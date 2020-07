La modalidad virtual para promover la actividad física

La pandemia de COVID-19 no imposibilitó que los pacientes que realizaban antes de esto actividad física en los centros de salud, mantengan la rutina desde sus hogares.

“Movete en tu CAPS” es una iniciativa que permite a los profesores de Educación Física del programa Redes y Proteger promocionar los estilos de vida activos y saludables, en los centros de salud.

Estas actividades forman parte de un plan de trabajo que apunta a reducir la prevalencia del sedentarismo a fin de contribuir a la prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).

En 30 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia, los profesores llevan adelante un esquema estable de educación física gratuita, especificada y adaptada, dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad y a su vez, educan y concientizan a la población para promover un cambio cultural que favorezca la adopción de hábitos y estilos de vida saludables.

Los profesionales realizan charlas educativas de concientización, encuestas de satisfacción y una evaluación final, a los más de 1100 alumnos que según los registros hasta diciembre de 2019, asisten a los 30 Centros de Atención Primaria de la Salud.

Desde la puesta en marcha del programa virtual, son 600 los alumnos que participan, entre ellos, Héctor Brizuela y María López, quienes amablemente contaron su experiencia.

Héctor tiene 65 años y asistía a realizar actividad física al centro de salud Ramón Carrillo de Chimbas desde 2016: “A raíz de mi problema de obesidad, comencé a realizar actividad física en el centro de salud en el que me atiendo, con la profe Stella Molina. Allí iba lunes, miércoles y viernes por la mañana. Por la cuarentena no pudimos reunirnos más y la profe nos enviaba por whatsApp la rutina para que hagamos gimnasia en la casa. Ahora lo hacemos por videoconferencia, somos cerca de 25 compañeros que estamos muy contentos de poder continuar. Extrañamos ir al centro de salud porque compartíamos muchas cosas, pero esperamos que pronto nos podamos volver a reunir”.

María tiene 68 años y acude al CAPS de Villa Huarpe, en Pocito. “En mi caso, la profe Blanca Ramírez envía por whatsapp las actividades que tenemos que realizar. Yo camino en el fondo de mi casa, realizo los ejercicios aprendidos, nunca me olvido de elongar, y trato de continuar con la alimentación saludable”.

“Somos 14 compañeros aproximadamente los que hacíamos actividad en el CAPS, yo comencé por mis problemas cardiovasculares hace 5 años. Estoy muy agradecida porque me han contenido muchísimo, tanto los profesionales como los compañeros me han ayudado a atravesar mis problemas personales. Yo estaba muy triste y he recibido el apoyo de todos, ahora sé que no estoy sola, agradezco al grupo porque soy lo que soy por ellos. La actividad física me calma y además tengo los amigos para charlar”, finalizó movilizada.

La actividad física reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso.

Según la OMS el 82% de las muertes están ocasionadas por las ECNT, de las cuales 17,5 millones son por enfermedades cardiovasculares, 8,2 millones por cáncer, 4 millones por enfermedades respiratorias crónicas y 1,5 millones por diabetes. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas perjudiciales y el uso nocivo de alcohol.