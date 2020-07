Escándalo en la NBA

El escolta Lou Williams, de Los Ángeles Clippers, deberá cumplir 10 días de cuarentena en la sede “burbuja” de Disney World (Orlando) tras extender indebidamente una salida por razones familiares en la que acabó visitando un club nocturno, informó este domingo la web de la NBA.

Los 10 días de aislamiento del jugador de los Clippers, uno de los equipos favoritos al anillo de campeón, le llevarán a perderse como mínimo los dos primeros juegos del reinicio de la temporada de la NBA: el 30 de julio ante Los Angeles Lakers en la jornada inaugural y el 1 de agosto contra los New Orleans Pelicans.

Como otros jugadores, Williams había recibido un permiso para abandonar temporalmente por razones familiares la concentración de Disney World, sede única del final de temporada de la NBA. El escolta, de 33 años, viajó el jueves a Atlanta (Georgia) para asistir a un funeral por la muerte de un amigo cercano de la familia y regresó a Disney World el sábado. A su llegada, sin embargo, la NBA abrió una investigación después de que el rapero Jack Harlow publicara en redes sociales una fotografia en la que aparecía Williams en un club sosteniendo una bebida y portando una mascarilla con el logo de la liga.

“No puedo compartir mucho sobre su viaje. No estuve con él”, había declarado el entrenador de Clippers, Doc Rivers, antes de un juego amistoso el sábado ante Washington Wizards. “Pero él está de vuelta aquí, eso te lo puedo asegurar. Obviamente esas (fotos) salieron, y eso es algo que obviamente no disfrutamos ver o que no nos gusta”. Otros dos jugadores de los Clippers, el pívot Montrezl Harrell y el base Patrick Beverley, también abandonaron la concentración en los últimos días por emergencias familiares.

De acuerdo con los protocolos de seguridad de la NBA, si un jugador que abandona la “burbuja” de Disney World se somete a exámenes de coronavirus diarios durante su ausencia, como fue el caso de Lou Williams según la cadena ESPN, deberá pasar un periodo mínimo de cuatro días de aislamiento en su habitación a su regreso antes de reunirse con sus compañeros. Este periodo, sin embargo, puede ampliarse hasta 10 días o incluso dos semanas dependiendo de las circunstancias de la ausencia y las recomendaciones de los especialistas médicos.

Los Ángeles Clippers, que ocupan el segundo lugar de la Conferencia Oeste, debutarán en el reinicio de temporada el 30 de julio ante sus vecinos de Los Ángeles Lakers.

La última ronda de pruebas de COVID-19 en la NBA realizadas en Orlando no registraron casos positivos en 346 jugadores evaluados, señaló la semana pasada la liga de básquetbol norteamericana. En una breve declaración, la NBA dijo que las últimas cifras están relacionadas con las pruebas realizadas desde el 13 de julio, cuando se anunciaron los resultados de la última ola de pruebas.

«En el caso de que un jugador en el campus de la NBA registre una prueba positiva confirmada en el futuro, estará aislado hasta que sea autorizado para dejar el aislamiento bajo las reglas establecidas por la NBA y la Asociación de Jugadores», dijo la NBA en un comunicado.

La temporada se suspendió en marzo, cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. La liga está relanzando su temporada con los equipos basados en Orlando para completar la temporada regular y los playoffs.