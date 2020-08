Micaela Gómez, bailarina y protagonista del vídeo expresó: Quienes me conocen saben de mi lado artístico el cual amo y nunca podría faltarme, pero lo que realmente no conocen es esta faceta mía en un videoclip porque ni yo la conocía!!!! Mi primer experiencia de este estilo y la verdad la disfruté tanto que espero ustedes puedan disfrutar de esta producción de la misma manera que yo.

Agradezco enormemente a @claudio_rojas_tango por confiar en mi para este papel y por ser un gran artista y compañero de escenarios. Al genio de @charly.enjoy que se pasa de buena onda y hace magia con su trabajo de pre, in y post producción. A @daniigill26 porque se encargó del make up y me dejó divina. Y a los talentosos bailarines de @recuerdopasional que se lucieron, felicitaciones @hilenlastiri y @gastonrodriguez8 .Un placer trabajar con este equipo

.Prepárense para lo que viene

.MUY PRONTO EN EL CANAL DE YOUTUBE DE CLAUDIO ROJAS.Sábado 5▪︎9▪︎2020 por www.youtube.com/user/cljaro