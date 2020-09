A dos días de haber sido internado en el área de terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma, tras haber dado positivo de coronavirus, el cuadro del Chaqueño Palavecino evoluciona favorablemente. Según el último parte médico que se difundió este domingo a través de sus redes sociales, el músico “se encuentra estable”.

“El Chaqueño Palavecino pasó bien la noche y presenta leves mejorías en todos los parámetros vitales. Él se encuentra estable, y de a poquito mejorando. Sigue internado en el área de terapia y llevando adelante los mismos tratamientos indicados por el cuerpo médico que inició el día viernes”, reza el comunicado.

Asimismo, ante las versiones que estuvieron circulando en los últimos días sobre la salud del reconocido artista, los encargados de su prensa anunciaron que seguirán informando a su público sobre la evolución de su salud y pidieron “no generar ni circular comunicados erróneos que generen preocupación”.

“Agradecemos a todos por preocuparse por la salud del Chaqueño y por todos los mensajes, oraciones y buenas energías que le hacen llegar”, concluye el escrito.

El cantor salteño de 60 años anunció que se había contagiado de coronavirus el 12 de septiembre pasado, tras confirmar que no iba a formar parte de la Fiesta Nacional de la Nuez vía streaming. Desde su entorno contaron que en un principio había tenido síntomas leves, como tos y picazón en la garganta, por ese motivo se realizó el hisopado que confirmó que tenía COVID-19.

Los primeros días transitó la enfermedad con los mismos síntomas, haciendo reposo y aislado en su domicilio, sin mayores preocupaciones. Incluso, se permitió hacer una suerte de chiste durante una entrevista con Cadena 3: “Siempre estuve aislado, con mucho vino y asado acá en mi casa (vive en una zona rural, en Rosario de Lerma). Pero hoy la cosa está complicada, acá en Salta es un peligro”.

“Yo me cuidé muchísimo pero este bicho me arrinconó. No hay que temer, hay que tener cuidado nada más. Yo le tengo muchísimo cuidado y estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada. Pero sí hago caso. Dicen los médicos que la mayoría vamos a pasar por esto y así parece. Anda por todos lados este bicho”, remarcó.

Sin embargo, con el paso de los días el cuadro fue empeorando: levantó temperatura por primera vez y aparecieron fuertes dolores corporales y dificultad para respirar. En las últimas horas del jueves tuvo que ser atendido por médicos, que decidieron trasladarlo al Instituto Médico de Alta Complejidad de la localidad salteña para realizarle algunos estudios.

El reconocido músico está internado desde el jueves (Foto: Instagram)

Una tomografía computada arrojó que tuvo una leve infiltración en el pulmón, motivo por el que los profesionales de la salud, en conjunto con la familia del músico, decidieron que permaneciera internado en terapia intensiva. De todas formas, desde un principio llevaron calma a sus fans al asegurar que se encontraba estable y que la medida fue tomada, principalmente, por precaución.

Por otra parte, también fueron hisopados sus familiares cercanos, las personas que viven con él y algunos de sus músicos, que en el último mes lo visitaron, sobre todo cuando comenzaron a ensayar para el mencionado festival, del cual el Chaqueño Palavecino finalmente no pudo formar parte por sus problemas de salud.

Fuente: Teleshow