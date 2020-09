Lionel Messi: “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, me quedo en el Barcelona”

Lionel Messi rompió el silencio para comunicar que continuará en el Barcelonaa casi un mes de la histórica derrota ante el Bayern Múnich por Champions League. “Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones”, anunció luego de analizar seriamente durante semanas la idea de abandonar el club que lo vio llegar en el 2000 con apenas 13 años.

“Luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça”, aseguró en la nota que le brindó al portal Goal para dar a conocer su decisión.

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club…”, explicó en la entrevista.

Lionel relató que fue un «drama» contarle a su familia que había tomado la decisión de irse del Barcelona

El emblema barcelonista detalló que fue un “drama” familiar el dar a conocer la decisión de marcharse a su esposa e hijos. “Toda la familia llorando. Mis hijos no querían irse de Barcelona. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ’no nos vayamos’”, explicó.

El comunicado de Jorge Messi a la Liga de España

Messi termina su contrato en el Blaugrana a mediados del 2021, pero meses antes habrá un hecho clave que podría marcar su destino en la institución: las elecciones presidenciales que se celebrarán en marzo.

FUENTE: INFOBAE