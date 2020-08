Con más de la mitad de las mesas intersectoriales realizadas, resulta claro el lineamiento de las propuestas sectoriales y la dimensión estratégica de las mismas en pos del desarrollo económico, la educación, salud, entre otros temas fundamentales.

Con propuestas transversales, comunes a casi todas las mesas, como la necesidad de una mayor conectividad digital en la provincia, la creación de un polo científico tecnológico, o la modernización del Estado, se avanza a paso firme en la construcción del Acuerdo San Juan.

Este espacio de construcción de ASJ también fue escenario de originales y valiosas propuestas como la realizada por el intendente de Capital para crear un pool de inversión provincial, medida que surgió de la mesa de su departamento. La idea implica el desarrollo de un plan destinado a incentivar la inversión del ahorro de los sanjuaninos en la provincia, a través de diferentes alternativas.

También surgieron ideas como el credencial universal de salud o inversiones inmobiliarias con financiamiento público-privado.

Todo esto se vio también el miércoles por la tarde, en la reunión de la sexta mesa intersectorial.

La ministra de Gobierno y coordinadora general de ASJ, Fabiola Aubone, dio la bienvenida al grupo y recordó que este acuerdo convocado por el gobernador, Sergio Uñac, responde a la necesidad de construir entre todos una hoja de ruta para la pospandemia, tarea que es posible gracias al estatus sanitario de San Juan, el mejor del país.

“Esta hoja de ruta nos debe permitir salir de la pandemia con la economía menos dañada y poder recuperar más rápidamente el crecimiento que traía la provincia”, dijo.

Coordinó la mesa la ministra de Salud, Alejandra Venerando quien destacó la importancia de este trabajo conjunto para el bienestar de todos los sanjuaninos. “Este proceso requiere ser solidarios y activos para ver resultados”.

La representante del municipio San Martín, Natalia Silva, contó que el departamento trabajó sobre tres ejes: economía y comercialización, cultura y políticas públicas. La propuesta es fortalecer los modelos de proyectos agroecológicos, sean replicados en otros departamentos y crear canales de comercialización. Creación de puntos digitales de internet e impulsar emprendimientos agroturísticos. Creación de una red de contención psicológica.

El intendente de San Martín, Cristian Andino, puso foco en la crisis social y económica que dejará la pandemia por eso propuso implementar desde gobierno y municipios proyectos productivos concretos que le permitan a la gente vivir dignamente. “Tenemos dos programas que se pueden replicar, San Martín Agroecológico, un proyecto sencillo que da dignidad a las familias. El otro programa está relacionado a la producción de huevos caseros, articulando con INTA y provincia llevamos 300 familias involucradas en este proyecto. Le damos a la familia una actividad que con acompañamiento puede encontrar un ingreso para vivir un poco mejor. Por eso pensamos en proyectos sencillos y de respuesta rápida”.

La diputada provincial Fernanda Paredes, quien participó de la mesa sectorial Partido Políticos y Legislatura, puso de relieve la creación de un Polo Científico y Tecnológico. “La pandemia dejó al descubierto la importancia que tiene la ciencia, por eso dentro del acuerdo debe quedar el polo. ¿Cómo? Ya esta creada la fundación de investigaciones médicas y hay que sumar la creación de un centro de diagnóstico que brindaría servicio de salud a pacientes con y sin cobertura médica. Debemos trabajar en conjunto para concretarlo con la fundación. Debemos ser solidarios porque hay gente con enfermedades terminales que necesitan poder curarse en la provincia”.

De la mesa Industrial, agrícola, ganadera y agroindustrial, Mario Coralli pidió que los municipios puedan articular la tarea de los sectores rurales sobre todo en época de cosecha para tener mano de obra. La tasa de alumbrado municipal debe disminuir, dijo.

El diputado nacional Walberto Allende, acotó que muchas veces los trabajadores no quieren trabajar en la cosecha para no perder un beneficio social. “Hay que lograr que pueda trabajar en la cosecha sin perder el beneficio”, dijo.

