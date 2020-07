Ciclo Literario sanjuanino por youtube

Cada jueves estrenamos nuevos videos del ciclo. Son recomendaciones de lecturas particulares y además tiene una edición especial con pautas para leer Ulises de James Joyce. Un dato para destacar, la música que acompaña a cada video es de compositores de nuestra provincia. En palabras de Dana Botti “#CompartimosLiteratura es un ciclo que surgió en primer lugar por la pandemia, ya que tuve que empezar a hacer Videos para mis alumnos. Y a partir de ahí se me ocurrió Que podía haber gente a la que le gusta mucho leer pero que le falta información o muchas veces no tienen con quien charlar sobre sus lecturas y también a mí me pasa que cuando la gente se entera de mi profesión quieren sacar tema sobre literatura. Entonces me pareció interesante usar YouTube para compartir literatura.” Idea y realización: Dana Botti Producción general: Boca Floja, prensa y producción.

Dana Botti es Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de San Juan y tiene un Máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Salamanca, en España. Se dedica a la docencia de literatura; coordina talleres de escritura teatral; escribe teatro y también dirige; hace un tiempo se encuentra en proceso de composición y grabación de un disco con canciones propias. Desde 2013, se ha formado como escritora teatral en diversos talleres tomados en Argentina y España. Actualmente, se encuentra participando de un laboratorio de escritura tutoriado por Alejandro Tantanian, fruto de una beca otorgada por el Consejo Federal de Cultura. Como directora, su formación viene de clínicas y seminarios de dirección y como becaria del Fondo Nacional de las Artes. Con respecto a la música, se forma permanentemente en clases particulares. Ha montado puestas de autoría y dirección propia en San Juan, Villa Mercedes y Salamanca, España. Produce espectáculos culturales como parte de Boca Floja, prensa y producción. Y genera contenidos culturales para YouTube con su música y con el ciclo #CompartimosLiteratura.