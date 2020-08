Gracias a cada uno de los vecinos de Santa Lucía

El intendente del departamento de Santa Lucía, en la provincia de San Juan, Juan José Orrego expresó: Con mi equipo de trabajo, recorrimos las calles de Villa Marini y realizamos un operativo de desinfección y limpieza. Allí viven muchas familias, llenas de historias y tradición de nuestro departamento. Siempre es un placer visitarlas, charlar con ellas y aprovechar ese ratito de su tiempo que me brindan para escuchar sus necesidades y dar lo mejor de nosotros para satisfacerlas.

«GRACIAS”

Esa palabra simplemente me llena el corazón, y no porque sea para mí, sino porque sé que detrás de ese agradecimiento genuino, hay vidas que cambian, historias de familias santaluceñas que mejoran de verdad. Con ese cartel me recibió la familia Alfaro cuando recorrimos las obras de cordón cuneta y puentes que están finalizando en el barrio Bermejito.

Quiero aprovechar para extender ese gracias, a todo el equipo que trabaja en cada obra que avanza en Santa Lucía. Detrás de cada una de ellas, hay mucho trabajo, tiempo y dedicación.