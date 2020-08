China construirá en Argentina criaderos de cerdos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de agosto de 2020.-

Sr. Presidente de la República Argentina Dr. Alberto Fernández

S / D

Por la presente, abogados y abogadas en ejercicio del Derecho Animal (académicos, activistas y litigantes) nos dirigimos a usted con absoluto respeto a manifestar nuestro repudio contra uno de los negocios más crueles de estos tiempos: las “factorías de cerdos”. La sociedad tomó conocimiento muy recientemente que el Canciller Felipe Solá cerró un acuerdo con China a los fines de que mencionado país construya en territorio argentino, en diferentes puntos, criaderos de cerdos de proporciones enormes. ¿El fundamento de este acuerdo? Una cifra millonaria. A disposición están todos los portales de periódicos online que difundieron la noticia. Es nuestro deber informarle que, no hace mucho tiempo atrás, China sufrió un brote de peste y, de la misma, resultaron víctimas miles de cerdos que fueron asesinados de las formas más crueles existentes, incendiados y enterrados vivos. Esa fue la “solución” que encontró China para detener una posible pandemia como la que actualmente estamos pasando. Por la baja que sufrió su mercado es que ahora se realizaron estas negociaciones en nuestro país. “De la ausencia de neocórtex no parece concluirse que un organismo no experimente estados afectivos. Las evidencias convergentes indican que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos, y neurofisiológicos de los estados de la conciencia junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales. Consecuentemente, el grueso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia”, esto fue establecido en el año 2012 en Cambridge, en un manifiesto conocido como la “Declaración de Cambridge sobre la Conciencia Animal”, firmado por expertos de diversas disciplinas que dejaron sentado que los Animales No Humanos son seres que poseen necesidades e intereses propios y son concientes de ello. Es de público conocimiento el manejo y la explotación desenfrenada que sufren los ANH en Oriente y ejemplo de esto es el virus que hoy mantiene al mundo aislado; sin embargo, es nuestra intención ponerlo en conocimiento de que esta actividad aberrante viola de manera evidente los derechos fundamentales que la jurisprudencia le ha otorgado a los no humanos: vida, integridad y libertad. ¿De verdad vamos a ser partícipes de tamaña crueldad? Sin mencionar que, llegado el momento, los Tribunales de todo el país se verán inundados de denuncias por maltrato animal, porque nada garantiza que los cerdos criados aquí no sean víctimas del horrible desenlace que padeció la misma especie en suelo chino. No obstante lo anterior, el propio hacinamiento y defectuosa alimentación e hidratación a los que son pasibles los animales en criaderos ya da lugar a causas iniciadas por violación a la Ley N° 14.346. Es necesario terminar con estas prácticas que avasallan con creces los derechos de los otros animales, culminar con las visiones especistas y antropocéntricas que hacen creer al humano que el mundo está a su merced, darle punto final a la cultura cruel y explotadora que sólo beneficia a unos pocos. La vida y la libertad son valores que tenemos que priorizar, independientemente de la especie. Sin más que agregar y apelando a que reconsidere estos acuerdos a los fines de tomar las mejores decisiones para nuestro país y TODOS los habitantes del mismo, saludamos atentamente los abajo firmantes, informando que una vez la situación actual se regularice y Mesa de Entradas reabra, ingresaremos la presente nota en soporte papel. Abogados y Abogadas firmantes: 1- Dra. Agostina Elli – Tomo 95 folio 514 – Capital Federal. 