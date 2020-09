David Lebón se alzó con seis Premios Gardel por su último disco «David & Co». Además, el referente del rock nacional, se alzó con la estatuilla de oro.

Lebón agradeció haber ganado el premio a sus 68 años y recordó especialmente cuando fue «secuestrado y torturado por ser rockero. «Y no nos pudieron parar, acá estamos y acá está el rock argentino a 50 años de haber empezado”, subrayó.

Lebón que hoy ganó seis Premios Gardel, dedicó la distinción a sus hijos, a sus 8 nietos y a su manager y esposa, Patricia Oviedo, porque “ella pudo con las drogas y el alcohol».

«Gracias a su lucha, estoy acá y hace 15 años que no tomo ni una gota de alcohol ni tomo cocaína”, sostuvo.

«No espero premios o regalos, por eso es más gratificante cuando sucede de esta manera. Un banco no le da un crédito para una casa a una persona de mi edad, pero a mí me dieron la oportunidad de hacer estos discos a mi edad. Sé que esta felicidad me va a durar porque ya soy un hombre grande, inteligente. Sé que Luis Alberto (Spinetta), Moro y Pappo lo están festejando, donde estén”.