María Inés Lecich, de la mesa de Entidades Profesionales y de Investigación Científica, apoyó la propuesta de la diputada Paredes de la creación del Polo Científico pero más amplio. Fortalecer la línea productiva de cannabis medicinal y dar respuesta desde lo tecnológico y vincularlo al mundo del trabajo. “Se necesita un espacio físico para el Polco Científico que apoye la generación de empresas con vinculación público-privada y de respuesta a ambas, social e intersectorial. La articulación es el ‘cómo’”.

Gema Mareca, de la mesa de Cultura, dijo que “tenemos capital artístico y cultural muy rico en la provincia pero muy concentrado en el Gran San Juan. Propusimos fomentar la participación de artistas en todos los departamentos y federalizar la ayuda a los hacedores culturales, usando como ventana el turismo sobre todo en esta coyuntura de turismo interno. Proponemos la creación de la ley de mecenazgo que funciona en el país y en el mundo, genera un círculo virtuoso porque vuelve a la comunidad los impuestos que todos aportan. También generar una industria cultural con marca propia San Juan, creando plataforma web con registro de hacedores culturales de la provincia”.

El representante de la mesa sectorial de Seguridad, Ignacio Coronado, propuso la institucionalización y fortalecimiento de la seguridad pública a través de una ley de seguridad pública.

Allende destacó que “tenemos que hablar estos temas y hablarlos como corresponde porque el gobernador abrió este espacio porque está dispuesto a escuchar y hay muchos temas que no son menores. Los problemas de los departamentos alejados, la conectividad, espacios para el polo científicos y así con todas las áreas. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos.”

María Eugenia Barassi, de la mesa Justicia, propuso la unificación de las 10 propuestas del sector justicia: formación y fortalecimiento de redes de trabajo, contención y capacitación entre los miembros del sector justicia, de este sector con los otros poderes del Estado y con la sociedad para lograr un mejor acceso a la justicia de los miembros de la comunidad, implementando todas las herramientas de información y comunicación a ese fin. “Todos podemos abordar y asistir a la comunidad, no solo en lo legal sino en psicológico y social. Necesitamos consolidar el trabajo en red que venimos haciendo”.

De la mesa Deportes, Nancy Herrera propuso convocar sin distinción de género a integrarse a las actividades de las instituciones deportivas, realizando una jornada mensual, talleres, charlas seminarios.

Bruno Grilo, de la mesa Ambiente, habló de la emergencia hídrica. “Desde el observatorio empezamos a trabajar en una mesa con las instituciones relacionadas ya estamos realizando el resumen ejecutivo y hay una gran similitud con lo surgido en este ASJ y eso denota que no es un tema menor. Trabajamos en un plan para el desarrollo integral del recurso hídrico”.

Marcelo Vargas, de la mesa Comercio, Turismo y Transporte, habló de la necesidad de proyectar los centros comerciales a cielo abierto. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos da el ASJ porque hay propuestas que se hacen con poco dinero”.

Del sector Financiero, Eduardo Quijano propuso crear una unidad de coordinación que potencie las herramientas que ya tiene la provincia para acercar fondos a las pymes y darles los medios para salir de la crisis, así como fomentar la educación financiera y la carpeta crediticia única.

Eugenia Martín, de la mesa Género y Empoderamiento, planteó los problemas del sector. En los sectores más vulnerables las mujeres se dedican al trabajo informal y en pandemia se vio muy afectado económicamente. “Creemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo y fortalecer este sector. Proponemos la entrega de herramientas de trabajo a unidades productivas precooperativas o cooperativas. Garantizar la compra de los productos que realizan las trabajadoras. Registrar a las mujeres trabajadoras de la economía social y que tengan acceso al crédito. Que puedan ser profesionalizadas las mujeres que se dedican a la tarea del cuidado”.

El periodista Daniel Tejada agradeció la convocatoria a la mesa. “Cuando vemos la nube de conceptos surgida del trabajo de estas mesas vemos la transversalidad de la comunicación social, porque yo veo la comunicación en cada una de esas palabras, en los social, en el trabajo, en la salud, en la educación. En pandemia la tarea de los comunicadores se multiplicó y me refiero no solo a los que estamos atrás de una cámara sino de todo el dispositivo que nos permite llegar a la gente. La información es un derecho y la gente tiene el derecho inalienable a la información y esto está legislado, no hay nada que inventar, es uno de los caracteres de un gobierno republicano. Pido el derecho a la información porque cuando un ministro habla con un periodista está hablando con la gente, los medios somos prestadores de servicio. Pido apertura para los medios y medios al servicio de la gente”.

