Rienda suelta al talento y creatividad

El intendente del departamento de Santa Lucía, en la provincia de San Juan,Sr. Juan José Orrego, expresó: Si hay algo que les sobra a los chicos en edad escolar es la creatividad, y es ahí cuando creemos que hay que acompañarlos para que desarrollen sus talentos. Los alumnos de las escuelas Carlos Pellegrini y EPET N° 8 aplicaron todos sus conocimientos en impresión 3D e hicieron estás máscaras buenísimas. Me reuní con las directoras de las instituciones, quienes me mostraron las primeras que ya realizaron y me contaron todo lo que tienen en mente. Felicitaciones, y nunca aflojen!