instagram una original foto junto a su marido, el pintor sueco-sirio Jwan Yosef.

El cantante compartió una imagen en blanco y negro en la que se lo ve besándose con su esposo, como tantas otras veces, y la acompañó con la frase: “Happy Pride everyone” (Feliz Orgullo para todos). Pero, en esta oportunidad, tanto Jwan como él estaban usando mascarillas para cubrir sus bocas. Está claro que una pareja de convivientes no necesita usar barbijos en la intimidad. Sin embargo, el mensaje del boricua tenía que ver también con otras de las causas que abrazó en estos últimos tiempos, que es la lucha contra el COVID-19, que ya se ha cobrado más de 120 mil vidas en los Estados Unidos, donde él vive actualmente.

Lo cierto es que Ricky ya venía posteando mensajes alusivos al Día del Orgullo -que este año se celebrará durante 24 horas de manera virtual- desde hacía varios días. Junto a un video en el que se lo veía flameando la bandera multicolor, el cantante había escrito: “Siempre agradeceré a aquellos grandes activistas que abrieron el camino para que hoy podamos dar pasos con menos tropiezos. No bajemos la guardia. Se han dado pasos importantes, pero ojo que estos no descansan. Siguen buscando la forma de quitarnos derechos ya ganados”.

Ricky fue uno de los primeros artistas en romper con los prejuicios de la industria musical en el año 2010, cuando contó que era homosexual sin que esto afectara en lo más mínimo su carrera profesional. Hoy, el cantante es padre de cuatro hijos, Renn, Lucía y los mellizos Valentino y Matteo, todos concebidos a través del método de subrogación de vientre. Y asegura que, a ellos, lo que les enseña es “el amor”.

Por estos días, Martin se encuentra confinado junto a su marido y sus hijos. Dice que prefiere no encender mucho la televisión, sobre todo, para no cargar a los niños de malas noticias, aunque siempre trata de estar informado. Y señala: “Hay que hablar del amor, enseñar el amor. No importa a quién ames, de dónde vengas, tu status social, tu color de piel… Me enferma tener que estar hablando de esto”.

