Cámara de Diputados de San Juan

San Juan, 18 de agosto de 2020. DECRETO Nº 0604-P-2020. VISTO: Los asuntos ingresados a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Lo dispuesto por el Decreto N° 0251-P-2020; y, CONSIDERANDO: Que, la Cámara de Diputados, reunida en Comisión de Labor Parlamentaria ha decidido fijar día y hora para la realización de la octava sesión ordinaria del corriente año. Que, por Decreto N° 0251-P-2020, con el objetivo de cumplir con los preceptos constitucionales, se han ordenado numerosas medidas de prevención para evitar la propagación del CORONAVIRUS – COVID 19 en el ámbito de la Cámara de Diputados. Que, tales medidas son obligatorias para toda sesión que se convoque con posterioridad a la emisión del citado Decreto. Lo dispuesto por el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, en el artículo 23, incisos 2, 6 y 9 y artículo 100; POR ELLO: EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y PRESIDENTE NATO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DECRETA: ARTÍCULO 1°.- Se convoca a la Cámara de Diputados a celebrar la Octava Sesión Ordinaria para el día 20 de agosto del año 2020 a las 09:30 horas. ARTÍCULO 2°.- Se cite, por Secretaría Legislativa, a las Diputadas y Diputados para el tratamiento del orden del día, que se acompaña como Anexo I de este decreto. ARTÍCULO 3°.- La sesión se debe llevar a cabo a puertas cerradas y conforme lo dispuesto por el Decreto N° 0251-P-2020. ARTÍCULO 4°.- Se comunique y archive. FIRMADO: Dr. Roberto Guillermo Gattoni, Vicegobernador de San Juan y Presidente Nato de la Cámara de Diputados. Dr. Nicolás E. Alvo López, Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados.

ANEXO I ORDEN DEL DÍA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA Asuntos entrados y Despachos de Comisión 1 Aprobación de la versión taquigráfica correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria, de fecha 30 de julio de 2020, conforme artículo 111 del Reglamento Interno. Comunicaciones Oficiales 2 1685-2020 Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo mediante mensaje Nº 91 por el que se aprueba el «Modelo de Contrato de Préstamo» a suscribir entre el Banco de San Juan S.A. y el Gobierno de la Provincia.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Hacienda y Presupuesto. 3 1695-2020 Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo mediante mensaje Nº 92 por la que da noticia de la sanción de la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2105- R por la que se modifica el Código de Faltas de la Provincia de San Juan, Ley Nº 941-R.  Sobre Tablas. 4 1696-2020 Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo mediante mensaje Nº 93 por la que da noticia de la sanción de la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2106- P, que adhiere al DECNU Nº 641-2020, Títulos Uno y Dos (Capítulo Uno), en lo específicamente aplicable al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.  Sobre Tablas 5 1727-2020 Comunicación Oficial remitida por el Colegio de Arquitectos por la que solicita información sobre la interpretación de lo reglado por la Ley Nº 2090-A.  A conocimiento. 6 1769-2020 Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo por la que envía la rendición de cuenta integral correspondiente al segundo trimestre del año 2020 (abril, mayo y junio).  Hacienda y Presupuesto. 7 1831-2020 Comunicación Oficial remitido por el Poder Judicial por el que da noticia de la renuncia del Juez de Primera Instancia Dr. Pablo Sebastián Flores.  Sobre Tablas. Comunicaciones Particulares 8 1678-2020 Comunicación Particular presentada por la Sra. María Belén Varela por la que solicita se trate la ley de transparencia pública.  A conocimiento. 9 Despachos de Comisiones I 1485-2020 Despacho de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Familia y Desarrollo Humano, y Discapacidad en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo mediante mensaje Nº 77, por el que se aprueba el Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia y la Empresa EMICAR DIGITAL SAS. 3 II 1486-2020 Despacho de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Economía y Defensa del Consumidor y, Hacienda y Presupuesto en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 78 y, por el que se aprueba el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre la Agencia Calidad San Juan Sociedad de Economía Mixta; y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. III 1487-2020 Despacho de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y, Peticiones y Poderes en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 79 y, por el que se impone el nombre de Escuela de Educación Especial Ara San Juan, a la Escuela de Educación Especial