2- Dr. Alfredo Eduardo de Masi – Tomo 21 folio 157 – Capital Federal. 3- Dra. Ana María Ruiz – Tomo 90 folio 951 – Capital Federal. 4- Dra. Andrea López – funcionaria – Capital Federal. 5- Dra. Ángela Soriano – Tomo 133 folio 986 – Capital Federal. 6- Dra. Ángeles Lariza Mallea Bellido – Tomo 136 folio 201 – Capital Federal. 7- Dra. Antonella Caruso – Tomo 132 folio 834 – Capital Federal. 8- Dra. Beatriz Dattoli – Tomo 42 folio 989 – Capital Federal. 9- Dr. Carlos Javier Ontivero –Tomo 131 folio 937 – Capital Federal. 10- Dra. Cecilia Valdés del Toral – Tomo 72 folio 296 – Capital Federal. 11- Dr. Cristian Esteban Alloco – Tomo 111 folio 630 – Capital Federal. 12- Dra. Daniela Anahí Soria Paz – M.P. en trámite – Capital Federal. 13- Dr. Diego Alejandro Alonso – Tomo 60 folio 822 – Capital Federal. 14- Dra. Elena Angélica Arena – Tomo 119 folio 608 – Capital Federal. 15- Dra. Elizabeth Grisela Urso – Tomo 116 folio 298 – Capital Federal. 16- Dra. Gabriela Inés Juárez – Tomo 61 folio 81 – Capital Federal. 17- Dra. Graciela Fayt – Presidente Inst. de Der. Animal de la Asoc. Arg. De Justicia Constitucional – Capital Federal. 18- Dr. Gustavo Daniel Prol – Tomo 122 folio 277 – Capital Federal. 19- Dr. Ignacio Kinbaum – Tomo 127 folio 453 – Capital Federal. 20- Dr. Juan Ignacio Serra – funcionario – Capital Federal. 21- Dra. Laura Tellarini – M.P. en trámite – Capital Federal. 22- Dra. Lorena Ramos – Tomo 123 folio 21 – Capital Federal. 23- Dra. Lucía Ortiz – Tomo 87 folio 929 – Capital Federal. 24- Dra. María de las Victorias González Silvano – Tomo 44 folio 44 – Capital Federal. 25- Dra. María José Domínguez Edreira – Tomo 69 folio 437 – Capital Federal. 26- Dra. María Pía Loredo Brader – funcionaria – Capital Federal. 27- Dra. María Sol Castro – Tomo 27 folio 122 – Capital Federal. 28- Dra. Martha Cappellini – Tomo 27 folio 638 – Capital Federal. 29- Dr. Martín Meyer – Tomo 95 folio 850 – Capital Federal. 30- Dr. Martín Testa – Tomo 128 folio 252 – Capital Federal. 31- Dr. Norberto Dias de Sa – Tomo 69 folio 809 – Capital Federal. 32- Dra. Renee Muchen – Tomo I folio 827 – Capital Federal. 33- Dra. Romina Benítez – Tomo 137 folio 0651 – Capital Federal. 34- Dra. Rosana Guzmán – Tomo 122 folio 39 – Capital Federal. 35- Dr. Sergio Moragues – Tomo 59 folio 965 – Capital Federal. 36- Dra. Silvina Paula Santillán – Tomo 57 folio 188 – Capital Federal. 37- Dra. Susana Celia García – Tomo 101 folio 936 – Capital Federal. 38- Dra. Yanina Belén Soria Paz – M.P. en trámite – Capital Federal. 39- Dra. Andrea Belén Pérez – Tomo III folio 577 – Avellaneda Lanús, Buenos Aires. 40- Dra. Lucía Andrea Sande – Tomo II folio 506 – Avellaneda Lanús, Buenos Aires. 41- Dra. Natasha Targiano – Tomo XI folio 171 – Azul, Buenos Aires. 42- Dra. Alejandra González Laserna – Tomo X folio 55 M.P. N° 72816-6 – Bahía Blanca, Buenos Aires. 43- Dra. Carla Speranza Gaviña – Tomo II folio 289 – Dolores, Buenos Aires. 44- Dr. Mauricio Trigo – Tomo VI folio 59 – Dolores, Buenos Aires. 45- Dr. Nicolás Chimento Ilzarbe – Tomo IV folio 196 – Dolores, Buenos Aires. 46- Dr. Paulo Elie – Tomo VI folio 198 – Dolores, Buenos Aires. 47- Dra. Viviana Román – Tomo III folio 196 – Dolores, Buenos Aires. 48- Dra. Beatriz García – Tomo I folio 150 – La Matanza, Buenos Aires. 49- Dra. Claudia Alejandra Pumo – Tomo V folio 141 – La Matanza, Buenos Aires. 50- Dra. Elsa Coronel – Tomo V folio 309 – La Matanza, Buenos Aires. 51- Dra. Gladys Ester Billorus – Tomo VIII folio 472 – La Matanza, Buenos Aires. 52- Dra. Irma Martínez – Tomo IX folio 103 – La Matanza, Buenos Aires. 53- Dra. Lorena Nuñez – Tomo IX folio 291 – La Matanza, Buenos Aires. 54- Dra. Marcela Espíndola – Tomo IX folio 104 – La Matanza, Buenos Aires. 