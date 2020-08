Para mudarse después de la pandemia

, The Business Insider elaboró un listado de 20 posibles países para forjarse un nuevo destino… Una vez que pase la pandemia, claro.

Siguiendo cinco parámetros de evaluación, incluyendo las temperaturas medias, el costo de la vida, la acogida de los inmigrantes, la puntuación del país en el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist y la disminución de los casos diarios de coronavirus, seleccionaron los mejores 20 destinos.

En el ránking hay solo dos latinoamericanos: Uruguay y Paraguay. Sobre ambos The Business Insider rescata el buen manejo de la pandemia, el clima casi ideal y la amigabilidad a la hora de recibir inmigrantes.

Aquí, el listado completo:

20- Suecia

Suecia tiene una puntuación de 7,92 en el Índice de Aceptación de Migrantes, lo que la convierte en uno de los 10 primeros países de los 140 países encuestados por Gallup. Esto contribuyó a su alta puntuación general en el ránking, aún cuando su temperatura media anual -3 grados- es inferior a la de muchos de los otros 20 mejores países de la lista.

Suecia actualizó recientemente los requisitos de residencia permanente por trabajo así que es importante comprobar qué visado o permiso es el mejor para cada situación.

19-Reino Unido

El Reino Unido tiene un puntaje de democracia de 8.52 y tiene un costo de vida 5.9% menor al norteamericano. Según la última lista de los mejores países de US News & World Report, el Reino Unido también es atractivo por su espíritu empresarial e influencia cultural. La temperatura media anual, sin embargo, fue una de las temperaturas más bajas de los 20 mejores países de nuestra lista, con 9.4 grados.

Se necesitan diferentes visados para visitar o permanecer en el Reino Unido. Para verificar las chances de lograr un Permiso de residencia indefinido, es posible hacer una encuesta rápida en el sitio web del gobierno británico.

18-Malta

La proximidad del país a la temperatura ideal de 21 grados y el bajo número de casos promedio de nuevos casos de coronavirus per cápita a mediados de julio contribuyeron a su alto puntaje. Sin embargo, este destino obtuvo una baja puntuación en el Índice de Aceptación de Migrantes de Gallup: de 4,95, por debajo de la media mundial de 5,34.

Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericano pueden visitar este país sin visado hasta 90 días. De lo contrario, deben obtener un permiso de residencia. Si eres latinoamericano, depende el país. También existe el Programa Global de Residencia de Malta, que permite obtener un permiso a través de la compra o alquiler de una propiedad, junto con otros requisitos necesarios.

17- Filipinas

Una temperatura media anual ideal, el bajo promedio de nuevos casos de coronavirus per cápita a mediados de julio y el bajo costo de la vida contribuyeron a que este país también fuera uno de los mejores de la lista. Además, Filipinas tiene un a 6,77 en el Índice de Aceptación de Migrantes, muy superior a la media mundial de 5,34. Además, apunta Business Insider, el costo de vida de este país es 45,4% más bajo que el de los EEUU.

Es un buen destino para los adultos mayores ya que, según la Embajada de Filipinas en EEUU, se puede solicitar la Visa de Residente Especial Jubilado sólo con un depósito a plazo fijo. Es decir, hay que poner dinero en uno de los bancos del país donde la cantidad requerida varía según la edad y el estado de la pensión. Un beneficio de este depósito es que es posible utilizarlo para invertir en una propiedad.

16- Islandia

Islandia tuvo la segunda puntuación más alta en democracia con 9,58 y la puntuación más alta en el Índice de Aceptación de Migrantes de todos los países encuestados por Gallup con 8,26. Este país, sin embargo, es más frío que muchos de los otros 20 mejores países, con 2 grados de promedio.

Para obtener un permiso de residencia a largo plazo hay que haber vivido allí por lo menos 4 años pero también hay categorías especiales, como las actividades de atletismo o trabajo humanitario, para conseguir la documentación.

15- Dinamarca

Este país tiene una de las mejores puntuaciones de democracia con 9,22. Y US News & World Report lo clasificó segundo en cuanto a calidad de vida en su lista de los mejores países del 2020. Sin embargo, el costo de vivir en Dinamarca es un 22,1% mayor que el de los EEUU, el sexto índice más alto en la clasificación general de Numbeo de los costos de vida mundial.

Para los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea, se requiere un permiso de residencia y trabajo antes de ingresar al país. El trámite suele demorar entre uno y tres meses, por lo que es importante planearlo. Si se cumplen ciertos requisitos, puedes solicitar la residencia permanente después de tener un permiso de residencia temporal por ocho años, de acuerdo con el Servicio de Inmigración danés y el sitio web de la Agencia Danesa para la Contratación e Integración Internacional, New to Denmark.

