Se realizó el tercer encuentro de Entrenando el Cerebro, el programa destinado a los atletas sanjuaninos de Alto Rendimiento y Desarrollo (cuyas aspiraciones deportivas están puestas en los Juegos Olímpicos de Tokio y Dakar). En esta oportunidad, a la charla del referente la condujo el atleta olímpico Gonzalo Tellechea. Los más jóvenes, lo escucharon atentamente.

Cabe recordar que esta iniciativa del Gobierno de San Juan es llevada a cabo por el Departamento de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. La primera congregación se dio a principios del mes pasado y hoy se celebró la tercera.

¿Quiénes participan de estos encuentros? El staff de deportistas locales (sea la categoría a la que pertenezcan), que a su vez está dividido en seis grupos. Cada una de las sesiones comprende de tres partes: una charla con algún referente, nutrición y psicología. Cada instancia es liderada por un grupo de profesionales, tutores y profesores de Deportes que a diario acompañan a los representantes de la Revolución Deportiva.

Entre otros objetivos, Entrenando el Cerebro tiene la finalidad de acompañar a los atletas en este contexto complicado reinado por la pandemia y el confinamiento social. Desde el ente que regula el deporte en la provincia, el apoyo y contención no ha cesado.

Al término de este encuentro dialogamos con algunos protagonistas y esto manifestaron:

Gonzalo Tellechea, orador referente: “Está muy buena la iniciativa. Ahora, en tiempos de pandemia, hay que hacerse fuerte desde lo actitudinal. En el deporte de Alto Rendimiento si no vas dando lo mejor de vos día a día, te venís abajo. Entonces, en este contexto, poder entrenar es todo un desafío”.

“En la charla conté un poco sobre mi vida deportiva y las vivencias que me ha tocado experimentar durante la carrera. Desde mi lugar quise motivar a mis colegas y encarar esto como un desafío y sacarle todo el provecho a este programa”.

Lara Méndez, Dakar 2022: “La verdad que la experiencia es muy buena, nunca antes participé de algo tan grande como esto. Todo lo que voy aprendiendo acá, lo aplico de a poco en mi carrera. Me sirve un montón. La sesión que más me gusto es de la Psicología, porque te ayuda a comprender otras cosas que son verdades. Y hoy me interesó mucho lo que nos enseñaron en cómo alimentarnos antes y después de entrenar o competir”.

La sanjuanina, de 16 años de edad, practica tiro deportivo en la especialidad pistola (hasta el año pasado estaba en la modalidad carabina). Su gran anhelo es “llegar lo más lejos que se pueda, jugar en otro país, competir en los Juegos”.

Fabián Flaqué, de Alto Rendimiento: «Cada uno tiene su visión, y vas sacando temas en limpio. Cada uno tiene su vivencia y la transmitís. La nutricionista te enseña a como comer bien, que sirve para antes, durante y después de realizar el deporte, que es necesario comer. El psicólogo te ayuda a entender como tenes que estar emocionalmente al momento de competir, trato de interactuar con los chicos para compartir las vivencias mías. Y con respecto a lo de referente deportivo, es importante conocer historias de personas que estudiaron e hicieron deporte a la vez».