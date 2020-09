San Martín cumplió 78 años y sigue más pujante que nunca

Sin embargo, el departamento continúa apostando a mejorar la calidad de vida de su gente

Un año más cumplió el departamento San Martín el pasado 19 de septiembre. Con 78 años de existencia, sigue trabajando para dar mejor calidad de vida a los vecinos, proveerlos de herramientas para que puedan desarrollarse y propuestas sustentables y económicas para que puedan atravesar estos tiempos difíciles.

Este no fue un aniversario más. Marcados por el paso de la pandemia del coronavirus, que azota a todo el planeta, el intendente Cristian Andino puso en marca en los últimos 6 meses una serie de proyectos, planes y emprendimientos enfocados a paliar la crisis y facilitar a los vecinos recursos para que puedan mejorar su calidad de vida.

Así fue que nació San Martín Agroecológico. Una propuesta sustentable mediante la que los vecinos siembran sus propias hortalizas para ser luego comercializadas en el departamento.

La propuesta se redobló con la implementación de las Unidades de Producción de Huevos caseros. Así se repartió en cientos de familias, pollitas para que pudieran en un futuro proveer de huevos, lo que además de consumo propio, también servirán para la venta, dando un ingreso económico a estas familias productoras.

Se implementaron más herramientas para reactivar la economía departamental. Con ese objetivo se puso en marca Moneda Par, Billetera Virtual San Martín, mediante la que se puede vender y comprar productos y servicios en San Martín, a través del uso de una App.

A esto se suma ahora un nuevo desafío que es armar un tambo municipal para producir leche que luego servirá para abastecer a las familias más vulnerables y merenderos que hay en el departamento.

Además se está renovando la luminaria, con artefactos de última tecnología en la zona de La Puntilla. Las obras no paran acá ya que la construcción de viviendas por cooperativa sigue marchando.

Así San Martín festeja sus 78 años, con más propuestas y más herramientas para reactivar una economía azotada por esta pandemia del coronavirus. Pero en San Martín no se bajan los brazos, es por eso que Municipio y sanmartinianos apuestan a seguir trabajando hoy más que nunca, en equipo y con espíritu solidario.