55- Dra. Norma Beatriz García – Tomo I folio 150 – La Matanza, Buenos Aires. 56- Dra. Ornella Ortiz – Tomo VII folio 124 – La Matanza, Buenos Aires. 57- Dra. Silvia Marta Rotondo – Tomo VII folio 372 – La Matanza, Buenos Aires. 58- Dra. Edith Schenone – Tomo 609 folio 703 – La Plata, Buenos Aires. 59- Dr. Fernando Gastón Topa – Tomo VI folio 138 – Lincoln, Buenos Aires. 60- Dr. Agustín Chaves – Tomo 24 folio 23 – Lomas de Zamora, Buenos Aires. 61- Dra. Andrea Lis Catania – Tomo 16 folio 468 – Lomas de Zamora, Buenos Aires. 62- Dra. Bárbara Luana Navarro – Tomo XVI folio 47 – Mar del Plata, Buenos Aires. 63- Dra. María Fernanda Elissamburu – Tomo IX folio 439 – Mar del Plata, Buenos Aires. 64- Dra. Marina Colacelli – Tomo IX folio 481 – Mar del Plata, Buenos Aires. 65- Dra. Tamara Maia Navarro – Tomo XVI folio 48 – Mar del Plata, Buenos Aires. 66- Dra. Ariadna Chaparro – Tomo 13 folio 934 – Morón, Buenos Aires. 67- Dra. Laura Carrizo – Tomo IX folio 295 – Morón, Buenos Aires. 68- Dr. Fernando Miguel Rodríguez – Tomo XI folio 310 – San Martín, Buenos Aires. 69- Dra. Julia Bordon – Tomo XVIII folio 328 – San Martín, Buenos Aires. 70- Dra. Perla Marcela Lanzillotta – Tomo XXI folio 343 – San Martín, Buenos Aires. 71- Dra. Graciela Medina – Tomo VI folio 174 – Trenque Lauquen, Buenos Aires. 72- Dr. Leonardo Barnabá – Tomo XII folio 13 – Quilmes, Buenos Aires. 73- Dra. Constanza Falcón – Tomo VIII folio 89 – Quilmes, Buenos Aires. 74- Dra. María Elisa Gasó – M.P. N° 1990 – San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca. 75- Dra. Andrea Heredia de Olazábal – M.P. N° 1/28872 – Capital, Córdoba. 76- Dra. Débora Senzamici Saravia – M.P. N° 1-32906 – Capital, Córdoba. 77- Dra. María Eugenia Martínez – M.P. N° 1-40337 – Capital, Córdoba. 78- Dra. Antonela Gentinetti – M.P. N° 5943 – San Francisco, Córdoba. 79- Dr. Ariel Morandi – M.P. N° 5241 – San Francisco, Córdoba. 80- Dra. Gretel Monserrat – M.P. N° 5756 – San Francisco, Córdoba. 81- Dra. María Belén Medrano – M.P. N° 5973 – San Francisco, Córdoba. 82- Dra. Alejandra Ortiz – M.P. N° 3671 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 83- Dra. Dafne Georgina Rodríguez – M.P. N° 2915 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 84- Dra. Elizabeth Glenda Flores Mamani – M.P. en trámite – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 85- Dra. Emilce Vega – M.P. N° 3721 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 86- Dr. Gabriel Galian Acuña – M.P. N° 3916 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 87- Dra. María de los Ángeles Cuenca – M.P. N° 3660 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 88- Dra. Marisel Romero – M.P. N° 3899 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 89- Dra. Nancy Carolina Paredes – M.P. N° 3570 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 90- Dra. Pamela Wallberg – M.P. N° 3442 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 91- Dra. Rosa Marian Huanacota – M.P. N° 1883 – San Salvador de Jujuy, Jujuy. 92- Dra. Ivalú Turnes – Tomo V folio 049 – Santa Rosa, La Pampa. 93- Dra. Antonella Giorgio – M.P. N° 10095 – Capital, Mendoza. 94- Dra. Denis Gisel Pizzolatto – M.P. N° 9201 – Capital, Mendoza. 95- Dra. Fabiana Mc Cormick – M.P. N° 9186 – Capital, Mendoza. 96- Dra. Ivana María Bazán – M.P. N° 9811 – Capital, Mendoza. 97- Dra. Marcia Soledad Milone – M.P. N° 9922 – Capital, Mendoza. 98- Dra. María de los Ángeles Hernández – M.P. N° 10486 – Capital, Mendoza. 99- Dra. María Gabriela Aguilar – M.P. N° 7973 – Capital, Mendoza. 100- Dr. Pablo Viero – M.P. N° 7323 – Capital, Mendoza. 101- Dra. Rocío García Narváez – M.P. N° 10048 – Capital, Mendoza. 102- Dra. Roxana Inés Battagion – M.P. N° 6809 – Capital, Mendoza. 