SARM del departamento Capital. IV 1490-2020 Despacho de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y, Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 82, por el que se declara Bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, dentro de los alcances de la Ley N° 571- F, al Teatro del Bicentenario. V 1672-2020 Despacho de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Salud y Deporte en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 89 y, por el que aprueba el Convenio suscripto entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan. VI 1390-2020 Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la nota enviada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia por la que eleva dictamen sobre la Cuenta General del Ejercicio 2018 de ese organismo del Estado. VII 1400-2020 Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia por la que eleva el dictamen de la Cuenta General 2019 de ese organismo del Estado. VIII 1349-2020 Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y Peticiones y Poderes en el proyecto de comunicación presentado por el Bloque Justicialista, por el que solicita al Poder Ejecutivo gestione la instalación de cajeros automáticos en el departamento Albardón. IX 666-2020 Despacho de las Comisiones de Peticiones y Poderes, y Obras y Servicios Públicos en el proyecto de comunicación presentado por el Bloque del Este, por el que solicita que el Poder Ejecutivo tramite la instalación de cajeros automáticos en el puesto policial del distrito Dos Acequias y en el puesto policial de Villa Dominguito distrito la Puntilla, departamento San Martín. X 1143-2020 Despacho de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y Peticiones y Poderes en el proyecto de comunicación presentado por el Bloque del Este, por el que solicita al Poder Ejecutivo gestione ante el Banco San Juan S.A., la instalación de un cajero automático en el distrito Las Tapias, departamento Angaco. Proyectos Presentados 10 1659-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque PRO-Juntos por el cambio por el que crea el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre de la Provincia de San Juan.  A sus antecedentes. 11 1660-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque PRO-Juntos por el cambio por el que crea la ventanilla única de habilitación comercial.  Legislación y Asuntos Constitucionales. 4  Economía y Defensa del Consumidor.  Obras y Servicios Públicos. 12 1709-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Producción y Trabajo por el que se crea el programa provincial «Deporte Sin Barreras».  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Discapacidad.  Salud y Deporte. 13 1716-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista por el que crea el Régimen Integral de Promoción y Fomento de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de San Juan.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Economía y Defensa del Consumidor.  Familia y Desarrollo Humano. 14 1787-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que se adhiere a la Ley Nacional Nº 25326 de protección de los datos personales.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Justicia y Seguridad. 15 1788-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el crea el Sistema de transparencia en la facturación de servicios públicos.  Legislación y Asuntos Constitucionales  Economía y Defensa del Consumidor  Obras y Servicios Públicos 16 1789-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que crea Programa Provincial de Empleo Joven.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Economía y Defensa del Consumidor. 17 1834-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que declara de emergencia económica de las actividades turísticas en todo el territorio de la Provincia.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Hacienda y Presupuesto. 18 1835-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 27457, “Día Nacional del Tenis para Ciegos».  Legislación y Asuntos Constitucionales  Salud y Deporte  Discapacidad 19 1836-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que crea Sistema de Inclusión Social y Accesibilidad a los cajeros automáticos para discapacitados motrices, acondroplásicos y ciudadanos de baja talla y movilidad reducida.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Obras y Servicios Públicos.  Discapacidad. 20 1837-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que incorpora la currícula “Educación para Salud” en los planes de estudio del sistema educativo de la Provincia.  Legislación y Asuntos Constitucionales.  Salud y Deporte.  Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. 