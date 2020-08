Tendencia por sus fotos desnudo

Luciano Castro volvió a ser tendencia en las redes sociales y se generó un revuelo enorme. Muchos tuiteros, al ver su nombre en primera plana, imaginaron que habían vuelto a filtrarse sus fotos desnudo pero no. El actor fue TT porque PH recordó el programa en el que él lloró contando lo que sufrió cuando se filtraron esas imágenes y lo que atravasó su familia por aquel entonces.

En octubre de 2019, las fotos de Luciano Castro desnudo llegaron a casi todos los celulares del país. El hecho fue un suceso que aún hoy se recuerda y, mientras algunos lo siguen tomando para chiste, una familia entera atravesó una crisis y días de llanto y de dolor por culpa de la filtración de esas imágenes íntimas.

Eso fue lo que contó el actor cuando hace 7 meses fue invitado junto a su pareja, la mendocina Sabrina Rojas, al programa PH Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff, quien se recupera de coronavirus (por ello no está al aire el programa en vivo).

Esa emisión se repitió anoche por Telefé. «No hice nada malo yo, no jod… a nadie, más que a mi esposa y a mi hijo, yo mientras que pueda hablar con ellos, es horrible, pero me importa muy poco lo que digan los demás; pero no por eso no me afecta», contó Luciano Castro.

Sobre la difícil charla que tuvo que tener con su hijo mayor, reveló: «Para mí es mucho más angustiante hablar con mi hijo que con mi esposa… Quizás me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas en la cara… a tener uno sumiso».

Fuente: Diario Uno