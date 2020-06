Culminó capacitación en Ley Micaela para legisladores

El vicegobernador Roberto Gattoni junto a la titular de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto participaron este martes de la segunda y última jornada de capacitación en violencia de género dictada por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, del que toman parte los diputados provinciales y los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo y Administrativo, Roberto Iglesias.

Es oportuno consignar que la citada capacitación fue cumplimentada en el marco de la Ley Nacional Nº 27.499, también conocida como Ley Micaela por la joven Micaela García, víctima de femicidio en la localidad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, a los 21 años de edad, en el mes de abril de 2017.

Micaela fue militante del Movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos y su violación y posterior femicidio conmovieron al país.

Este segundo encuentro de capacitación, estuvo a cargo de la coordinadora operativa de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, Carolina Vallejo, acompañada por su equipo operativo conformado por Juan Manuel Barbera, Natacha Poroli y Amelia Ginestar.

Adriana García Nieto

Al finalizar la jornada, la presidente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto declaró que “este taller ya fue realizado por la totalidad de quienes pertenecen al Poder Judicial de la provincia” y además consignó que el noventa y seis por ciento de quienes desempeñan funciones en el Poder Judicial fueron capacitados y sostuvo en ese sentido que “hemos empezado el camino, sabemos que falta mucho por hacer, muchísimo, porque todavía lamentablemente seguimos teniendo resoluciones y decisiones judiciales que no están a tono con lo que aquí estamos aprendiendo pero aquí estamos”.

Aludió luego que “permítanme agradecer a la Oficina de la Mujer porque estas cuatro personas (a cargo de la capacitación) todos los días tienen un taller diferente y lo hacen siempre con el mismo entusiasmo que tuvieron ahora para con ustedes; por supuesto el agradecimiento a la Dirección de la Mujer que siendo la autoridad de aplicación es quien también nos permite compartir el espacio porque por ley les corresponde a ellos y nos permiten poder compartirlo”.

Por último, destacó que “dejé para el final lo más importante, gracias Roberto por la invitación, pero gracias porque también éste es un trabajo interestatal, podemos hablar el mismo idioma, ustedes saben qué necesitamos nosotros en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo también sabe cuáles son las limitaciones para poder trabajar, porque en definitiva reitero lo que decimos siempre: a la persona que es víctima de violencia o a la persona que le ha sido conculcado un derecho no le importa quién es el responsable, sabe que es el Estado, no sabe si es esa oficina si es aquel poder, si es la ley, si es el juez, no le importa, sabe que el Estado y el Estado somos nosotros”.

Roberto Gattoni

Por su parte, el responsable del Poder Legislativo de la provincia manifestó que “quiero agradecer a los integrantes de la mesa por tan importante capacitación y la verdad es que debo reconocer que fue una experiencia muy enriquecedora, con mucho aprendizaje y también mucho para repensar a partir de este curso que abordó esta temática”.

Puntualizó luego que “me quedo con una foto que es la de dos poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo capacitándolo al Poder Legislativo, y esto es el Estado, aquí estamos los tres poderes en distintos roles y creo sin ninguna duda que esto es una muestra cabal del compromiso que tenemos como Estado al compartir un ámbito tan importante como el de la perspectiva de género y violencia contra la mujer”.

Finalmente, el vicegobernador agradeció en representación de los diputados provinciales a la titular de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto la capacitación recibida por parte de los integrantes de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial.

Escrito por José Manuel Núñez

Fotos: Mario Contreras