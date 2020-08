Fernanda Illanes regresó a los entrenamientos

Una vez terminada la nota, cuando el reloj marcaba las 17:30 horas aproximadamente, casi riéndose, la protagonista de la entrevista confesó irónicamente que había olvidado cómo ponerse los patines. Es que claro, el inicio del confinamiento social en el país trajo consigo (entre otras consecuencias) la cancelación y postergación de un sinfín de eventos deportivos, en Argentina y en todo el mundo.

Fernanda Illanes, deportista del staff de Alto Rendimiento apoyado por el Gobierno de San Juan, no estuvo exenta. Su calendario deportivo 2020 se vio radicalmente alterado y debió esperar a que llegue agosto para volver a patinar por las callecitas de su querido Pocito.

A una gran parte de sus entrenamientos habituales, Fernanda los realiza en el polideportivo municipal; no obstante, este espacio físico quedó relegado de toda actividad deportiva y está a disposición del Ministerio de Salud Pública provincial en caso de que las instalaciones deban usarse producto de la pandemia.

Ante la imposibilidad de hacer uso de este lugar, la sanjuanina debió reinventarse y este martes volvió a patinar, lo hizo en un sector muy próximo a la intersección de calle 11 y Costa Canal. Nos encontramos con ella a las 15 y disfrutamos de verla entrenar. Illanes, que cumplió con el protocolo indicado en su disciplina, aprovechó todo el tiempo posible que tenía a disposición, luego de haber obtenido el permiso correspondiente para hacerlo en el sitio web oficial.

Su rostro transmitía felicidad pura. Sonrisa de oreja a oreja. No se detuvo un minuto, siquiera para beber agua. Pudimos notar cuánto extrañó patinar. Notamos su encanto por volver a sentir esa sensación de libertad cuando arriba de las ruedas podes alcanzar hasta los 40 km/h.

Su madre, presente en el lugar, cuidando de su pequeña y talentosa hija, escuchó las preguntas que Fernanda respondió de esta manera:

-Fer, ¿qué se siente volver a entrenar?

-Volver a entrenar significa mucho para mí, es muy satisfactorio volver a ponerme los patines. Es una pena que se hayan cancelado todos los eventos deportivos, porque podría haber seguido con mi preparación y entrenamiento habitual.

-¿Habrá alguna competencia de acá a fin de año?

-No, lamentablemente no. Se suspendieron todos los eventos nacionales e internacionales del 2020 (en septiembre iba a realizar el Mundial de Patinaje de Velocidad en Colombia).

-¿Por qué objetivos irás el año entrante?

-En 2021 se iban a disputar los World Skate Games en San Juan, pero no podrá ser. Habrá otros torneos pero no están confirmados.

-¿Cuáles son tus sueños deportivos?

-Mi sueño y objetivo a largo plazo es salir campeona del mundo o sino, traer alguna medalla para mi país.

-Por último, ¿qué significa el patinaje de velocidad para vos?

-Es una pasión, es un deporte que me ayuda mucho, me hace feliz y puede hacer que mis días no tan buenos sí lo sean.

FUENTE: SECRETARIA DE DEPORTES DE SAN JUAN