103- Dra. Silvia Inés Ponce – M.P. N° 7341 – Capital, Mendoza. 104- Dra. Vanesa Lucero – Tomo 132 folio 339 – Capital, Mendoza. 105- Dra. Lucía Barceló – M.P. en trámite – Capital, Neuquén. 106- Dra. Noraly Melo – M.P. N° 927 – Capital, Neuquén. 107- Dra. Paula Gimena Gutiérrez – M.P. N° 3187 – Capital, Neuquén. 108- Dr. Alejandro Santander – M.P. N° 6460 – Capital, Salta. 109- Dra. Carmen Céspedes Cartagena – M.P. N° 4409 – Capital, Salta. 110- Dra. Mariana Laime – M.P. N° 5857 – Capital Salta. 111- Dra. Sandra Décima – M.P. N° 5847 – Capital, Salta. 112- Dr. Sebastián Ramayo – M.P. N° 5589 – Capital, Salta. 113- Dr. Adrián Díaz – M.P. N° 5667 – Tartagal, Salta. 114- Dr. Diego Molina – M.P. N° 1827 – Capital, San Juan. 115- Dr. Horacio Carrizo – M.P. N° 4215 – Capital, San Juan. 116- Dra. Marcela Carrizo – M.P. N° 4273 – Capital, San Juan. 117- Dra. Yamil Ortíz – M.P. N° 4530 – Capital, San Juan. 118- Dra. Nelly Dora Martinuk – M.P. N° 1429 – Capital, San Luis. 119- Dra. Natalia Espíndola – Tomo XLVIII folio 155 – Rosario, Santa Fe. 120- Dra. Natalia Pallavicini – M.P. N° 7129 – Santa Fe, Santa Fe. 121- Dra. María Florencia Carol – M.P. N° 3920 – Capital, Santiago del Estero. 122- Dra. Erika Daiana Argañaraz – M.P. N° 2218 – Aguilares, Tucumán. 123- Dra. Erika Ingrid del Carmen Tripke – M.P. N° 2199 – Aguilares, Tucumán. 124- Dr. Julio Arturo Augier – M.P. N° 1154 – Aguilares, Tucumán. 125- Dra. Andrea Celeste Banegas – M.P. en trámite – Capital, Tucumán. 126- Dra. Cecilia Lechesi – M.P. N° 8376 – Capital, Tucumán. 127- Dra. Eliana Olivera – M.P. N° 9208 – Capital, Tucumán. 128- Dra. Fernanda Velázquez – M.P. N° 9847 – Capital, Tucumán. 129- Dra. Mariela Décima – M.P. N° 7453 – Capital, Tucumán. 130- Dra. Liliana Farach – M.P. N° 038 – Concepción, Tucumán. 131- Dra. Paola del Valle Díaz – M.P. N° 1153 – Concepción, Tucumán. 132- Dra. Verónica Antoni Barrios – funcionaria – Concepción, Tucumán. 133- Dra. Claudia del Carmen Ruiz – M.P. N° 1446 – La Cocha, Tucumán. Entidades firmantes: 134- El Campito Refugio – Capital Federal. 135- Fundación Philozoic Argentina – Capital Federal. 136- Instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional – Vicepresidente María Pía Loredo Brader – Capital Federal. 137- Materia “Derecho Animal” – UBA – Capital Federal. 138- Centro de Recuperación Equino «Nelquihué» – Bahía Blanca, Buenos Aires. 139- Agrupación La Casita de Noé – Buenos Aires. 140- ONG Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE) – Presidente Florencia Sampietro – Buenos Aires. 141- ONG’s en Red – Presidente Jorgelina Russo – Buenos Aires. 142- Agrupación Caballos Argentinos en Libertad (CAEL) – La Plata, Buenos Aires. 143- Fundación Sin Estribo – Capital, Córdoba. 144- Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Sur – Concepción, Tucumán. Firmantes del Exterior: 145- Florencia Trujillo Aburto – Abogada carnet de identidad N° 8.861.606- 5 – Chile. 146- Fundación Frente Ciudadano Pro Derecho Animal (FRECDA A.C.) – Presidente Abogado José Luis Carranza Gutiérrez – D.F. México. 147- José Luis Carranza Gutiérrez – Abogado Cédula N° 4555148 – D.F. México. 148- José Luis Castillo Carrión – Abogado CAL N° 78679 – Lima, Perú. 149- María Rosa Beltrán Carrillo – Abogada Cédula N° 6408301 INBA – D.F. México. 150- Milton Duban Monsalve Mantilla – Abogado CC N° 1102360349 – Colombia. 151- Rudy Chávez Salazar – Abogado M.P. N° 7752 – La Paz, Bolivia. 152- Tatiana Alexandra Rivadeneira Cabezas – Abogada y coordinadora de la Fundación “Victoria Animal” – Quito, Ecuador. 153- Teresa Mendizábal – Abogada M.P. RPA 6145855TRMC – La Paz, Bolivia. 154- Verónica Aillón Albán – Abogada M.P. N° 17-1998-157 y Coordinadora Jurídica de Fundación «Victoria Animal» – Quito, Ecuador. ———————————————————————————-