Argentina Hipólita Gatica a sus 82 años le ganó al coronavirus

Argentina tiene motivos para festejar y para agradecer, porque a sus 82 años, y luego de varios días de lucha, dudas y desesperanza, pudo vencer al coronavirus y volver a su casa, con sus seres queridos y decir: «Vencimos al enemigo, al COVID-19».

La mujer estuvo internada en el Hospital San Luis, en el área de pacientes moderados con COVID-19.

«Me parecía mentira poder haber vencido en esta lucha tan fuerte y tan grande. Jamás en mi vida pensé que esta enfermedad fuera tan terrible». Argentina Hipólita Gatica cuenta con alivio los duros momentos que le tocó vivir, con la enfermedad que es pandemia y tiene al mundo en vilo.

Ese tiempo de internación fue bravo y en un momento la mujer sintió que sus fuerzas la abandonaban. «Con ochenta y pico de años jamás pensé que la iba a vencer porque hace cuatro o cinco noches pensé que me iba. Me despedí. Le dije: ‘Chau, doctor. Me voy. ¿No me trajo a mi familia?’. El doctor se puso remal.

Argentina, con la ayuda de su hija, grabó un video en el que agradeció a los médicos. Foto: captura de video.

«Conmigo han sido algo especial, porque no pensé que iba a recuperar mi vida, pensé que estaba todo perdido», asegura.

La hija también agradeció los cuidados que los profesionales y el personal del hospital le brindaron a su madre. «Queremos dedicarles este mensaje; siempre es bueno que salga a la luz lo bueno y no lo malo. Gracias al equipo médico que se jugó días y noches, acá tengo a mi mamá de nuevo», dijo, al borde de las lágrimas. Argentina agregó: «Una mamá que nació de nuevo».

Para el final, ambas dejaron una frase que el Gobernador ya hizo característica en los reportes. A dúo cerraron: «¡Fuerza San Luis!».

Fuente: El Diario de la República