26 agosto, 2020

San Juan, 25 de agosto de 2020.

Sr. Vicegobernador y Presidente Nato

de la Cámara de Diputados C.P.N. Roberto Gattoni

S_______________ /_______________D

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle tenga a bien incluir en el Orden del Día de la próxima Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el Proyecto de ley cuyos fundamentos se adjuntan en la presente nota a los efectos de que tome estado parlamentario y posterior tratamiento para su aprobación.

Sin otro particular, saludamos a usted con atenta consideración y respeto.

Referencia:

TEMA: Proyecto de Ley “PRESENCIAS QUE ALIVIAN”

AUTORES: INTERBLOQUE CON VOS

BLOQUE PRODUCCION Y TRABAJO: PTE. DIPUTADO SERGIO MIODOWSKY

BLOQUE PRO – JUNTOS POR EL CAMBIO: PTE. DIPUTADO ENZO CORNEJO

BLOQUE ACTUAR: PTE DIPUTADO GUSTAVO USIN

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud vinculada al COVID – 19, el Dec. DNU N° 297/20, la Emergencia Sanitaria Provincial promulgada mediante ley 2035-A y el regreso a Fase 1 decretado por el Ejecutivo Provincial a partir de las 0 hora del 22 de agosto del 2020 y hasta las 24 hs del día 4 de septiembre de idéntico año, no sólo han creado una “nueva normalidad”, sino que también han modificado radicalmente el modo de morir pues, las personas que se encuentran en estado terminal a causa de haber contraído Covid – 19 u otras enfermedades, mueren aisladas y en soledad.-

Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, abundan en nuestro país casos de “muerte solitaria” de pacientes con Covid o con otras patologías, como también abundan los testimonios desgarradores de familiares y amigos que no han podido acompañar ni despedir a su ser amado en el final de sus vidas ni brindarles un velatorio adecuado ni sagrada sepultura mediante los rituales que establecen los diferentes credos.-

Casos como el de la niña jujeña Rosario Zamudio Iriarte, el del ingeniero chaqueño César Cotichelli o el de la Sra. Mariotti, todos fallecidos a causa de COVID – 19 después de haber sido internados y sin que sus familiares pudieran volver a verlos vivos o muertos, se replican por toda la Argentina.-

En efecto, el neuquino Pablo Musse, no pudo dar el último adiós a su hija Solange que cursaba un tratamiento por un cáncer de mamas terminal en la Provincia de Córdoba porque las autoridades cordobesas le impidieron ingresar a la provincia a pesar de haber realizado los trámites pertinentes. Victoria, una mujer que vive en Tierra del Fuego y a la que negaron una decena de veces la autorización para ingresar a San Luis, tampoco pudo despedirse de su padre que radicaba allí y que murió de un cáncer terminal.

En fin, las experiencias de profundo dolor que hemos descripto precedentemente, nos llevan a plantearnos que tan razonable y humano es un distanciamiento tan estricto cuando el distanciamiento está a punto de volverse definitivo. El límite entre lo humano y lo inhumano nos interpela más que nunca ¿Hasta dónde es legítimo el distanciamiento obligatorio cuando estamos ante la muerte de un ser querido? ¿Hasta dónde es razonable negar a quien está muriendo pasar sus últimos momentos junto a quien ama y prohibir a quien parte un último adiós? ¿Las muertes en el aislamiento y en soledad son muertes dignas?.-

La necesidad de evitar la propagación del COVID – 19 y el consecuente contagio y colapso del sistema sanitario, son temas que en cierto modo nos han sesgado en la creencia de que son los únicos problema de salud pública que enfrentar. Sin embargo, cuando pase la pandemia quedarán las secuelas del cuerpo, pero también las del alma, especialmente aquellas que marcan la ausencia de quienes amamos-.

