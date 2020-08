“Pocito en San Juan y en el país”, se presentó en sociedad

Con la presencia del Vicegobernador Roberto Gattoni y el intendente Armando Sánchez, el cantante, artista y escritor pocitano Mario Zaguirre, presentó en la Oficina de Turísmo Cultura su libro denominado “Pocito en San Juan y en el país”. Lo hizo en el marco del 136º Aniversario de su departamento junto a Laura Cornejo, coautora del libro.

Lo que se busca en este libro es dar a conocer los orígenes del departamento a través de historias y anécdotas. Pero además se buscará un plus y es que pueda ser material de consulta en los establecimientos educativos del departamento para ampliar el conocimiento en la historia local.

La impresión del material se realizó a través del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de la Provincia y la Municipalidad de Pocito.

“La idea es que no haya ningún lugar de Pocito que se quede sin este libro, para que nos empapemos más de lo que es la cultura, la realidad, los mitos y las leyendas que están impresas en el libro. Gracias a la Cámara de Diputados por poder hacer uso del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados”, dijo el intendente Armando Sánchez.

El autor del libro sostuvo: “espero que esto les sirva de utilidad a todos. Les pedimos a las directoras y maestras que traten de transmitir a los chicos lo que puedan, lo que entiendan que merece ser transmitido. Saber lo propio me parece que es muy importante”.

Por su parte, el vicegobernador Gattoni expresó: “Felicitaciones a Mario y Laura por este libro. Hoy, el Fondo Editorial, creado por Sergio Uñac como vicegobernador, permite que estos escritores pocitanos pongan en valor la historia de Pocito. Seguramente vamos a hacer un convenio para que todos los libros que requiera la municipalidad puedan llegar a los pocitanos. Nadie puede pensar el futuro si no conoce profundamente su pasado, este libro es el punto de partida para que muchas cosas que tengamos que mirar hacia adelante, las usemos teniendo en cuenta nuestra propia historia”.