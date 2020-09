“Mis hijos se enteraron por los medios”

Ana Paula Dutil, ex pareja de Emanuel Ortega, rompió el silencio este jueves en El espectador (CNN Radio-AM950) luego de que se confirmara el romance del hijo de “Palito” con Julieta Prandi, descartó que la ruptura se haya dado en malos términos y desmintió que su futura vuelta la Argentina sea para reconquistarlo. “Estoy bien, pero me pone mal tantas mentiras”, expresó la ex modelo en diálogo con Ángel de Brito y Pía Shaw, en tanto que confesó: “No me siento muy cómoda haciendo estas cosas, pero hay mucha mentira alrededor de todo. Está bueno dar la cara y contar la verdad”.

Tras 20 años, el hijo de Ramón Palito Ortega y Dutil le pusieron punto final a la relación en agosto del año pasado. Juntos fueron padres de Bautista e India Ortega, de 20 y 15 años, respectivamente. “Conviví 20 años con la familia de Emanuel y son maravillosos. Que digan que ellos planearon mi vuelta a Argentina para reconquistarlo es una locura. Es todo mentira”, comentó.

“Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos amorosamente. Fue muy sano. Entendimos que hay ciclos que se acaban. En el momento que nos separamos vino la idea de irnos a Buenos Aires y decidimos volver todos porque sentimos que era lo mejor para la familia”, explicó, aunque ella actualmente se encuentra en Miami porque la pandemia le impidió regresar al país. “Sentimos que había que volver. Todo se planeó para hacerlo en junio y lamentablemente la pandemia no nos permitió hacer la mudanza”, agregó.

Sabía que Emanuel estaba comenzando una relación con Julieta, no me enteré por los medios”, reveló, mientras que explicó que le “pareció sano” que se lo haya contado antes de la explosión mediática. Y aclaró: “Le deseo lo mejor y es la verdad. Se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Evangelina (Salazar) ha sido la mejor suegra para mí. No vuelvo a reconquistar a nadie; fue el plan desde un principio” retornar al país.

“Mis hijos se enteraron por lo mediático que pasó. Pero con Emanuel entendimos que a veces esto es parte del mundo de los adultos, porque en el momento en que él me lo contó se estaba conociendo con Julieta. Nunca se sabe qué puede pasar y nos parecía que no había que contarles a los chicos. Pero sí se enteraron por los medios porque las redes sociales son terribles”, dijo.

Además, Dutil afirmó que “la familia de Emanuel no está en contra de su nueva relación. La van a querer a Julieta (Prandi) como lo hicieron conmigo. Con mis cuñadas tengo una relación de hermanas y vamos a seguir teniendo esa relación”.

En cuanto a los motivos de la separación, Ana Paula sostuvo: “El amor no se terminó, nos vamos a querer toda la vida”, y recordó que tienen dos hijos en común pero que había un cierto “desgaste” en la pareja. “Cada uno crece para un lugar diferente”, expresó. Y amplió: “Los dos entendimos que era lo mejor la separación; no había uno que no quería aceptar que se terminaba”.

“No tengo ningún problema y cuento con él en absoluto. Incluso me dijo que si hay algún proyecto que quisiera comenzar en Argentina le avisara. Nos separamos en muy buenos términos”, confesó. Respecto de su reacción tras la ruptura, confesó: “No me afectó para llorar. Que se haga público y se digan cosas no es bueno para mí, para Emanuel ni para Julieta Prandi”.

Sobre Prandi, la ex modelo solo tuvo palabras más que elogiosas. “Ella es más joven. La he cruzado y me parece divina. Ojalá les vaya muy bien”, concluyó.

Fuente: Teleshow