Y decimos esto por cuanto, la muerte en aislamiento y soledad, además de violentar la dignidad humana, también genera un impacto psicológico dañino en quien le toca partir como en los deudos que pueden desarrollar duelos traumáticos.-

De ahí que no se puede soslayar la importancia que el entorno afectivo tiene para los pacientes que se encuentran en estado terminal y para sus familiares, mas cuando ese “entorno afectivo” se convierte en una suerte de “cuidado paliativo integral” que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, aliviar el sufrimiento e incluso modificar el desenlace esperado.-

En esta línea de pensamiento, la red llamada “Cuidados, derechos y decisiones en el fin de la vida” delConicet, ha advertido que la muerte aislada y en soledad provoca un sufrimiento insospechadoqueagrava, para el paciente su familia y la sociedad en su conjunto, las consecuencias emocionales en el procesamiento de despedida y duelo. Por ello recomienda facilitar el contacto y la comunicación del paciente con su familia y entorno durante todo el proceso de internación como durante el proceso de agonía y muerte para que el final de vida sea lo más humanizada y confortable posible; además aconseja garantizar el acceso a medidas de protección y bioseguridad para que los seres queridos puedan ver el cadáver.-

De igual modo, el Comité de Bioética de España coincidió en cuanto a que el sufrimiento se hace especialmente lacerante cuando un paciente entra en la fase final de su vida con esa privación afectiva, aconsejando que se debe permitir el acceso de, al menos, un familiar, sobre todo, en los momentos de despedida.-

El contexto descripto nos compele a revisar las medidas más restrictivas para evitar la propagación del virus y reflexionar respecto de aquellos que nos dejan y la urgente necesidad de facilitarles un ámbito más compasivo sin que esto implique poner en riesgo a los familiares ni al equipo sanitario.-

Plenamente conscientes de que son momentos difíciles en los cuales ponemos a prueba nuestra consideración sobre el valor de la dignidad humana, el desafío consiste en humanizar la muerte en épocas de emergencia sanitaria permitiendo a los pacientes terminales y a sus familiares una despedida digna que garantice el respeto a sus derechos humanos fundamentales.-

En este punto, es dable poner de manifiesto que si bien el Ministerio de Salud de la Nación no ha fijado reglas que regulen la problemática descripta, el sanatorio Mater Dei de la provincia de Buenos Aires desarrolló un “protocolo de acompañamiento en el final de la vida” donde destaco que es legal y necesario habilitar el derecho a decir adiós, y que “una medicina sin humanismo no merece ser ejercida. Permitir la despedida es un mínimo de humanidad que no podemos dejar de brindar. Es una cuestión de empatía”.

El doctor García Roig, jefe de terapia intensiva de pediatría del sanatorio, sostuvo “que no hay ningún instituto de infectología de prestigio internacional que prohíba la despedida a los pacientes. Si no, ni los médicos podrían entrar a la terapia a ver a un paciente con Covid-19 u otra patologia. La atención debe centrarse en la persona. Es inhumano que una persona muera sola, para el que muere y para el que queda”.-

La experiencia del sanatorio Mater Dei demuestra que los protocolos de aislamiento absoluto son innecesarios y que una flexibilización contribuiría incluso a salvar más vidas.

En otro orden de ideas, no podemos dejar de mencionar que tanto la despedida del paciente terminal y de sus seres queridos, como el acompañamiento espiritual y religioso, constituyen derechos del paciente proclamados en diferentes regulaciones y expresadas en la ley nacional N° 26.529.-

Los derechos de los pacientes se fundan en los derechos humanos fundamentales de la persona humana -dignidad, libertad, e igualdad- garantizados por nuestra Constitución Nacional y por los diferentes pactos internacionales con jerarquía superior a las leyes incorporados a la Carta Magna mediante el art. 75 inc. 22. En este punto, es oportuno además resaltar lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos” respecto a que los Estados se encuentran obligados a respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna.-

A nivel local,los artículos 15 y el 61 de la Constitución de la Provincia determinan que la vida, la integridad moral, física, psicológica ysocio cultural y la salud, son derechos inviolables de las personas.-