5 21 1838-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Pro-Juntos por el cambio por el que crea la figura del abogado del niño, niña y adolescente.  A sus Antecedentes. 22 1842-2020 Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista por el que crea el Sistema de Habilitación de establecimientos.  A sus Antecedentes 23 1650-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista por el que declara de interés social y cultural al «Voluntariado Social San Juan».  Familia y Desarrollo Humano. 24 1698-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista por el que se declara de interés educativo y social el Congreso Mundial de Derecho de Familia: «Familia y Crisis: Atravesando la Pandemia».  Sobre Tablas. 25 1733-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Producción y Trabajo por el que se declara de interés legislativo, educativo y cultural el «Congreso Mundial de Derecho de Familia: «Familia y Crisis: Atravesando la Pandemia».  A sus antecedentes. 26 1734-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista por el que se declara de interés social y cultural la participación de jóvenes sanjuaninos en el programa nacional de voluntariado Scout.  Familia y Desarrollo Humano.  Peticiones y Poderes. 27 1794-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Bloquista por el declara de interés cultural, social y artístico el programa radial «El Centenario del Chiquito».  Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. 28 1828-2020 Proyecto de Resolución presentado por Interbloque por el que se posterga, por razones sanitarias, la entrega de Mención de Honor Maestro Mario Pérez.  Sobre Tablas 29 1833-2020 Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Justicialista por el que declara de interés cultural y científico el Libro “Rufino Blanco FombonaPaladín de la Lucha por la Patria Grande Latinoamericana”, de autoría de Norberto Galasso.  Sobre Tablas 30 1840-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista por el que declara de interés social y turístico las Fiestas Patronales en Honor a Santa Rosa de Lima.  Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Peticiones y Poderes. 31 1845-2020 Proyecto de Resolución presentado por el bloque Producción y Trabajo por el que declara de interés histórico, cultural y social la celebración del 112º Aniversario del departamento Rivadavia.  Sobre Tablas 32 1682-2020 Proyecto de Comunicación presentado por Interbloque (Producción y Trabajo, PRO-Juntos por el cambio y Actuar) por el que insta al Poder Ejecutivo a aprobar el Protocolo preventivo de control COVID-19 presentado por la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia.  Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.  Salud y Deporte. 6 33 1694-2020 Proyecto de Comunicación presentado por el bloque PRO-Juntos por el cambio por el que solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para implementar un formulario QR para la presentación de DDJJ en restaurantes de la Provincia.  Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.  Peticiones y Poderes. 34 1710-2020 Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Producción y Trabajo por el que se solicita a la Dirección de Tránsito y Transporte que promueva campañas de prevención de accidentes de tránsito a través de medios de comunicación masivos.  Justicia y Seguridad.  Peticiones y Poderes. 35 1724-2020 Proyecto de Comunicación presentado por el bloque San Juan Primero por el que requiere a los comités de administración de los fondos fiduciarios provenientes de la minería, destinar los fondos para la financiación y terminación de obras estructurales del Hospital San Roque de Jáchal y el Hospital Dr. Tomas Perón de Rodeo, Departamento de Iglesia.  Hacienda y Presupuesto.  Obras y Servicios Públicos. 36 1795-2020 Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Producción y Trabajo por el que solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas correspondientes para delimitación de zonas en parques, plazas y espacios verdes para el esparcimiento con distanciamiento social.  Peticiones y Poderes  Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible 37 1841-2020 Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Justicialista por el solicita al Poder Ejecutivo la instalación de cajeros automáticos en el paraje Difunta Correa y la localidad San Expedito, Bermejo, del departamento Caucete.  Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.  Peticiones y Poderes. 38 1693-2020 Proyecto de Declaración presentado por el bloque PRO-Juntos por el cambio por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional deje sin efecto la eliminación de la exención del IVA a la leche en polvo y fluida, entera y descremada.  Hacienda y Presupuesto.  Peticiones y Poderes.

