Excentricidades de las estrellas

Desde botellas de agua de una marca francesa, a hacerse construir al lado de su motorhome una cancha de básquet, un jacuzzi y un jardín privado, éstas son solo algunas de las exigencias que tuvieron grandes estrellas de Hollywood antes de firmar sus contratos y sumarse a algún proyecto . De Julia Roberts a George Clooney pasando por Jack Nicholson y Tom Cruise , mirá qué pedidos hicieron estos actores para aceptar empezar a trabajar.

George Clooney, el cómodo

Más de cien mil dólares desembolsaron los responsables de Gravedad para que el coprotagonista del film (junto a Sandra Bullock) se sintiera en el set como en su propia mansión. Clooney pidió que le instalaran una cancha de básquet, un jacuzzi, un jardín privado y una cabaña de playa junto a su motorhome. Los productores de la película dirigida por Alfonso Cuarón rentabilizaron la inversión cosechando hasta siete premios Oscar.

Julia Roberts y el agua

La ganadora del Oscar por Erin Brockovich exige encontrar en su camerino hasta 15 litros en botellas de la marca de agua francesa Evian, sin importar el lugar del mundo en el que se filme la película. De no complacer tal pedido, la productora podría verse obligada a pagarle a la intérprete una penalización económica de hasta seis cifras.

Robin Williams, solidario

Pocos días después de su muerte en agosto de 2014 , un productor televisivo desveló la generosa cláusula que el humorista exigía antes de aceptar participar en cualquier evento o película: «La compañía que quisiera contar con él debía contratar también a varias personas sin hogar y ofrecerles un trabajo». Williams interpretó a uno de los más inolvidables vagabundos de la ficción en Pescador de ilusiones, de Terry Gilliam.

Jack Nicholson y su amor por los Lakers

Los Ángeles Lakers han sido el gran amor de Jack Nicholson y en cada uno de sus rodajes el intérprete reclamaba que se le dejara acudir a cada partido como local del equipo de básquet (su asiento en primera fila es un icono de la NBA). También prohibió que cualquier miembro del equipo técnico luciera prendas con el logo de su rival más enconado de la liga: los Boston Celtics.

Jennifer Lawrence y su lugar «feliz»

Tal fue la exigencia emocional del rodaje del thriller Madre! de Darren Aronofsky, que Jennifer Lawrence pidió tener un lugar en el que liberar toda la tensión acumulada ante la cámara. La ganadora del Oscar contó con lo que ella misma calificó como «una tienda de campaña Kardashian» , a la que acudía durante los descansos para ver episodios del reality televisivo protagonizado por el clan. «Mi lugar feliz», añadió.

Johnny Depp, el desmemoriado

Los exrepresentantes del actor revelaron que, durante la grabación de la última película de la franquicia Piratas del Caribe , la venganza de Salazar , Johnny Depp exigió la contratación de un ingeniero de sonido para que le fuera recitando a través de un pequeño audífono el diálogo de Jack Sparrow y no tener así que memorizar sus frases. Este uso indiscriminado de los apuntadores por parte de Depp parece ser una práctica habitual en su carrera desde hace años.

Will Smith y su trailer gigante

Las quejas constantes de los vecinos del Soho obligaron a las autoridades de Nueva York a retirar el gigantesco trailer instalado para comodidad de Will Smith durante el rodaje de la tercera entrega de Men in Black . El vehículo, de dos pisos y 120 metros cuadrados , está valorado en más de un millón de euros y cuenta hasta con gimnasio. Para colmo, el apartamento privado de Will Smith se encontraba apenas a un par de manzanas del set de grabación.

Uma Thurman y su poder de veto

Aunque la película nunca llegó a rodarse, el contrato que ligaba a la actriz de Pulp Fiction con la adaptación cinematográfica de la novela Eloise en París suscitó polémica por lo minucioso del mismo. Uma Thurman se reservó derecho de veto sobre el director, guionista y reparto del proyecto , un camerino de lujo, tres teléfonos móviles y un 50% de descuento sobre los vestidos y las pelucas que debía lucir durante el rodaje.

Tom Cruise y la ropa interior

Una fuente anónima contó en 2013 al tabloide Daily Star que el protagonista de Misión Imposible , conocido por prescindir de los dobles de acción en multitud de tomas, tiene una petición muy concreta antes de realizar él mismo las escenas más complicadas. Tom Cruise exigía tener a su disposición varias prendas de ropa interior, muy cómodas, para poder realizar con total libertad los movimientos de acción más exigentes.

