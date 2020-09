“En San Juan aún no se puede declarar la circulación viral”

La jefa de Epidemiologia del Ministerio de Salud Pública, Mónica Jofré, se refirió a la actual situación epidemiológica de la provincia de San Juan e informó que aún no se puede declarar la circulación viral. Indicó que actualmente hay transmisión local con predominio de conglomerado.

En la mañana de hoy, Jofré y su equipo mantuvieron una reunión con la directora Nacional de Epidemiologia, Analia Rearte y con la responsable de Cuyo de Epidemiología de Nación. La división de Epidemiologia de San Juan presentó a Nación, como todas las semanas, los números de la provincia y un completo análisis y avance de la situación.

«Hoy tenemos casos que se están investigando, los cuales están distribuidos en diferentes departamentos. Desde el punto de vista epidemiológico, tal cual lo hablado con Nación, podemos decir que San Juan se encuentra en zona de transmisión local con predominio de conglomerado. La zona 4 epidemiológica implica la transmisión comunitaria sostenida, o circulación viral, y aun no llegamos a ella”, aseguró Jofré.

“A la fecha, San Juan tiene 293 pacientes con proceso infeccioso, una cifra menor porcentualmente al resto del país y en comparación con otras zonas que sí tienen circulación viral”, agregó. Además, resaltó los esfuerzos de la investigación de los equipos de Salud para encontrar nexos de los casos detectados.

Jofré reiteró que “para poner claridad en la sociedad, si se declara circulación, no significa que hay una proliferación de casos por todos lados, de hecho, no la hemos tenido y es un punto a favor para no declararla”, señaló.

En ese sentido, indicó que se trabaja para agotar todas las instancias de investigación en el rastrillaje de casos para dar una mayor tranquilidad a la población y planificar acciones a seguir.

Las zonas definidas con circulación viral en Argentina informadas por el Ministerio de Salud de la Nación son las siguientes.

1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 119.808

2. Provincia de Buenos Aires: 382.713

Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires

. RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate

. RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes

. RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz.

. RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente.

. RS XII: La Matanza

3. Provincia de Córdoba: 22.565

. Capital

4. Provincia del Chaco:

. Resistencia

. Barranqueras,

. Fontana

. Puerto Vilelas

5. Provincia del Chubut: 2.758

. Comodoro Rivadavia

. Puerto Madryn

6. Provincia de Entre Ríos: 6.530

. Gualeguaychú

. Paraná

7. Provincia de Jujuy: 14.580

. Manuel Belgrano

. Ledesma

. El Carmen

. San Pedro

8. Provincia de La Rioja: 4.268

. Ciudad de La Rioja

. Chamical

9. Provincia de Mendoza: 20.403

. Área metropolitana (Guaymallen, Maipú, Godoy Cruz, Lujan de Cuyo, Capital)

10. Provincia de Neuquén: 6.617

. Ciudad de Neuquén

. Conglomerado Cutral-có Plaza Huincul

. Plottier

. Centenario

11. Provincia de Río Negro: 11.001

.Bariloche

. Cipoletti

. General Roca

12. Provincia de Salta: 10.197

. Departamento General José de San Martín

. Ciudad capital

. Orán

13. Provincia de Santa Cruz: 4.030

. Río Gallegos

. El Calafate

14. Provincia de Santa Fe: 30.884

. Rosario y gran Rosario

. Casilda

. Departamento Capital

. San Lorenzo

. Venado Tuerto

15. Provincia de Santiago del Estero: 2.608

. Santiago del Estero

. La Banda

16. Provincia de Tierra del Fuego: 3.435

. Río Grande

17. Provincia de Tucumán: 11.273

. Ciudad de Tucumán