14-Chipre

Chipre tiene una temperatura media anual de 20 grados y un costo de vida 14,1% menor que el de los Estados Unidos. Además, el país ha tenido un bajo número de contagios de coronavirus per cápita a mediados de julio, y su mayor número de nuevos casos fue a principios de abril.

Si bien el país tiene un Índice de Aceptación de Inmigrantes cercano a la media mundial de 5,34 – 5,41-, una encuesta de Gallup encontró que sólo el 66% de los encuestados en Chipre dijeron que el área en la que vivían era un buen lugar para los inmigrantes.

Aunque este país europeo no forma parte del Acuerdo de Schengen, que permite a los ciudadanos estadounidenses y de otros países europeos viajar a determinados países durante un máximo de 90 días sin necesidad de visado, muchos países del mundo puede visitar Chipre sin visado durante tres meses.

Para quedarse más tiempo, hay que obtener un permiso de residencia temporal. Y para quien desee convertirse en residente permanente o ciudadano de Chipre, el país tiene programa de Visado Dorado en el que se puede obtener la residencia a través de inversiones en bienes raíces.

13- Paraguay

El costo de la vida de este país es 57,9% más bajo que el de los Estados Unidos. Además, Paraguay tiene una temperatura anual de 23 grados, muy cerca de los 21 grados ideales.

Los ciudadanos norteamericanos necesitan visa para ingresar. El permiso habilita entradas múltiples y es válido por 10 años.

12-Malasia

El bajo número de nuevos casos de coronavirus per cápita en Malasia a mediados de julio y su bajo costo de vida, un 47,1% inferior al de los Estados Unidos, contribuyeron a que el país ingresara al Top 15 del listado.

La temperatura media anual del país en 2016 fue más alta que la de muchos de los otros países en la parte superior de la lista, con más de 26 grados.

Los norteamericanos no necesitan visa. Para los latinoamericanos, depende el país.

11- Alemania

Alemania tiene un índice de democracia de 8,68, lo que la convierte en uno de los 15 primeros países entre los 76 democráticos medidos por The Economist. Sin embargo, la temperatura media anual es inferior a la de muchos de los otros 20 mejores países de nuestra lista, con 10 grados.

Según una encuesta de Gallup, el 75% de las personas encuestadas en Alemania dijeron que pensaban que el lugar donde vivían era un buen lugar para los inmigrantes. Y el país tuvo un puntaje de 7.09 en el Índice de Aceptación de Inmigrantes de Gallup.

Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericano pueden visitar este país sin visado hasta 90 días. De lo contrario, deben obtener un permiso de residencia. Para los latinoamericanos, las condiciones varían de acuerdo al país.

10-Portugal

El costo de la vida de Portugal es un 29,1% más bajo que el de EEUU y el país tiene una puntuación de 6,65 en el Índice de Aceptación de Migrantes. La temperatura media anual de Portugal es muy confortable, solo un poco más baja que la temperatura ideal de 21 grados.

Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericanos pueden permanecer sin visado hasta 90 días. Para los latinoamericanos, depende el país.

Para estadías más prolongadas, cuentan con un «Visado de Tecnología» para «inmigrantes altamente cualificados reclutados por empresas activas en el área de la tecnología y la innovación». Además, Portugal también tiene un programa de Visado Dorado donde se puede obtener la documentación a través de inversiones inmobiliarias.

9-Botswana

La temperatura media anual es de 23 grados, muy cerca de los 21 grados ideales. Y el alto puesto en la lista se debe, principalmente, al bajo número de nuevos casos de coronavirus per cápita a mediados de julio. En general, este país ha tenido un número muy bajo de infecciones.

Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericanos pueden permanecer sin visado hasta 90 días. Para los latinoamericanos, depende el país. Para convertirse en residente permanente, se debe haber vivido en Botswana de forma continua durante al menos cinco años y haber hecho contribuciones al país, entre otros criterios, según un sitio web del gobierno.

8- Países Bajos

Los Países Bajos parecen haber aplanado la curva de los casos diarios de coronavirus desde su punto máximo en abril, aunque en los últimos días se ha notificado un mayor número de nuevos contagios que a mediados de julio.

El país tiene una temperatura media anual de sólo 11.

Alrededor del 78% de las personas encuestadas en los Países Bajos por Gallup dijeron que la zona en la que vivían era un buen lugar para que los inmigrantes se mudaran. El país, de hecho, tiene un índice de aceptación de inmigrantes de 7,46, muy por encima del promedio mundial.

Según su servicio de Inmigración y Naturalización, se puede solicitar la residencia permanente después de vivir en el país durante cinco años.