SOBRE TABLAS PUNTO 3 – 1695-2020 LEY N° 2105- R EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY ARTÍCULO 1°.- Modificase parcialmente el artículo 162 de la Ley N° 941-R, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 162.- Normas sobre salud pública, sanidad e higiene: El que infrinja las normas sobre salud pública, sanidad e higiene, salvo lo establecido en el inciso a) y l) del presente artículo es sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta tres mil Jus (3.000 J), trabajos de utilidad pública, clausura, decomiso y/o arresto de hasta treinta (30) días. Se consideran especialmente faltas a la salud, sanidad e higiene el incumplimiento de las normas sobre: a) Desinfección o agentes transmisores. b) Uso o condiciones higiénicas de vestimentas reglamentarias. c) Documentación sanitaria exigible. d) Higiene de lugares públicos, privados o vehículos sujetos a contralor de la autoridad encargada de velar por la salud pública. e) Recolección, adquisición, venta, transporte, almacenamiento o manipulación de residuos domiciliarios. f) Tenencia de animales domésticos. g) Obligación de esterilización de elementos o instrumentos usados en peluquerías, podología, manicura, depilación, acupuntura, tatuajes, piercing, cosmetología, spa o cualquier otra actividad en la que se utilicen elementos punzantes o cortantes. h) Residuos peligrosos. i) Construcción, mantenimiento y funcionamiento de piletas y/o piscinas de uso público. j) Protección al no fumador. k) Habilitación de locales y/o de personas que realicen prácticas quirúrgicas, tatuajes, colocación de piercing u otras prácticas que pueden involucrar la salud de las personas. l) Si la infracción es a normas dictadas por autoridad competente en el marco de la declaración de emergencia sanitaria con el fin de contener una epidemia o pandemia, y el hecho no configurase ilícito penal, se aplica, multa de hasta ciento cincuenta mil pesos ($150.000) o arresto de hasta treinta días. Si durante la vigencia de la ley de Necesidad y Urgencia 2035 A, se evade un control de ingresos de personas a la provincia, con el fin de evitar el examen para la detección de algún virus, o el cumplimiento de la cuarentena establecida en la norma vigente, o se realicen fiestas; o consumo en el interior de negocios gastronómicos violando las normas enunciadas en el inciso l) de este artículo y/o protocolo y reglamentación Covid 19 publicada en la página oficial Si San Juan, la sanción prevista en ese inciso se agrava para el infractor con una pena, conjunta o alternativa, de multa de hasta veinte mil (20.000) Jus, clausura, decomiso y/o arresto de hasta 60 días.” ARTÍCULO 2°.- La presente ley es de Necesidad y Urgencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo 189 inciso 17) de la Constitución Provincial. ARTÍCULO 3°.- Comuniqúese y remítase la presente norma legal a la Cámara de Diputados de la Provincia, a los fines del Artículo 157 de la Constitución de la Provincia y publíquese en el Boletín Oficial Sancionada por el Poder Ejecutivo a los 2 días del mes de agosto de dos mil veinte. 8 PUNTO 4– 1696-2020 LEY N°2106-P EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la provincia de San Juan, al DECNU Nº641-2020, Títulos Uno y Dos (Capítulo Uno), en lo específicamente aplicable al Distanciamiento -Social Preventivo y Obligatorio. ARTÍCULO 2°.- Recomiéndese a los habitantes de la provincia de San Juan, mantener el aislamiento social y preventivo. ARTÍCULO 3°.- Derógase toda norma que se oponga al objeto propuesto en la presente ley. ARTÍCULO 4°.- La presente Ley es de Necesidad y Urgencia, de conformidad a lo establecido en los artículos 157 y 189, inciso 17 de la Constitución Provincial. ARTÍCULO 5°.- Remítase la presente norma legal a la Cámara de Diputados de la Provincia, a los fines del tratamiento previsto en el Artículo 157 de la Constitución de la Provincia. ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Sancionada, por el Poder Ejecutivo a los 2 días del mes de agosto de dos mil veinte. 9 DESPACHOS DE COMISIONES ASUNTO I – 1485-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Familia y Desarrollo Humano y de Discapacidad estudiaron Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo mediante mensaje Nº 77, por el que se aprueba el Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia y la Empresa EMICAR DIGITAL SAS. Por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE L E Y : ARTÍCULO 1°.- Se aprueba el Convenio celebrado, entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan y la Empresa EMICAR DIGITAL SAS, cuyo objeto es la confección y otorgamiento de credenciales para las personas con discapacidad; ratificado por Decreto Nº 0858-MDHyPS, del 01 de julio de 2020. ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. ASUNTO II – 1486-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Economía y Defensa del Consumidor y de Hacienda y Presupuesto estudiaron Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 78 y, por el que se aprueba el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre la Agencia Calidad San Juan Sociedad de Economía Mixta; y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Y por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE L E Y : ARTÍCULO 1°.