“Cómo protegerse del súper villano #coronavirus”

Cuando el brote del virus empezó a crecer, los pocos que había disponibles en las farmacias desaparecieron y el personal médico lamentó que ni siquiera ellos, los más expuestos, pudieran tenerlos. Los pequeños rectángulos de tela u otros materiales que protegen la parte inferior del rostro se convirtieron en estos últimos meses en algo cotidiano. La moda no los desaprovechó, los activistas los usan para difundir sus mensajes y los emprendedores para enfrentar la crisis de sus talleres.

Dado que no existe una manera fehaciente de saber quién es portador del virus, por la imposibilidad de desplegar kits de análisis para la población entera, sabemos a esta altura que lo mejor para la comunidad en su conjunto es usar máscaras faciales además de lavarse las manos y mantener la distancia social al estar en espacios públicos. “Si las personas asintomáticas pudieran usar mascarillas, sería de ayuda para reducir la transmisión en la comunidad”, dijo a comienzos de este año Elaine Shuo Feng, investigadora de enfermedades infecciosas del Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Campaña UNICEF en la India

Más y más estudios muestran que los cubrebocas mantienen a todos a salvo. Además, protegen a otras personas si estás infectado pero no lo sabes; eso incluye a las personas que son asintomáticas y las que llegarán a desarrollar síntomas más adelante. Y sí, los cubrebocas también ofrecen algún nivel de protección a quien los usa, aunque eso varía con el tipo de cubrebocas. Para concientizar a que los ciudadanos tapen también su nariz y no solo su boca, desde Unicef India lanzaron una particular campaña animada.

Recientemente, el país de Asia del Sur se convirtió en el tercero en el mundo con más casos de coronavirus. El Ministerio de Salud indio reportó el viernes 740 nuevos fallecimientos a causa del virus en las últimas 24 horas, lo que elevó el total nacional a 30.601. India supera a Francia en decesos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Y el país registró también un nuevo récord de contagios confirmados diarios, con 49.310 más, para un total de 1.287.945, la tercera cifra más alta del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

La propagación del virus es virulenta sobre todo en las grandes ciudades como Bombay, Nueva Delhi y Madrás. Para enfrentar la afluencia de enfermos, Nueva Delhi abrió un gigantesco centro de aislamiento de una capacidad de 10.000 camas, muchas de ellas fabricadas con cartón, en un espacio dedicado a reuniones religiosas.

Muchas ciudades volvieron a confinar a la población. Las autoridades de Agra (norte) decidieron por su parte mantener cerrado el célebre Taj Mahal, que no se puede visitar desde mediados de marzo. Por otra parte, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) defendió la aceleración de los ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna autóctona contra la COVID-19, que prevé lanzar “a más tardar el 15 de agosto” y que ha generado críticas por los riesgos del proceso.

Desde el comienzo del brote, UNICEF ha enviado suministros clave de equipos de protección personal (EPP) a más de 100 países para respaldar su respuesta a la pandemia, incluidos 7.5 millones de máscaras quirúrgicas, 2.8 millones de respiradores N95, casi 10 millones de guantes y más de 830.000 batas (REUTERS)

En lo que va del año, UNICEF ha enviado suministros clave de equipos de protección personal (EPP) a más de 100 países para respaldar su respuesta a la pandemia, incluidos 7.5 millones de máscaras quirúrgicas, 2.8 millones de respiradores N95, casi 10 millones de guantes y más de 830.000 batas. También envió más de 550.000 pruebas de diagnóstico, con un plan adicional de 912.000 entregadas hasta agosto y está enviando más de 16.000 concentradores de oxígeno a 90 países de bajos y medianos ingresos.

“Desde la escasez de suministros hasta las limitaciones de transporte, COVID-19 ha traído enormes desafíos a nuestras operaciones de suministro”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Sin embargo, con el apoyo de nuestros socios, pudimos satisfacer algunas de las necesidades más apremiantes y mantener seguros a los niños y las comunidades”.

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas está trabajando con comunidades, gobiernos y socios de todo el mundo para frenar la transmisión del coronavirus y minimizar el impacto de las repercusiones sociales y económicas en los niños y sus familias.

La lista de precauciones que usted y su familia pueden tomar para ayudar a evitar infecciones, según Unicef:

– Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol.

– Cubra la boca y la nariz con un codo o pañuelo flexionado al toser o estornudar. Deseche el tejido usado inmediatamente.

– Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga síntomas de resfriado o gripe.

– Limpie y desinfecte regularmente superficies que se tocan con frecuencia, como teléfonos, pomos de las puertas, interruptores de luz y encimeras.

– Busque atención médica temprano si usted o su hijo tienen fiebre, tos o dificultad para respirar.

– Evite lugares llenos de gente, espacios confinados y cerrados con poca ventilación.

– Use máscaras de tela cuando esté en lugares públicos donde haya transmisión comunitaria y donde no sea posible el distanciamiento físico.

– Mantenga todos los espacios interiores bien ventilados

– Evite cantar o gritar en voz alta en lugares públicos.