7-Irlanda

Irlanda es un gran lugar para moverse si lo que se busca es un costo de vida razonable y un país acogedor para los inmigrantes.

Según una encuesta de Gallup, el 84% de los encuestados en Irlanda piensan que su zona era un buen lugar para que vivan los inmigrantes. El país, de hecho, tiene un Índice de Aceptación de Inmigrantes de 7,74, lo que lo convierte en uno de los 10 países más acogedores según estas puntuaciones.

La temperatura media anual del país también está justo por debajo de los 10 grados.

Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericanos pueden permanecer sin visado hasta 90 días. En el caso de los latinoamericanos, depende el país.

6-Mauricio

El bajo número de nuevos casos de coronavirus per cápita a mediados de julio y la temperatura anual de 24 grados contribuyeron a que el país ocupara un lugar destacado en la lista. De hecho, el país no ha reportado casi ningún caso nuevo de coronavirus recientemente.

Si desea mudarse aquí, debe visitar el sitio del gobierno para obtener más información sobre los permisos de residencia. Por ejemplo, si eres un no-ciudadano que planea trabajar en Mauricio, normalmente necesitarás un permiso especial.

Las personas que cumplan los requisitos – como los trabajadores por cuenta propia que hayan tenido un permiso de ocupación durante tres años y hayan obtenido un ingreso particular cada año – pueden solicitar la residencia permanente renovable que les permita vivir en el país durante 10 años, según la información del sitio web del gobierno.

5- España

A pesar de que en los últimos días repuntaron los casos de coronavirus, España ingresó en el top 5 de la lista. En una encuesta de Gallup, el 81% de la gente del país dijo que el lugar donde vivían era bueno para los inmigrantes. Además, el país tiene un Índice de Aceptación de Inmigrantes de 7,44.

Si planeas quedarte más de 90 días en España para estudiar o trabajar, tendrás que solicitar un visado de larga duración. Debes consultar el sitio web del gobierno para saber si cumples con los requisitos y cómo obtener un visado. Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericanos pueden permanecer sin visado hasta 90 días. Para los latinoamericanos, depende el país.

4-Túnez

Este país del norte de África ocupa un lugar destacado en el ránking debido a su temperatura anual ideal de 21 grados, el bajo costo de la vida y el bajo número de nuevos casos de coronavirus per cápita a mediados de julio.

Además, Túnez tiene un Índice de Aceptación de Migrantes de 6,47, superior a la puntuación global de 5,34.

Según el Departamento de Estado de EEUU, los norteamericanos pueden permanecer sin visado hasta 90 días, mientras que en el caso de los latinoamericanos depende el país. Para convertirse en residente permanente en este país, hay que vivir allí durante cinco años continuos con una residencia temporal, según la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera para Túnez del Ministerio de Desarrollo y Cooperación Internacional.

3- Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ocupa un lugar destacado en la lista por su bajo promedio de nuevos casos de coronavirus per cápita y por su buena acogida de migrantes. El índice de aceptación es de 8,25, está a sólo 0,01 del primer lugar de los 140 países que Gallup examinó.

Para mudarse a este país, se necesita encontrar la visa adecuada para cada situación específica. Según Inmigración de Nueva Zelanda, “las visas de residencia como la categoría de Migrante Calificado permiten estadías indefinidas”. Muchos jóvenes optan por solicitar el visado de vacaciones con trabajo, según el sitio web del gobierno, con el que se habilita a vivir y trabajar en el país por hasta 12 meses.

2- Uruguay

El costo de vida de este país sudamericano es 34,8% más bajo que el de los Estados Unidos. El país también tiene un clima agradable, con una temperatura anual de 17 grados. Uruguay, además, ha tenido un bajo número de casos diarios reportados durante la pandemia en relación con otros países.

Desde que asumió Luis Lacalle Pou, se ampliaron los requisitos para obtener la residencia.

1-Australia

Australia está muy cerca de la temperatura media anual ideal y, aunque su costo de vida es 7,7% más alto que el de los EEUU, es uno de los 10 primeros países en el Índice de Aceptación de Migrantes de Gallup con una puntuación de 7,98. Tres ciudades australianas también se ubicaron entre las 10 más habitables del Índice de habitabilidad global de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

Para visitar o mudarse a Australia, hay que conseguir la visa más apta. Según el Departamento de Asuntos Internos del Gobierno de Australia, hay diferentes visados de trabajo en función de las aptitudes y la duración de la estancia que también tienen criterios diferentes. Ciertos visados de trabajo pueden conducir a una estancia permanente, incluidos los visados de inversor y de negocios.

Fotos: Shutterstock y Reuters