Miami reanudará las clases presenciales

Tras dos días de acalorado debate, la Junta Escolar de Miami-Dade votó de manera unánime para que las clases presenciales se reanuden en el condado a partir de mediados de octubre.

Si bien el Superintendente de Escuelas, Alberto Carvalho, había hecho una propuesta original para que la modalidad presencial retornara de manera gradual a partir del 30 de septiembre, las autoridades de la Junta decidieron postergar la reapertura unos días más. Miami-Dade es el cuarto distrito escolar más grande del país y la decisión implica la reapertura de 467 escuelas públicas.

El proceso será escalonado. El 14 de octubre se reiniciarán las clases presenciales para jardín de infantes, prescolar y primer grado, así como también aquellas para los niños de todas las edades que requieren atención especial. Al día siguiente volverían los estudiantes de sexto, noveno y décimo grado, mientras que el resto de los estudiantes volverán a las aulas el 21 de octubre. Los maestros , en tanto, deberán regresar el 13 de octubre para una jornada de planificación.

No obstante, la decisión no implica la vuelta de los 345.000 estudiantes que forman parte del sistema escolar. Aquellas familias que prefieran un sistema virtual podrán continuar asistiendo a clases de esa manera hasta fin de año. Y no son pocos los que han optado por ella: cuando a mediados del verano el sistema de escuelas envió un cuestionario a los padres consultándoles si preferían clases virtuales o presenciales, el 49 por ciento optó por la primera opción.

Las autoridades tomaron a la respuesta como vinculante, algo que ha generado fuertes críticas entre muchos padres que argumentan que no eran consciente de ello. Otros indicaron a su vez que cuando se envió el cuestionario la situación sanitaria era diferente. Si algún padre está arrepentido de su elección, puede hablarlo con el colegio directamente y queda a discreción de esa institución aceptar la vuelta del alumno al establecimiento.

Si bien hay detalles por ultimar, han trascendido algunos de los cambios que las escuelas implementarán de cara a la reanudación:

El retraso para la vuelta a clases se debe a que la Junta pidió que antes de la reactivación de actividades tradicionales, el distrito escolar deberá corroborar que cada una de las escuelas tenga los materiales de prevención necesarios como máscaras y guantes para el personal, elementos de limpieza y desinfección, y las nuevas áreas para clases terminadas. Además las autoridades escolares aún están esperando una carta firmada por una decena de expertos médicos con nuevas recomendaciones para la vuelta a los colegios.

Si bien la mayoría de las escuelas privadas ya han vuelto a las clases presenciales en Miami (esta semana volvieron las escuelas católicas, que componen la mayor parte de los colegios privados), el verdadero cambio llegará con la reapertura de las escuelas públicas ya que la inmensa mayoría de los menores en el condado son parte este sistema.