En el entendimiento de todo lo expuesto y siendo el Estado Provincial garante y protector de los derechos mencionados en el párrafo que antecede concorde al articulo 22 de la Cata Magna de San Juan, surge imperioso sancionar este proyecto de ley orientado a permitir que las personas en situación de final de vida estén acompañadas por miembros de su entorno afectivo y puedan despedirse en comunión con los integrantes de su entorno familiar.-

Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Cámara de Diputados la aprobación del presente proyecto de ley.-

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

“PRESENCIAS QUE ALIVIAN”

Articulo 1:La presente ley tiene por objeto la humanización de la asistencia al final de la vida en el entorno hospitalario de enfermos terminales por COVID – 19 u otras patologías estableciendo presupuestos mínimos dirigidos a brindar acompañamiento afectivo, asistencia y despedida de sus familiares o entorno afectivo. Evitar la soledad de los pacientes es una finalidad prioritaria dentro de las estrategias de humanización.-

Artículo 2:Alos fines del presente proyecto, se entiende por enfermo terminal a toda persona cuya enfermedad no puede ser trata o curada y se espera como resultado final la muerte del paciente dentro de un periodo corto de tiempo.-

Artículo 3: El presente proyecto es de aplicación obligatoria en todo el territorio de la Provincia de San Juan.-

Artículo 4: El Ejecutivo Provincial determinará la autoridad de aplicación quien será encargada de elaborar un protocolo a efectos de garantizar al enfermo terminal el acompañamiento afectivo, asistencia y despedida de sus familiares o entorno afectivo, evitando agravar aun mas la situación de salud del enfermo terminal y sin poner en riesgo la salud de los familiares, entorno afectivo, personal sanitario y demás pacientes que se encuentre internados en mismo nosocomio.-

Articulo 5: Cuando se determine la situación próxima al final de la vida según la evolución clínica de la persona, el médico responsable del paciente se comunicará con la familia o persona designada por el paciente, y ofrecerá la posibilidad de acompañamiento en las condiciones establecidas, informándole del procedimiento a seguir y de los riesgos de la visita, quedando constancia por escrito en la historia clínica del paciente.

Articulo 6:El familiar o persona designada por el paciente debe ser mayor de edad, realizar el hisopado correspondiente que deberá dar negativo para COVID – 19, no debe pertenecer a los denominados grupos de riesgo y ser emotivamente estable.-

Artículo 7: El protocolo que elaborara la autoridad de aplicación, deberá ofrecer la posibilidad de realizar el acompañamiento afectivo, asistencia y/o despedida tanto en terapia intensiva como intermedia o en sala si correspondiera, estableciendo preferentemente una franja horario de visita.-

Artículo 8:La autoridad de aplicación deberá garantizar que el familiar o persona del entorno afectivo, reciba el material de protección adecuado e instrucción para su correcto uso. Como mínimo el familiar o persona del entorno afectivo recibirá un camisolín, repelente de fluidos, barbijo quirúrgico, protección ocular o facial, guantes, botas y cofia.-

Articulo 9: Se permitirá la posibilidad de proporcionar un dispositivo Smart (tablet o móvil) para que la persona acompañante pueda poner en contacto al resto de la familia con el enfermo terminal en caso de que éste así lo desee.-

Artículo 10:La persona que acuda a la visita deberá permanecer en la terapia o habitación sin abandonarla durante el tiempo que dure la misma.-

Artículo 11: Se establecerá un ‘circuito seguro’ tanto para la entrada como para la salida del nosocomio.-

Artículo 12: Tanto la persona acompañante como el/la paciente, podrán recibir apoyo psicológico a través del programa de acompañamiento telefónico establecido a efecto, conforme lo defina la autoridad de aplicación.-

Articulo 13: La autoridad de aplicación deberá autorizar y agilizar sin demora ni obstaculización alguna, el ingreso a San Juan de todo familiar o persona del entorno afectivo del enfermo terminal que se encuentre habitando en otras provincias.-

Artículo 14. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Diputado Sergio Miodowsky.

Diputado Gustavo Usín.