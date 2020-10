Gabriel Corrado será del staff de la tercera temporada de Riviera, serie que se estrena el 15 de octubre en la cadena inglesa Sky y en Fox Premium de Argentina.

En esta cuarentena por la pandemia del Covid-19, Corrado aprovecha para perfeccionar su inglés, estudiar dirección de orquesta, entrenar y desarrollar historias con su productora. En los tiempos difíciles, lejos de achicarse, se adapta a las circunstancias y mira hacia adelante. “Siempre veo el vaso medio lleno”, sintetiza el actor.

“En esta tercera temporada de Riviera gran parte de la acción sucede en la Argentina. Hice un casting el año pasado, en inglés y en castellano, y para mí fue una gran oportunidad. Si bien otros trabajos que hice se vieron internacionalmente, esto tiene otra calidad en cuanto a que es una serie de alto presupuesto. Quedé elegido y me gratifica mucho tener un personaje protagónico. Vinieron a grabar entre noviembre y febrero pasados, terminamos justo antes de que se cerrara el mundo. La primera y segunda temporada se pueden ver en distintas plataformas y la tercera se estrenará en Fox en Latinoamérica, y en Sky en Europa. Hace poco más de un año que mi representante me contó sobre esta serie, me preparé e hice el casting y quedé”, sintetizó el actor.

Consultado sobre las barreras idiomáticas, explicó: “Me entrené especialmente para esta serie porque hablo inglés, pero tenía que perfeccionarlo. Mis hijos hablan perfectamente inglés y Clara, la más chica (21 años), me ayudó muchísimo a coachearme también las escenas porque además es actriz. Fue muy importante para mí”.