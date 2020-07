ASJ: Amplia participación en la mesa legislativa y de partidos políticos

Estuvo integrada por quince diputados provinciales con representación proporcional y representantes de nueve partidos políticos con y sin representación parlamentaria, que analizaron los aportes y propuestas que pueden formular a esta convocatoria provincial.

El encuentro fue desarrollado en el salón Cruce de los Andes del Centro Cívico y en la oportunidad la mesa de autoridades estuvo integrada por el titular del Poder Legislativo acompañado por la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Eduardo Cabello y la responsable del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan, Graciela Martín de Roca.

Ministra de Gobierno

En primer término, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone expresó entre otros conceptos que “sin partidos políticos definitivamente no tendríamos democracia posible, elecciones posibles, vida cívica posible, así que sin lugar a dudas los aportes que surjan de esta mesa que va a coordinar el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, seguramente van a ser por demás interesantes y van a generar seguramente posibilidades de mejora para la post pandemia”.

Más adelante, expresó que “este desafío que nos ha propuesto el gobernador de San Juan lanzado el 13 de junio tiene que ver con despojarnos de los intereses individuales y pensar en el interés colectivo de San Juan y apuesta al compromiso del diálogo porque de alguna manera está en el ADN de las sanjuaninas y los sanjuaninos”.

Los integrantes de la mesa

Tomaron parte de la mesa sectorial los siguientes diputados con representación proporcional Juan José Chica, José Luis Esteve, Gastón Berenguer, Rubén Carrión, Fernanda Paredes, Graciela Seva y Leonardo Gioja por el bloque Justicialista; Florencia Peñaloza por el bloque CONFE Somos San Juan; Horacio Quiroga, por el Frente Grande- Unidad Ciudadana; Marcela Quiroga, Nancy Picón y Carlos Jaime por el bloque Producción y Trabajo; por el PRO Enzo Cornejo y por ACTUAR, Gustavo Usín.

Asimismo asistieron representantes de partidos con y sin representación parlamentaria como la titular del Partido Bloquista y diputada nacional, Graciela Caselles; el presidente de la Unión Cívica Radical, Eduardo Castro; el representante de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández; por el Partido del Trabajo y del Pueblo, Alberto Agüero; en representación del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), Andrea Polizzoto; por Acción para una Democracia Nueva (ADN), Martín Turcumán; por el Partido Socialista, Alejandro Vilanova; Partido Comunista, Daniel Torres y Kolina San Juan, Facundo De los Ríos.

Habla el Vicegobernador

El presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Roberto Gattoni sostuvo entre otros conceptos que “esta pandemia no tiene límites, no termina en septiembre, Europa y los Estados Unidos están mostrando que hay rebrotes, problemas y no termina con el verano este virus, con lo cual tenemos que pensar que no tenemos tiempo. La segunda cuestión es esta crisis es que no puede compararse con una crisis económica porque de la crisis del año 2001 la Argentina bajó la tasa de interés a nivel mundial, subieron los commodities como la soja a 600 dólares; el oro estaba a 1.800 dólares la onza y tuvimos condiciones macroeconómicas que hicieron que la Argentina creciera durante muchos años a tasas chinas”.

“Es por eso –puntualizó- que en estas circunstancias tenemos que pensar en el corto y mediano plazo. En el largo plazo la provincia de San Juan viene haciéndolo desde el año 2011 con el Plan 2030, pero hoy hay que pensar en el corto y mediano plazo porque hay gente que no tiene trabajo”.

Destacó Gattoni en el desarrollo de “medidas de contención que tienen que ver en cómo vamos a contener a aquellos sectores más vulnerables y cómo vamos a cuidar, preservar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, ésta es la etapa de la contención”.

Manifestó a continuación que “la contención social, respaldo y resguardo de los derechos humanos y después impulso, esto es, debemos generar propuestas que garanticen impulso, no podemos esperar cinco años”, en referencia a la necesidad de la creación de proyectos o propuestas posibles para la creación de fuentes de trabajo”.

Hizo hincapié en la necesidad de buscar o alcanzar caminos que ofrezcan respuestas tanto en el corto como en el mediano plazo y comentó que en los próximos días comunicarían las fechas de la reunión sectorial y el desafío era generar ocho propuestas consensuadas que deberán ser sostenidas o defendidas en las reuniones multisectoriales.

La participación

Tras la presentación formal (identificándose con nombre y apellido y a qué partido político pertenecían) de todos y cada uno de los asistentes a esta mesa sectorial, tanto diputados provinciales con representación proporcional y representantes de partidos políticos con y sin representación parlamentaria, llegó el turno de esbozar las propuestas que en algunos casos fueron presentadas por escrito y en otros fueron dadas a conocer en forma verbal. No obstante lo cual, en la segunda reunión sectorial serán analizadas y evaluadas para lograr la formulación de ocho propuestas consensuadas por esta mesa sectorial que será puesta a consideración de las reuniones multisectoriales.

FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADOS