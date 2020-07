Proponen que el Estado compre productos que realizan las organizaciones sociales

La decisión de trabajar articuladamente a partir del Acuerdo San Juan reunió a diversas organizaciones sociales en la segunda mesa de debate, donde el objetivo era definir las propuestas que pasarán a la nueva instancia del acuerdo provincial.

La articulación entre el Estado y las organizaciones sociales busca participar de la gesta de políticas sociales que beneficien a los sectores más vulnerables. El Acuerdo San Juan es una instancia de participación y debate donde se integran visiones e intereses diferentes y, en algunos casos, contrapuestos, para que se transformen en acciones a favor de la comunidad.

El referente de la Asociación Civil “Agrupación Virgen de Fátima”, Carlos Gómez, participó en las dos instancias que lleva adelante el Acuerdo y puso en valor la importancia de la inédita convocatoria, que promueve acciones colectivas concretas a los sectores donde la presencia del Estado es fundamental.

-¿Cómo analiza esta segunda etapa del Acuerdo San Juan?

-Después de 27 años trabajando en esto creo que es muy difícil para uno recibir un chico a las 12 de la noche, o a las 11 de la noche, que vengan a golpear la puerta para pedir trabajo por comida. Creo que la solución no es el merendero, creo que no es el comedor, creo que es la familia, es imposible pedirle criar a un chico bien si primero no lo formo en el hogar. Y para formarlo en el hogar no puede el papá, come por un lado, se queda en la casa y no come, el chico va y come en el merendero, la mamá trae en un tupper lo que sobra. Y la familia es eso, como tal cual, entonces a Carlos Gómez le duele que se tenga que volver a ver esto otra vez, tener que volver al comedor. Y hoy si no hay carne y comemos fideos, está bien y la gente lo recibe y lo agradece pero no es lo que uno soñó para la sociedad o donde se desarrolló. Creo que era otro, pero bueno la vida es esta y la vamos a tratar como tal.

-¿Qué expectativas tiene camino a esta nueva etapa Acuerdo Marco San Juan donde van a quedar sólo algunas ideas?

-Es bueno esto, todo lo que se pueda hacer en este momento teniendo una provincia con un estatus sanitario tan importante es bueno, porque el problema no es la pandemia, por lo menos para nosotros, para mí el problema es la pospandemia, cómo van a quedar las economías regionales, cómo van a quedar las familias, aquel changarín, aquel que podía vivir en el día a día y que hoy no lo va a poder hacer. Cómo lo vamos a ayudar, ¿le vamos a poder exigir al Estado que ayude? Es imposible, entonces uno debe construir hoy con este Acuerdo San Juan y con otras alternativas que indudablemente deben ir enlazadas, con la provincia y luego la provincia en los departamentos. Después, seguramente el gobernador, que siempre defendió la provincia como corresponde, irá a decirle a la Nación “Esto es lo que queremos los sanjuaninos para nosotros”.

-¿Y cuáles son las temáticas que se han tratado y las propuestas que se han tratado en esta mesa?

-Me parece que es muy importante, en la primera experiencia creo que todos pudieron lanzar propuestas, que en esta segunda reunión se empezaron a acomodar para llegar a ser ideas más concretas y realizables. Me parece que no deberíamos tener que llegar a estas instancias para ser escuchados, creo que tenemos los mismos derechos que los que están en Buenos Aires, si se habla de federalismo, el federalismo se debe entender que todos somos parte de este territorio.

Tenemos la idea de que hay que empezar a trabajar con las empresas y el Gobierno provincial, pero no para el Compre San Juan solamente, por ejemplo, nuestra asociación tiene hornos de ladrillos. Vendemos un ladrillón solidario, que cuesta hoy en plaza alrededor de$11.000, los mil ladrillones. Sin embargo, nosotros podemos venderlo en $5000, $5500, ¿qué necesitamos para eso? Que las empresas que llevan obras adelante nos compren a nosotros. Lo mismo para el caso de las asistencias por lluvias, el mismo estado provincial tiene que salir a darle una mano a 20 familias, y necesita ladrillos, allá en Chimbas tenemos 50.000 ladrillos, entonces le ayuda a 10 familias a vivir, que son esas 10 personas que trabajan en los hornos y le dio la solución a esas 20 familias. Y esto se logra simplemente con el Compre San Juan o trabajando las asociaciones con el Estado o con las empresas.

La mesa estuvo coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y es una de las más participativas, ya que la práctica del debate y la puesta en común de problemáticas que se logró con el Comité Social de Emergencia, puso a los referentes de las organizaciones sociales en un plano de ser partícipes de las soluciones. Al mismo tiempo, los funcionarios, con el ministro Fabián Aballay a la cabeza, promovieron en esta gestión una actitud de escucha permanente y cercanía, potenciado todo por el contexto de pandemia, donde el ministerio tuvo que utilizar todas las herramientas a su alcance para estar cerca de las comunidades más vulnerables.

Acompañaron en esta segunda reunión, el secretario de Promoción Social, Lucio González; el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales; el director de Políticas Alimentarias, Horacio Pelaitay, entre otros funcionarios y equipo técnico del ministerio.