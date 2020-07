LV1 Radio Colón no cumple con el salario

LV1 Radio Colón, es la emisora más antigua en la provincia de San Juan, fue cambiando de dueños a lo largo de los años, pero la situación se fue complicando hasta llegar a no cobrar varios meses de sueldo, a descontarles los aportes para la Obra Social que cuando quieren utilizarla, les dicen que la empresa no a abonado, por ello no pueden disponer de ese servicio los trabajadores. La intersindical, está conformada por los gremios SALCO, AATRAC y SUTEP, son quienes representan a los empleados de la emisora.

En el Audio, el Secretario Adjunto del gremio AATRAC (Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones Seccional San Juan) Alberto Barboza, explica lo que sucede.