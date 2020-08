Día Internacional de Acción por las Dos Vidas

En celebración del Día por las 2 Vidas, un programa online mostrará cómo, dicen los organizadores, “los Protocolos de Aborto No Punible y el negocio de la legalización del aborto vulneran los derechos a la maternidad de las mujeres, a la vida de los niños por nacer y a la libertad de conciencia de los profesionales de la Salud”.

La fecha elegida evoca el 8 de agosto de 2018, cuando el Congreso de la Nación, con el apoyo de millones de personas que se movilizaron en todo el país, detuvo la legalización del aborto. Recordemos que la Ley había obtenido una media sanción en Diputados, por escasísimo margen, pero fue rechazada luego en el Senado.

“La Ola Celeste impulsó la misión de ‘Salvar las 2 Vidas’ y promovió a la vez el derecho a vivir de las mujeres y los niños por nacer con iniciativas y políticas superadoras”, dice el comunicado de convocatoria al #8A.

“El motivo de la celebracion del #8A es mostrar que el movimiento provida está activo y organizado -explicó a Infobae Rodrigo Fernández Madero, vocero de Unidad Provida-. Que vamos a seguir peleando no sólo para que el aborto no se legalice en territorio argentino sino para que haya políticas públicas superadoras para la maternidad y especialmente para la maternidad vulnerable. Y claramente Argentina ha sido un faro para toda la región latinoamericana. También queremos que quede claro que los reclamos verdes son el capricho de una elite que en vez de ocuparse de solucionar la pobreza solamente quiere que no nazcan los pobres y presionan a las mujeres a abortar. La solución pasa por otro lado no por eliminar a los pobres impiendoles que nazcan, ellos son quienes mas abrazan la vida.”

Más de 200 organizaciones sociales, nacionales e internacionales, la mayoría nucleadas en torno a Unidad Provida, realizarán manifestaciones en distintas ciudades -con modalidades acordes a lo permitido por las autoridades- y darán a conocer mediante un programa online en vivo, a través de informes, testimonios y entrevistas, los estragos de los Protocolos de Aborto No Punible en la Argentina, especialmente en los sectores más vulnerables.

La transmisión en vivo será a las 17 hs (hora argentina) a través del Canal de Youtube 8A Oficial y de la página web www.2vidas.org.

La abogada y periodista Ana Mármora, que será una de las conductoras del programa denunció: “Decían que el aborto legal no iba a obligar a nadie a abortar. Ahora van a hablar las mujeres reales, a las que les mienten, presionan y fuerzan a abortar. Les están negando su derecho a ser madres y sufren violencia institucional, desamparo y discriminación”.

“Los principales promotores del aborto clandestino son las organizaciones abortistas que venden misoprostol en connivencia con el Estado. Queremos mostrar que el aborto no es un derecho, es un gran negocio que descarta a los más vulnerables y destruye el Sistema de Salud”, dijo Memé Moscoso, abogada cordobesa que también participará en el programa.

En 2018, las marchas contra la legalización del aborto fueron multitudinarias

También intervendrán víctimas, especialistas nacionales e internacionales y políticos que -dice el comunicado- se referirán a casos de bebés prematuros forzados a nacer y condenados a morir y a los profesionales de la Salud violentados en su libertad de conciencia; y al modo en que las multinacionales del aborto buscan instalar su negocio en la Argentina financiando a organizaciones como Fundación Huésped y Actrices Argentinas; y cuáles son las iniciativas y políticas públicas superadoras y efectivas para prevenir el aborto clandestino y legal.

Entre los que intervendrán en el programa, se encuentran Verónica Camargo, madre de Chiara Paez, adolescente asesinada años atrás en Rufino (Sta Fe), Maria “Tani” de Urraza, tocoginecóloga del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, Pablo de la Torre, Secretario de Salud de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Angela Gandra, Secretaria de Familia de Brasil, y Neydy Casillas, especialista en Derechos Humanos de USA, entre otros.

Además, 30 políticos locales -senadores y diputados nacionales- leerán un Manifiesto por la vida.

Por otra parte, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), otra de las organizaciones que jugó un papel clave en las movilizaciones contra la legalización del aborto en 2018, publicó un artículo por el segundo aniversario de la votación en el Senado, en el cual reitera que “debe ser respetada aquella decisión ya que representa el pensamiento y sentir de los argentinos, en su mayoría”.

“Asimismo, le recordamos al Estado la responsabilidad que tiene de tutelar el Derecho Supremo a la Vida, como esperamos que así ocurra en todos los órdenes”, agrega Aciera.

(Foto archivo: Marchas pro vida del año 2018)

También destacan el debate y el esfuerzo de tantos en aquellas semanas de debate, y en particular la concentración en el Obelisco porteño el 4 de agosto de 2018, convocada “en unidad con todas las iglesias y organizaciones evangélicas” y que “contó con el acompañamiento de la Iglesia Católica, diferentes grupos provida y muchos ciudadanos que independientemente de su credo o pensamiento ideológico se manifestaron en favor de las dos vidas”.

“Transcurrieron dos años -sigue diciendo el texto-, y si bien sabíamos que el resultado obtenido produjo en nosotros la satisfacción frente a la no legalización de la muerte, somos conscientes de que una ley no evita los abortos clandestinos. Por ello, nuestra defensa de la vida ha sido plasmada en programas de acompañamiento y contención a través de iglesias, redes, y ministerios”.

También advierten que están atentos ante la eventualidad de que “el Congreso Nacional decida tratar un nuevo proyecto de ley de aborto, tal como lo anunciara el actual presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, en su discurso inaugural de las sesiones legislativas, el pasado 1º de marzo”.

“Nos produce desasosiego que el Gobierno Nacional insista en girar un proyecto de ley de aborto y no respete una decisión que fue votada constitucionalmente por el Senado de la Nación, el 8 de agosto de 2018”, afirman.

Así quedó el tablero de votación en la sesión del 8 de agosto de 2018, cuando el Senado rechazó la legalización del aborto

Fuente: Infobae