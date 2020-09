Relaciones policiales informa

En jurisdiccion de CRIA 24º Inf. Ley Flagrancia(Tentativa de Hurto Calificado) C/Triunvirato y C/Cenobia Bustos Bº Capitán Lazo, Dpto. Rawson, personal policial es alertado de que un desconocido le sustrajo una bicicleta a una dama, que se encontraba en el lugar. La bici Todo Terreno rodado 29 marca Fire Birds. La damnificada lo persiguió en auto, observándolo por calle Cenobia Bustos, logrando la aprehensión e identificado como Barragán Carlos Mauricio 32 Años, más el secuestro del rodado, Vinculado, Legajo 23/20 Caratulado “Hurto Calificado Por Escalamiento en Grado Tentativa” Ufi 2 Ayte De Fiscal Baca María.-.

– En el local comercial Mostaza a las Hurto: Av. Rioja y Rivadavia, Capital, se entrevistó a Valle Jorge Hernán 25 años, personal del lugar, quien informó que dos hombres le sustrajeron Termómetro Infrarrojo, siendo aprehendidos Tocino Lucas Roberto 36 años y Rivamar Bruno Fabricio 32 años, a quien se le secuestro el Termómetro. Ambos se movilizaban en una camioneta Chevrolet S-10, la cual quedó radiada de circulación. Oye en el lugar el Ayte Fiscal Dr. Schott Ingrid de la Unidad Fiscal N° 02 a cargo Dr. Grassi, Legajo 69/20, caratula Hurto Simple.

En jurisdicción de CRIA.6º APREHENDIDO POR ROBO: Bº Salvador Norte, se entrevistó a Videla Nelson Ivan 34 Años, quién se encontraba persecución de un sujeto. Con la colaboración de personal policial, a pocos metros se aprehende a un menor de 17 años, el cual habría sustraído una Celular Samsung color blanco del Interior del Auto Vw Gol de damnificado. El autor violento la puerta del conductor Puerta costado Izquierdo. Quedó vinculado a la Causa Robo Sumario 1297/20 a Disposición del 2º Juzgado Penal de la Niñes y Adolescencia.

En jurisdiccion de CRIA. 21º Jachal SINIESTRO VIAL GRAVE (Auto-Moto): C/Gral. Paz y C/Agustín Gómez, Capital, Jáchal, accidente de tránsito entre una Moto Appia 150 Cc, que se dirigía Por Calle Agustín Gómez hacia el oeste conducida por el Sr Mura Cristian 22años, dlio. que iba acompañado con sus hijos menores Lorenzo 2 años, Bastián de 3 años y la Sra Muñoz Marisel Yanina 19 años. El Sr Mura y el menor de 3 años fueron trasladados en ambulancia Departamental al Hospital Rawson y la otra parte seria un auto Fiat Uno, conducido por el Sr Carrizo Francisco 20 años, se conducía por Gral. Paz, hacia el Norte. Diagnóstico. Mura Cristian presenta TEC luxación de cadera, Escoriaciones y politraumatismo y el menor Bastián, TEC grave y politraumatismo grave. En muy delicado estado ambos.

En jurisdicción de CRIA. 2º HERIDOS ARMA BLANCA GRAVES: En Bº Gral. Acha Mzna. A, C/10, Capital, se entrevistó a Olmedo Ulises 24 años, quien presenta heridas cortopunzantes en el brazo derecho, el otro agredido sería su hermano Olmedo Alexis 18 años, quien presenta heridas Cortopunzante en el Tórax. Se Hizo Presente El Int 07 A Cargo del Dr. Rolando Luna, trasladando a Olmedo Alexis e Int 08 a cargo del Dr. Aballay Héctor, trasladando a Olmedo Ulises. Al Htal. Rawson, habrían tenido una fuerte discusión entre ellos y se agredieron con armas blancas. Diagnóstico del Sr. Ulises traumatismo facial, herida cortante en miembro superior izquierdo y el menor Alexis, herida cortante en cuero cabelludo, herida cortante en miembro superior derecho, herida cortante en región toráxica.-

En jurisdicción de CRIA. 3º ACT. PARA ESTABLECER PARADERO DE PERSONA: Av. Ignacio La Roza entre c/Entre Ríos y c/Catamarca, Capital, se entrevistó a la Sra. Delgado Alicia 67 años, quien manifesto que estuvo con su sobrina Roció Delgado, 23 años, Dni. Nº 39.955.357, cenaron en un local comercial y luego en su auto, pasaron por el Cajero del Banco San Juan de Ignacio de la Roza. La sobrina, se cruzó a un kiosco llevando consigo el dinero a comprar y no regreso dejando su celular, siendo esto a las 01.30hs. Aviso a los familiares y al no encontrarla por la zona es que se comunicaron a la línea de emergencia 911. Por lo que radicaron denuncia.

En este momento acaba de aparecer en jurisdicción de Comisaría Tercera.







En jurisdicción de CRIA. 13º INCENDIO DE VETERINARIA: c/Ignacio de la Roza y c/Mariano Moreno, Rivadavia, en una veterinaria AISAC, se entrevistó al propietario del local el sr Juan Barú 39 años, alquila el lugar y el inquilino no estaría. En el lugar se constituyó bomberos móvil Atack, a cargo del Of sub Insp Oliver con personal a cargo. Manifestó que habría sido un corte de energía, conectado la heladera, a no tener salida de aire habría explotado una de las ventana de la habitación, ocasionando, la pérdida de un mueble con medicamento, una máquina de cortar el pelo, un equipo de música, varios medicamentos. En el lugar se constituyó personal de Eco gas a cargo del sr Villafañe Juan 31 años quien trabajo en el lugar ya que habría cortado el gas y electricidad.-

En las primeras horas del día de la fecha, personal de Brigada de Investigaciones Sur, procedió al secuestro de un vehículo marca Nissan Frontier 4×4 color champagne, el cual poseía secuestro ordenado por el Primer Juzgado de Instruccion en lo Penal, vinculado a la denominada Mega-Estafa del año 2.019, en actuaciones instruidas en la Sección Defraudaciones y Estafas. En esta causa, los damnificados son 6 personas y los dos acusados que aún no han sido habidos por la justicia (se reservan los datos x ser tema de investigación). Este vehículo secuestrado, es uno de más de una decena de vehículos que poseen pedido de secuestro a nivel nacional. El mismo, fue localizado, en cercanías de Calles 9 y Mendoza-Pocito. Continúan las investigaciones, en pos de identificar la ubicación de los demás vehículos solicitados judicialmente y determinar si el actual propietario del rodado de apellido Campoy, tiene vinculación alguna con el hecho que se investiga.