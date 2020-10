Salud llama a concurso para ocupar cargos de jefes de residentes

La convocatoria se realiza a través de la División de Recursos Humanos y Capacitación para los mencionados cargos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson y Dr. Marcial Quiroga.

La convocatoria es para Becas del ciclo formativo 2020-2021, desde el 27/10/2020 al 31/08/2021, con financiamiento nacional.

La División de Recursos Humanos y Capacitación informa las sedes y especialidades:

Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson

ANATOMÍA PATOLÓGICA (1 CARGO)

CIRUGÍA INFANTIL (1 CARGO)

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (1 CARGO)

NEUROCIRUGÍA (1 CARGO)

OFTALMOLOGÍA (1 CARGO)

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS (1 CARGO)

TERAPIA INTENSIVA INFANTIL (1 CARGO)

Hospital Público Descentralizado Dr. Marcial V. Quiroga

CIRUGÍA GENERAL (1 CARGO)

PSIQUIATRÍA (1 CARGO)

UROLOGÍA (1 CARGO)

Los interesados deberán presentar:

CURRICULUM VITAE

CERTIFICADO DE RESIDENCIA COMPLETA EN LA ESPECIALIDAD A CONCURSAR, ACREDITADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

FOTOCOPIA DE DNI

FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL TÍTULO Y ANALÍTICO DE LA CARRERA DE GRADO, CON LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES (MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Y MINISTERIO DEL INTERIOR)

CONVOCATORIA BASADA EN REGLAMENTO BÁSICO GENERAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD. RESOLUCIÓN N° 1993/2015 MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. ARTICULO 40°.- El Jefe de Residentes permanecerá un (1) año en sus funciones como colaborador docente, plazo no renovable y en el que no podrá solicitar rotaciones o pasantías; desempeñará sus funciones con dedicación exclusiva y tendrá las mismas obligaciones y derechos que los profesionales residentes. ARTICULO 41°.- Sólo con carácter excepcional, cuando en una residencia no haya habido egresados o no existan interesados en el cargo o cuando los interesados carezcan de condiciones para ocupar dicha jefatura, podrá ser reelegido por única vez el Jefe de Residentes del año anterior de la misma Residencia, Servicio y Establecimiento o se procederá a realizar un Concurso Público y Abierto entre ex-Jefes de Residentes de otros establecimientos de la misma especialidad o residentes recién egresados de la misma especialidad de otros establecimientos. En el caso que el concurso resulte desierto, podrá realizarse un nuevo concurso donde se prevea el ingreso de profesionales especialistas universitarios.