- Se aprueba el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación, suscripto el 08 de junio de 2020, entre la Agencia Calidad San Juan Sociedad de Economía Mixta; y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, el que tiene por objeto, comprometerse a adoptar programas de cooperación, asistencia y coordinación para la ejecución de proyectos relacionados a la constitución de un entramado productivo local; ratificado por Decreto Nº 0880-MDHyPS, del 06 de julio de 2020. ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. ASUNTO III – 1487-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y de Peticiones y Poderes estudiaron Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 79 y, por el que se impone el nombre de Escuela de Educación Especial Ara San Juan, a la Escuela de Educación Especial SARM del departamento Capital. Y, por las 10 razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE L E Y : ARTÍCULO 1°.- Se impone el nombre de Escuela de Educación Especial Ara San Juan, a la Escuela de Educación Especial SARM, ubicada en calle Domingo Faustino Sarmiento 1000 (S), departamento Capital, dependiente de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. ASUNTO IV – 1490-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y de Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible estudiaron Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 82, por el que se declara Bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, dentro de los alcances de la Ley N° 571-F, al Teatro del Bicentenario. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE L E Y : ARTÍCULO 1°.- Se declara Bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, dentro de los alcances de la Ley N° 571-F, al Teatro del Bicentenario; NC 01-50- 586752-00-000, ubicado en calle Las Heras 430 Sur, Capital, Provincia de San Juan. ARTÍCULO 2°.- Se designa como Sitio Histórico en los términos del Artículo 4°, inciso B), apartado 1) de la Ley N° 571-F, el lugar donde se emplaza el Teatro del Bicentenario; ubicado en el departamento Capital, San Juan, en calle Las Heras 430 (sur). ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de aplicación notificará a la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro, a la Municipalidad del departamento Capital, a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano y al Registro General Inmobiliario de la Provincia, a fin de efectuar la anotación marginal correspondiente. ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. ASUNTO V – 1672-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud y Deporte estudiaron Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 89, por el que aprueba el Convenio suscripto entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: 11 PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE L E Y : ARTÍCULO 1°.- Se aprueba el Convenio celebrado entre la Secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, aprobado mediante Resolución Nacional IF-2020-22095711-APN-SAPS#MDS, el que tiene por objeto poder brindar una respuesta inmediata y coordinada para la contención del COVID 19, conforme a la cantidad de posibles personas afectadas y la necesidad de asistirlas en esta situación de emergencia; ratificado por Decreto Nº 930-MDHyPS, del 20 de julio de 2020. ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. ASUNTO VI – 1390-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS. La Comisión de Hacienda y Presupuesto estudió la nota enviada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia por la que eleva dictamen sobre la Cuenta General del Ejercicio 2018 de ese organismo del Estado. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE RESOLUCIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN R E S U E L V E : ARTÍCULO 1º.- Se aprueba la Cuenta General Ejercicio 2018 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, considerando el informe del auditor, CPN Daniel Alberto Páez, designado oportunamente por Resolución Nº 78/2019 de esta Cámara; y que se ha expedido el vocal interviniente, CPN Daniel Pérez Celedón. ARTÍCULO 2º.- Se ordena al Tribunal de Cuentas de la Provincia, abone al CPN Daniel Alberto Páez; DNI Nº 22658195, lo dispuesto por el Artículo 121 de la Ley Nº 1100-E, en concepto de cancelación por los trabajos profesionales realizados a los fines del estudio de la Cuenta General del Ejercicio Año 2018 de ese Tribunal de Cuentas, por los dictámenes producidos y remitidos a la Vocalía IV de ese Tribunal, a cuyo fin deberá realizar la imputación del gasto y la totalidad del trámite administrativo para realizar el pago, previa presentación de la factura correspondiente. ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones de la Cámara de Diputados y archívese. ASUNTO VII – 1400-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: La Comisión de Hacienda y Presupuesto estudió la nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia por la que eleva el dictamen de la Cuenta General 2019 de ese organismo del Estado. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE RESOLUCIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 12 R E S U E L V E : ARTÍCULO 1º.