La pandemia no detuvo los trasplantes

EL contexto particular actual obliga a profundizar acciones destinadas a seguir cuidando la salud de los sanjuaninos pese a los obstáculos; ejemplo de ello es la realización de trasplantes en el Hospital Rawson.

La pandemia ha generado multitud de dificultades a la hora de mantener en funcionamiento el sistema de salud, más aún con los casos que no pueden demorarse, como los trasplantes. Para ello en el Hospital Rawson el equipo de la Unidad de Trasplantes reformuló modalidades de trabajo que han permitido, entre otras cosas, la realización de tres trasplantes.

Para lograrlo, hubo que modificar los mecanismos de consulta y atención de pacientes, los operativos de ablación y de trasplante en sí. Para conocer más detalles consultamos a la Dra. Dora Amado, coordinadora de la Unidad de Trasplantes del Hospital Dr. Guillermo Rawson.

La profesional explicó las dificultades iniciales y la relevancia que cobró la Unidad ante la pandemia y las realidades de otras provincias que repercutían en los tratamientos: “La pandemia nos sorprendió y tuvimos que dar respuesta para atender a nuestros pacientes, para atender la demanda de pacientes trasplantados en otros equipos de otras provincias que no podían ir a realizar las consultas ya que los pasos limítrofes estaban cerradas y el tercer escenario era seguir trasplantando, dado que teníamos una lista de espera muy larga y no se puede dejar de trasplantar porque los pacientes lo necesitan y no podían perder una oportunidad ,y otra dinámica que cambió fue la distribución de los operativos de donación”.

La necesidad diaria a la hora del tratamiento habitual de los pacientes obligó a tomar medidas de protección ante el virus: “Para atender a nuestros pacientes se realizó un protocolo junto con Infectología, llamando a los pacientes con un turno protegido, mediante el cual ingresaba al área de Laboratorio y ya se lo estaba esperando, se le extraía la muestra e inmediatamente se lo atendía en el área de trasplante. Estos pacientes tenían “cero tiempo” de espera. Una vez que se realizaba el examen físico, retornaba a su domicilio y vía telefónica se le comunicaban los resultados de sus análisis y los cambios en su medicación. Estos pacientes siempre recibían la atención de manera individual, separando a cada paciente con lapsos de veinte minutos”.

“Respecto de la demanda de atención de pacientes trasplantados en otros equipos de otras provincias, las cuales fueron tomadas por demanda espontánea, se los fue sumando, recibiendo la misma modalidad de atención que los pacientes de nuestra lista”, explicó la Dra. Amado.

Tres trasplantes realizados en pandemia

Para la realización de trasplantes también hubo que proceder de manera especial: “En cuanto a la modalidad de trasplantes, la logística cambió completamente dado el cierre de los límites provinciales. Pudimos realizar tres trasplantes, siempre nuestro centro estuvo operativo, cosa que no sucedió en algunos centros de trasplante que dejaron de funcionar. En uno de los trasplantes el donante era de Río Negro, el riñón llegó con el hígado hasta Mendoza y el equipo de Inaisa fue a buscarlo.

“El segundo tuvo otra dinámica porque el donante era de Rosario. Para poder trasplantarlo en base a un período de isquemia, es decir, el órgano estaba protegido por frío aunque es recomendable que no sea por un tiempo prolongado, para garantizar el funcionamiento del riñón. Luego del trasplante se activó el vuelo sanitario, herramienta esencial en esta pandemia, cuya disponibilidad nos diferencia de otras provincias».

Estadísticas que reflejan realidades

En cuanto a los números, la Dra. Amado informó que desde que comenzó la pandemia, desde el mes de marzo se han realizado 598 consultas en Consultorios Externos, 4 biopsias programadas, lo cual implica internación e ingreso a quirófano y los tres trasplantes mencionados.

Los desafíos ante el COVID-19

La realidad de la pandemia obligó a actuar de manera distinta, sobre todo por ser centro COVID: “Los cambios de estructura que realizó el hospital por ser un centro COVID nos hizo adaptarnos a otras áreas libres de COVID, nuevos desafíos en cuanto a los diagnósticos realizados por el Laboratorio de Histocompatibilidad Hospitalario abastezca la demanda al realizar crossmatch, el estudio que se hace antes del trasplante para saber si el paciente tiene anticuerpos previamente formados contra ese donante porque previo a la pandemia el centro de referencia era Mendoza, pero dada la nueva dinámica nos planteamos la necesidad de realizarlos en nuestro hospital”.

Es importante destacar el compromiso, dedicación y esfuerzo realizado por el equipo de trasplante y de todo el hospital, lo que posibilita seguir realizando prácticas de alta complejidad, evidenciando una vez más la capacidad estructural, tecnológica y de recursos humanos con los que cuenta el Hospital Rawson.