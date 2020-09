«Los médicos pensamos que el sistema colapsará si no frenamos los casos»

Médicos y personal de enfermería, en la provincia de Mendoza, Argentina, trabajando al límite de sus fuerzas, con la salud física y mental afectada, apenas una cama de Terapia Intensiva desocupada y 50 personas con neumonía por el Covid-19 en el hospital, que aún no se sabe cómo evolucionarán. Tampoco si necesitarán cuidados intensivos. Este es el panorama que la doctora Cecilia Quiroga, jefa de la UTI del Hospital El Carmen, describió que se está viviendo en el hospital.

Hizo un llamado a la toma de conciencia social y aseguró que si no logra bajarse el pico de casos de Covid-19, el sistema va indefectiblemente al colapso.

Muchas presiones

Lo que Quiroga relató acerca de las vivencias de los médicos se pueden resumir en algunas palabras: exigencia, presión psicológica y agotamiento.

Las exigencias están dadas por la situación concreta, ya que por la multiplicación del trabajo que requiere que los médicos den respuesta a la cantidad de personas internadas es imposible trabajar como venían haciéndolo, 14 días de servicio en el hospital y 14 días en cuarentena. En la unidad que ella coordina los médicos están trabajando 21 días corridos por 7 de resguardo.

«Cuando estamos de servicio, mucho de los médicos, entre los que me incluyo, preferimos no estar con nuestra familia. Por ejemplo hoy (por este martes) entro a trabajar y mis hijos se quedan durante estos días con su padre. No los veo».

La presión psicológica de los médicos que trabajan en áreas críticas y en contacto permanente con enfermos graves de Covid-19, es extrema.

«No sólo por que tratamos de sobrellevar la situación sanitaria, sino porque tenemos que contener a las familias de los pacientes. También soy jefa de Guardia y en este servicio hay muchos exabruptos por parte de la gente que quiere que la atendamos inmediatamente, otras personas que ingresan sin el tapabocas, que agreden a los médicos».

Quiroga pidió a la población tomar consciencia de que lo que está ocurriendo no es una situación de más casos de patología respiratoria, lo que comunmente ocurre en el invierno.

«Cuando comenzó la pandemia de Covid-19, nosotros nos imaginamos que la situación se podía agravar en algún momento, pero no pensamos que las cosas tomarían este giro. Es muy grave lo que está pasando, es casi lo que hemos visto en las películas».

Por esto pidió a la gente a profundizar las precauciones y no asistir a la guardia de un hospital si la situación realmente no lo amerita.

Medidas extremas

Según explicó Quiroga, en los meses previos al aumento de casos de Covid 19, el hospital se preparó y organizó un sistema de terapia exclusiva para esta patología. Así, de 12 camas de UTI pasaron a tener 19 y también destinaron un área de internación exclusiva para tratar pacientes con Covid-19.

Muchas de esas camas pueden ser adaptadas a la utilización de respiradores artificiales, pero en este momento, el hospital está a la espera de que lleguen más respiradores. «No hemos llegado al extremo de necesitar sumar camas de internación común a la UTI, esperemos que ese momento no llegue».

También explicó que la Osep puede derivar pacientes de UTI al Hospital Privado y al Santa Isabel de Hungría, pero por el momento no han tenido que tomar esa decisión.

Protocolo de acompañamiento

Otro de los aspecto que se está estudiando tanto por los médicos como por el Comité de Bioética del hospital es la posibilidad de adherir y realizar el protocolo de acompañamiento a las personas en estado grave de Covid-19. Pero Quiroga sumó, además, otra propuesta que ella misma realizó. Esta consiste en que exista la oportunidad de visita a los pacientes con coronavirus, aunque su estado no sea terminal.

«Hemos notado que por la necesidad de acercamiento con familiares, a los pacientes con Covid-19 les ayudaría mucho a que su estado de salud evolucione favorablemente».

La médica sostuvo que no es imposible ponerlo el práctica, aunque habrá que buscar el modo de hacerlo con las familias de los internados, dijo.

Fuente: Diario Uno.