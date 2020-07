Mario Ishii: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”

Todavía continúa la polémica sobre el video filtrado del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuando increpaba a trabajadores públicos que reclamaban mejoras en las condiciones laborales para la cobertura del área de salud. Así, Infobae tuvo acceso al video completo de las palabras del funcionario y se pudo constatar cómo crece la situación hasta que el dirigente pronuncia la frase polémica: “Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir”.

Y de inmediato repite: “Yo los tengo que cubrir cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias”. La palabra “falopa”, que luego el jefe comunal dijo que quería decir “medicamentos”, se escucha claramente dos veces.

El video completo dura poco más de 12 minutos, la escena tiene lugar en el medio de la calle y, junto a Ishii, se encuentra al menos una decena de trabajadores de la salud; aparentemente en su mayoría choferes de ambulancia.

En la filmación, se puede percibir que algunos trabajadores le reclaman al intendente tener menos horas de trabajo para poder estar un poco más de tiempo con su familia.

Precísamente, al inicio de la discusión, el intendente le recrimina a un trabajador el motivo por el cual convocó a la reunión, y ese hombre, de nombre Diego, responde que les había comunicado a los empleados que de manera inminente los trabajadores de las ambulancias debían cumplir con sus obligaciones de lunes a lunes, sin francos.

En principio, el encuentro se inició porque un grupo de empleados interrumpieron la salida de dos ambulancias desde el hospital.

Ishii detalló que se consiguieron dos ambulancias y que, mediante guardias, los trabajadores debían lograr que esos móviles estén en funcionamiento durante las 24 horas del día.

Los empleados replicaron que necesitaban horas de descanso porque representaba un peligro salir a toda velocidad con una ambulancia sin dormir y detallaron cómo era el protocolo de descanso previo a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“La ambulancia debe andar de lunes a lunes. Los responsables son dos. Hagan las horas como quieran, pero yo no quiero a un tipo despierto las 24 horas manejando a las chapas”, fue la respuesta de Ishii.

“Están descansando más tiempo de la cuenta, muchachos”, les llegó a decir el intendente a los empleados. Asimismo, advirtió que en las próximas semanas, la situación se iba a poner más complicada y todos los choferes y especialistas de las ambulancias debían estar preparados para salir.

Ya en el tramo final del video, en los últimos tres minutos (9:40 en adelante), Ishii se pone más severo y es cuando lanza la advertencia de la polémica.

“El que tiene otro laburo por ahí, que se vaya a otro laburo. Yo necesito laburar, yo. Entre que a ustedes les vaya mal y a mí me vaya peor, que les vaya mal a ustedes. Quiero ser franco, eh”, dijo el funcionario.

“Pongamos las cosas en claro. Vos tenés a tu familia, andá a cuidar a tu familia, si querés tus 24 horas, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Y me dejás el lugar y me hacés el favor. Así te lo digo”, comenzó a desarrollar.

Y agregó: “Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir… cubrir o… no los rajé todavía… Cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias. Entonces, muchachos, ojo al pancho que los tengo a todos anotados para rajar”.

Con la publicación de un extracto del video que ahora sale completo, estalló el escándalo y el propio funcionario pidió realizar su descargo. ““Me interpretaron mal. Falopa son los medicamentos. Y obvio me pongo a disposición de la justicia””, explicó Ishii, en una entrevista con Infobae

“Estaba discutiendo con todos los chóferes de ambulancias. Seguramente debe haber un traidor en todo esto, pero yo estaba defendiendo los puestos de trabajo. Yo estaba tratando con todos, pero bueno, para que salgan de ahí, yo quería mover las ambulancias.”, agregó.

Ishii es uno de los pilares del kirchnerismo en el Conurbano bonaerense: cumple su cuarto mandato como intendente en José C. Paz. Fue presidente del concejo deliberante del partido de General Sarmiento, cuando las dos cámaras legislativas promulgaron el 20 de octubre de 1994 la ley provincial Nº 11.551, que ordenaba dividir ese distrito para fundar el de José C. Paz. Desde entonces, fue electo intendente tres veces consecutivas (1999-2003/2003-2007/2007-2011), senador por la provincia de 2013 a 2017, con uso de licencia, y de nuevo jefe municipal desde 2014 hasta la fecha.

Fuente: Infobae