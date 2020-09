El Sindicato Empleados de Comercio recorrió el micro centro de San Juan

Este lunes, autoridades del Sindicato y delegados gremiales recorrieron el microcentro de San Juan ante la autorización para la apertura de algunos comercios solo para el cobro de cuotas.

Durante el recorrido se observó que la empresa Vallejo hoy abrió a las 8:30 hs, no cumpliendo con el horario fijado por el comité Covid-19, de 10hs a 18hs. Se informó al encargado la situación irregular y se consiguió que a partir de mañana abran sus puertas en el horario autorizado.

Los comercios visitados fueron: Musimundo (estaba cerrado) por indicación de la autoridad policial al igual que Naldo.

Garbarino, Fravega y Ribeiro estaban atendiendo a partir de las 10 hs y hasta las 16 hs, solo para pago de cuotas.

También se constató que casas de comercio como Niko Calzados, Guapas, La Tijera, El Rey, El Libertador tenían sus puertas cerradas y con atención take a Way (para llevar) y no por delivery ( a domicilio) como autoriza el protocolo Covid-19 covid-19, por lo que se informó del incumplimiento y se realizarán nuevas visitas.