- Admitir la Cuenta General 2019 del Tribunal de Cuentas, según el dictamen referido a la presentación efectuada por la Vocalía Nº IV del Tribunal de Cuentas de la Provincia, a cargo del CPN Daniel Pérez Celedón. ARTÍCULO 2º.- Ordenar al Tribunal de Cuentas de la Provincia, abone a la CPN Natalia Paola Romero Felicito, DNI Nº 30508206, lo dispuesto por el Artículo 121 de la Ley Nº 1100-E, en concepto de cancelación por los trabajos profesionales realizados a los fines del estudio de la Cuenta General del Ejercicio Año 2019 de ese Tribunal de Cuentas de la Provincia, por los dictámenes producidos y remitidos a la Vocalía Nº IV de ese Tribunal, a cuyo fin deberá realizar la imputación del gasto y la totalidad del trámite administrativo para realizar el pago, previa presentación de la factura correspondiente. ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones de la Cámara de Diputados y archívese. ASUNTO VIII – 1349-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y Peticiones y Poderes estudió el Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Justicialista, por el que solicita al Poder Ejecutivo gestione la instalación de cajeros automáticos en el departamento Albardón. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE COMUNICACIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN C O M U N I C A : Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo gestione ante las autoridades del Banco San Juan S. A., la instalación de cajeros automáticos en el Centro Integrador Comunitario de calle La Laja y Nacional; y en el Centro Integrador Comunitario del distrito Campo Afuera, departamento Albardón. ASUNTO IX – 666-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Peticiones y Poderes y de Obras y Servicios Públicos estudiaron el Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque del Este, por el que solicita que el Poder Ejecutivo tramite la instalación de cajeros automáticos en el puesto policial del distrito Dos Acequias y en el puesto policial de Villa Dominguito distrito la Puntilla, departamento San Martín. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE COMUNICACIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN C O M U N I C A : Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo gestione ante Banco San Juan S. A., la instalación de cajeros automáticos, uno en distrito Dos Acequias, en la sede del puesto policial sito en Calle Rodríguez y Ruta Nacional Eva Perón; otro en Villa Dominguito, distrito La Puntilla, también en la sede policial ubicada en el paraje Ceferino Namuncurá, departamento San Martín. 13 ASUNTO X – 1143-2020 CÁMARA DE DIPUTADOS: Las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Peticiones y Poderes estudiaron el Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque del Este, por el que solicita al Poder Ejecutivo gestione ante el Banco San Juan S.A., la instalación de un cajero automático en el distrito Las Tapias, departamento Angaco. Y, por las razones que dará su miembro informante, aconseja se preste sanción favorable al siguiente despacho: PROYECTO DE COMUNICACIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN C O M U N I C A : Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo gestione ante las autoridades del Banco San Juan S. A., la instalación de un cajero automático en el distrito Las Tapias, en el departamento Angaco. 14 CONTINUACIÓN SOBRE TABLAS PUNTO 24– 1698-2020 PROYECTO DE RESOLUCIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Declara de interés educativo y social de esta Cámara de Diputados, el Congreso Mundial de Derecho de Familia: “Familia y Crisis: Atravesando la Pandemia”, que organiza la International Society of Family Law y Thomson Reuters, que se desarrollará entre el 26 y el 28 del 2020, de manera virtual. ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, insértese en el Libro de resoluciones de la Cámara de Diputados y Archívese. PUNTO 28– 1828-2020 PROYECTO DE RESOLUCIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Se posterga la entrega de la distinción “Mención de Honor Maestro Mario Pérez”, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 1984-P, para cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, insértese en el Libro de resoluciones de la Cámara de Diputados y Archívese. PUNTO 29– 1833-2020 PROYECTO DE RESOLUCIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Se declara de interés cultural y científico el Libro “Rufino Blanco Fombona- Paladín de la Lucha por la Patria Grande Latinoamericana”, de autoría de Norberto Galasso, de editorial Imprex Ediciones, publicado en junio de 2020. ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, insértese en el Libro de resoluciones de la Cámara de Diputados y Archívese. PUNTO 31– 1845-2020 PROYECTO DE RESOLUCIÓN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN RESUELVE: 15 ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés histórico, cultural y social la celebración del 112º aniversario del departamento de Rivadavia de la Provincia de san Juan, a conmemorarse el 25 de agosto de 2020. ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, insértese en el Libro de resoluciones de la Cámara de Diputados y Archívese.