De la mesa Educación y Universidades, Iván Grigc, se focalizó en la articulación más fluida entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Propuso crear un organismo nuevo al amparo de la ley de educación con miembros del sector público y privado que sea flexible a la hora de proponer, con nuevos cursos y diplomados de menor tiempo, por ejemplo, que ayude a esta articulación del trabajo y la educación. Territorializar la educación según la necesidad del trabajo.

Lía Furlani, del municipio San Martín, compartió la experiencia de su cooperativa agropecuaria. “Pensamos en realizar reuniones territoriales con los productores para articular acciones y dar valor agregado a nuestras materias primas, generar canales de comercialización para que llegue a los consumidores. Destaco la organización comunitaria para no quedar entrampados en la lógica que nos deja aislados”.

La propuesta ciudadana fue de Oscar Aguad que propuso crear un centro de capacitación que dependa del área de la minería para los sanjuaninos. He visto que hay empresas locales que contratan mano de obra de otras provincias porque no tenemos base sólida con gente capacitada. Más allá de la tarea de las instituciones y empresas, no hay nada específico para el área de la minería donde también hay lugar para la mujer. Además hay áreas que generan muchos puestos de trabajo”.

Ubaldo Hidalgo, de la mesa Ambiente, dejó el pedido concreto para un plan de ordenamiento territorial provincial. “La provincia vine desarrollando una serie de ordenamiento territoriales municipales y es una tarea compleja porque es mirar al futuro”.

María José Bermúdez, de la mesa DDHH y ONG, propuso visibilizar a los más débiles que son los que pasaron peor la pandemia. Pidió capacitaciones, fomentando oficios para este sector.

Leonardo Videla, del municipio de Angaco, contó que durante la realización de las mesas sectoriales del departamento había una persona que decía que había que ‘crear algo’ para esta pandemia, “le dijimos que lo nuestro era el aporte solidario y factible. Hemos identificado cuestiones que ya fueron planteadas sobre turismo, producción, energía, pero nos vamos a centrar en la producción local. Los productores no estaban colocando su producción en el departamento, entonces se necesita que esto suceda con precios diferenciados”.

De la mesa Salud, Rolando Gimbernat destacó que los sistemas públicos y privados en la salud tienen paradigmas diferentes. Surgió en su mesa sectorial la necesidad de la colaboración e integración entre ambos sectores y el plan integral de gestión de talentos para el desarrollo del capital humano. También propuso la compra de insumos entre ambos sectores de la salud para lograr mejores precios. Pidió la desmonopolización de ciertos servicios como la provisión del oxigeno y el lavado y esterilización.

De la mesa Obras y Energía, Sabino Pignatari mencionó los ejes de su sector, vivienda, energía renovable, inversiones compartidas y minería. “Un aspecto era el que más se mencionaba como el más importante de todos: la minería, porque da mucho trabajo. Tenemos cuatro emprendimientos mineros de cobre en la provincia cuya inversión ronda los 7 mil millones de dólares y durante 30 años mueve 800 millones de dólares todos los años, eso es aportar a la provincia 1,2 presupuestos provinciales. Por eso la minería es el factor principal de desarrollo porque da trabajo a todos y recursos a toda la provincia”.

Maira Ochoa, de la mesa Cultos, contó que una de las propuestas de su mesa es realizar un estudio sociológico de los valores de la sociedad sanjuanina segmentado por departamentos.

Mientras que Mario Quintero, de la mesa Trabajo, pidió la jerarquización de la subsecretaría de Trabajo y propender a la registración de trabajadores y de empleadores. “Dentro de la ley 377ª podemos trabajar en certificación de libre deuda de empleadores para lo que se viene de desempleo podamos generar control de empleo en negro. Debemos hacer un registro provincial de trabajadores y capacitación integral en todos los ámbitos. Sería muy importante trabajar en la conectividad, debería ser política pública provincial para conectar toda la provincia”.

Luego la mesa logró consensuar las propuestas finales para el Acuerdo San Juan.